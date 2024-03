Konfiskata samochodu od 14 marca 2024. Rząd zmienił zdanie

Konfiskata samochodu, którą przygotował poprzedni resort sprawiedliwości miała wejść w życie 14 marca 2024 roku. W myśl przepisów ministerstwa Ziobry kierowca miałby bezwarunkowo stracić auto lub jego równowartości (jeśli nie jest jedynym właścicielem) w przypadku jazdy w stanienie nietrzeźwości powyżej 1,5 promila we krwi. W przypadku recydywy wystarczyłoby powyżej 0,5 promila. W przypadku kierującego, który spowodował wypadek, sąd mógłby orzec przepadek pojazdu, jeżeli zawartość alkoholu w jego organizmie jest niższa niż 0,50 mg/dm3 w wydychanym powietrzu lub 1 promil we krwi, a jeżeli te wartości są przekroczone to sąd orzeka taki przepadek.

Eksperci nie szczędzili krytyki tak restrykcyjnym przepisom. Dziennik.pl zapytał ministerstwo o nadchodzące zmiany i okazuje się, że nowy minister zmienił zdanie. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Konfiskata samochodu po nowemu w 2024 roku. Oto trzy ważne zmiany w przepisach

Reklama

Reklama

– Aktualnie w projekcie przygotowywanym przez nowe kierownictwo ministerstwa przygotowywane są zmiany w przepisach ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w zakresie przepadku pojazdów – usłyszeliśmy w resorcie sprawiedliwości.

Ministerstwo opracowało zmiany w przepisach dotyczących konfiskaty samochodów, które przewidują łagodniejsze rozwiązania. Resort rezygnuje z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę pod wpływem alkoholu. – W dalszym ciągu pozostanie jednak możliwość orzeczenia takiego przepadku – podkreślają twórcy nowej reformy.

Konfiskata samochodu. Kto straci auto? Kto zapłaci nawiązkę?

Poza odejściem od obowiązkowej konfiskaty samochodów znikną też przepisy budzące zastrzeżenia konstytucyjnie. – Prawo dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych zostanie dostosowane do standardów konstytucyjnych – zapowiada ministerstwo.

Trzecia zmiana to wprowadzenie nowej przesłanki do orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kierowca miałby ponosić konsekwencje finansowe w przypadku, gdy konfiskata auta jest niecelowa lub niemożliwa.

Kiedy nowe przepisy o konfiskacie wejdą w życie?

Jak usłyszeliśmy w ministerstwie projekt został uzgodniony wewnątrzresortowo. Aktualnie jest na etapie skierowania wniosku o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów.

Poprzednie przepisy łamały konstytucję

- Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600, z późn.zm.) budzą zastrzeżenia z uwagi na konieczność orzekania przepadku pojazdów, zgodność z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej oraz konstytucyjnym standardem równości wobec prawa - wyjaśnia ministerstwo.