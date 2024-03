MINI trzęsie rynkiem w Polsce. SUV największym hitem

Tomasz Sewastianowicz: MINI rozbiło bank. 20-procentowy wzrost sprzedaży w 2023 roku to historyczny wynik. Skąd takie wzięcie? Czy aby nie z powodu chęci posiadania przez klientów ostatniego "prawdziwego" czyli spalinowego MINI?

Rafał Znyk, dyrektor generalny MINI w Polsce: Faktycznie, 2023 był bardzo dobrym, historycznym rokiem dla MINI. Zakończyliśmy go wprowadzając aż 3639 nowych MINI na polskie drogi. Nasze portfolio produktowe ma mocno ugruntowaną pozycję na polskim rynku i jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. W ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszył się MINI Countryman, którego liczba rejestracji wzrosła o 45 proc. r/r. Z uwagi na prawie 50 proc. udział w ogólnej sprzedaży MINI, jest on dla nas zdecydowanie najważniejszym modelem. Bardzo popularne są u nas również najmocniejsze wersje MINI sygnowane logiem John Cooper Works. W 2023 roku sprzedaż modeli JCW zwiększyła się o 25 proc., to więcej niż całej marki. Największy wzrost rejestracji zanotował natomiast MINI Cabrio – w ubiegłym roku podwoiliśmy jego sprzedaż.

Równolegle widzimy, że Polacy coraz chętniej decydują się na mobilność bez lokalnej emisji spalin wybierając pojazdy z napędem elektrycznym. Nasza zelektryfikowana ikona, MINI Cooper SE zdobył serca polskich kierowców i poprawił swój wynik sprzedażowy o 33 proc. r/r. To pozwala nam patrzeć perspektywicznie na najbliższe lata i w pełni elektryczną przyszłość. MINI to symbol ceniony przez kierowców na całym świecie, a wraz z rozwojem portfolio modeli bezemisyjnych zachowuje swój niepowtarzalny, kultowy charakter.

Polska to ważny rynek dla MINI?

Tak, a najlepszym tego dowodem jest wprowadzenie w naszym kraju od 1 stycznia 2024 roku nowego modelu sprzedaży bezpośredniej. Polska jest jednym z trzech państw obok Szwecji i Włoch, gdzie klienci marki mogą jako pierwsi nabyć swoje wymarzone MINI także przez internet. To nasza odpowiedź na ich zmieniające się potrzeby i kolejny krok w rozwoju doskonałego doświadczenia zakupowego naszych klientów.

Teraz, poza tradycyjnym zakupem offline w salonie, oferujemy dodatkową możliwość przeprowadzenia całego procesu zakupu online w zależności od preferencji. Tam wybierzemy też dogodny sposób finansowania, również z możliwością skorzystania z oferty leasingu czy wsparcia w ramach programu "Mój elektryk". To rozwiązanie pozwala mu na płynne przejście na każdym etapie pomiędzy zakupem u dealera a stroną internetową – pełna elastyczność.

Nowe MINI dla rodziny, czyli duży zasięg i mocny napęd

Jeździ pan już elektrycznym MINI? Jak wrażenia?

Obecnie jeżdżę MINI Cooper SE Countryman ALL4, czyli hybrydą plug-in. Poruszam się głównie po mieście, a używając tylko silnika elektrycznego, mogę jeździć bez generowania niepotrzebnego hałasu i bezemisyjnie.

W tym roku na ulice wjedzie całkiem nowy, w pełni elektryczny MINI Countryman. Jego zasięg to nawet 462 km (WLTP), więc biorąc pod uwagę moje codzienne podróże będę go ładować zdecydowanie rzadziej. Elektryczny napęd to jeszcze bardziej emocjonujące wrażenia z jazdy, które idą w parze z samochodami MINI. W najmocniejszej, w pełni elektrycznej wersji MINI Countryman SE ALL4 mamy do dyspozycji 313 KM, niski środek ciężkości, który zapewniają baterie zamontowane w podłodze, pomiędzy osiami, a także moment obrotowy w pełni dostępny od pierwszej sekundy. Ten rodzinny crossover może dostarczyć nie mniejszych emocji niż sportowy samochód ścigający się na torze.

Wielkie zmiany w samochodach MINI. Co to oznacza dla kierowców?

Motoryzacja się zmienia, zmiany dotykają także Grupę BMW, w tym markę MINI. Co to oznacza dla kierowców?

MINI przechodzi digitalową rewolucję i rozwija nowe technologie. Dziś jego sercem jest okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 240 mm – pierwszy taki na rynku. Za jego pośrednictwem możemy sterować wszystkimi kluczowymi funkcjami naszego pojazdu. W codziennej jeździe wesprze nas rozszerzona rzeczywistość, dzięki której widok z kamer wokół pojazdu wyświetlany jest na ekranie centralnym z dodatkowymi informacjami z nawigacji, co przekłada się na łatwiejszą orientację na drodze. Asystent wyręczy nas w manewrach na parkingu. Długie trasy czy jazda w korkach też będą znacznie mniej uciążliwe i przede wszystkim bezpieczniejsze, dzięki licznym nowym systemom asystującym kierowcy. Samochód nie tylko samodzielnie zachowuje dystans od poprzedzającego pojazdu, ale także utrzymuje pas ruchu w zakrętach czy potrafi go bezpiecznie zmienić po naciśnięciu kierunkowskazu. Właściciel MINI nie będzie też musiał nosić ze sobą tradycyjnego kluczyka – ten, w formie cyfrowej, będzie miał zawsze w smartfonie czy zegarku. MINI zapewnia też rozrywkę, bo ta w samochodzie staje się coraz ważniejsza. Na postoju możemy zagrać w grę, zapraszając do zabawy wszystkich, którzy z nami podróżują – wystarczą do tego smartfony, które pełnią funkcję kontrolerów. Wyjazd z bliskimi uwiecznimy robiąc pamiątkowe selfie kamerą zamontowaną wewnątrz pojazdu. W nowej rodzinie MINI inteligentny asystent osobisty może mieć formę przyjaznego pieska – Spike pomoże nam zaplanować podróż, zarezerwować hotel u celu, dostosuje temperaturę w samochodzie czy zarekomenduje przystanek z najlepszą restauracją na trasie. Wszystko to za pośrednictwem poleceń głosowych, które będą dostępne również w języku polskim od lipca tego roku. Te rozwiązania służą wygodzie kierowcy, to nowa jakość podróży.

Samochód elektryczny w cenie spalinowego? To już się dzieje

Kiedy doczekamy się aut elektrycznych w cenie spalinowych? Czy zauważa pan zmianę w sposobie finasowania samochodów MINI? Są jeszcze klienci kupujący za gotówkę? Jaki jest obecnie trend?

Nie musimy wybiegać w przyszłość, ponieważ ceny MINI z napędem elektrycznym i silnikami spalinowymi już teraz są porównywalne. Zestawiając modele, które oferują analogiczne osiągi i poziom wyposażenia, otrzymamy kwotę na zbliżonym poziomie. Zależy nam, aby samochody marki MINI były atrakcyjne nie tylko pod względem kultowej frajdy z jazdy, charakterystycznego desingu czy progresywnych rozwiązań cyfrowych, ale także finansowym. Zdecydowana większość naszych klientów, ok. 80 proc., korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, czyli leasingu lub wynajmu. Wysokość miesięcznej raty samochodu elektrycznego nie różni się znacząco od tej za pojazd z silnikiem spalinowym. Co równie ważne, po uwzględnieniu wsparcia w ramach programu "Mój elektryk" może być ona nawet niższa niż w przypadku samochodu z silnikiem benzynowym.

Czy MINI boi się chińskich marek? W Polsce przybyło salonów sprzedaży

Chińskie marki coraz mocniej rozpychają się na rynku europejskim i w Polsce. Jak zamierzacie poradzić sobie z ich agresywną polityką cenową?

Od zawsze stawiamy na dostarczanie naszym klientom najlepszych doświadczeń – za kierownicą, ale też dużo wcześniej, od pierwszego kontaktu z marką. To dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego modelu sprzedaży. Teraz, niezależnie od wybranej formy zakupu MINI, klient otrzyma jedną, najlepszą możliwą ofertę. Jest ona transparentna, jednolita w całym kraju i dostępna dla każdego kto zajrzy na naszą stronę internetową czy spotka się z doradcą w salonie dilerskim. Warto zauważyć, że cena nowego MINI Countryman jest niższa od cennikowej wartości tego modelu poprzedniej generacji, biorąc pod uwagę taki sam poziom wyposażenia.

MINI ma swoich fanów na całym świecie, ceniących niepowtarzalny charakter, oryginalny design i unikatowe wrażenia z jazdy. Za marką stoi rozwinięta sieć dilerska MINI w Polsce – tylko w ostatnich dwóch latach liczba salonów wzrosła o 10 nowych lokalizacji. Ubiegły rok zakończyliśmy z 24 punktami na mapie kraju.

Koniec samochodów spalinowych. Co dalej z MINI?

2035 rok to koniec samochodów spalinowych. Jak MINI szykuje się do tej daty? Czy po drodze jest jeszcze miejsce na inne napędy niż elektryczny?

MINI jest marką miejską, a w swoim DNA ma zapisane nie tylko gokartową frajdę z jazdy połączoną z brytyjską elegancją i użytecznością, która była kluczowym wyznacznikiem w procesie projektowania klasycznego modelu. Dzisiaj jej celem jest także zapewnienie innowacyjnych, zeroemisyjnych rozwiązań dla codziennej mobilności indywidualnej. MINI będzie pierwszą marką w portfolio BMW Group, która będzie w pełni elektryczna – już w 2030 roku. Zgodnie z naszą strategią konsekwentnie rozszerzamy portfolio modeli w pełni elektrycznych. W 2023 roku osiągnęliśmy 15 proc. udział samochodów na baterie w globalnej sprzedaży marki, a w 2025 roku ma to być połowa.

Aktualnie w ofercie mamy zarówno modele z napędem w pełni elektrycznym, jak i z silnikami spalinowymi – tak będzie w przypadku debiutujących w tym roku na rynku MINI Cooper oraz MINI Countryman. Z kolei MINI Aceman, który jest miejskim crossoverem, dostępny będzie tylko w wersji na prąd.

Wodorowe BMW wjeżdża do produkcji seryjnej

A co z wodorem? Grupa BMW pracuje nad tą technologią. Czy w obliczu wyzwań z infrastrukturą ładowania nie jest to dobre rozwiązanie?

W BMW Group jesteśmy świadomi, że wodór odegra w przyszłości istotną rolę i widzimy ogromne możliwości dla rozwoju tej technologii w pojazdach. Z jednej strony będzie on kluczowym paliwem w wielu regionach świata, z drugiej stanie się ważnym filarem bezemisyjnej mobilności obok bateryjnych samochodów elektrycznych. Wyprodukowaliśmy około 100 sztuk wodorowych BMW iX5 Hydrogen w ramach floty pilotażowej, która obecnie służy do celów demonstracyjnych i przechodzi intensywne testy – od piasków pustyni po śniegi koła podbiegunowego. To ważny krok poprzedzający wprowadzenie seryjnej produkcji, którą planujemy wprowadzić najwcześniej w drugiej połowie tej dekady.

MINI sypie premierami. Oto sześć nowych modeli

Jakie nowości MINI wprowadzi w 2024 roku? Będzie jeszcze spalinowe MINI nowej generacji?

Rok 2024 jest rokiem przełomowym dla MINI. Wprowadzamy nie tylko dodatkowe udogodnienia zakupowe dla naszych klientów, lecz również wymieniamy cała gamę produktową. Łącznie w 2024 roku zaprezentujemy 6 nowych modeli MINI. Można już obejrzeć w salonach i odbyć jazdę testową największym w rodzinie nowym MINI Countryman. Ten model jest dostępny we wszystkich odmianach napędowych – od w pełni elektrycznej po wydajne silniki benzynowe, a także jednostkę wysokoprężną. Ten rok to także cała nowa rodzina MINI Cooper w wersjach trzy – i pięciodrzwiowych. Po wakacjach pokażemy absolutną nowość – elektryczne MINI Aceman, czyli naszą alternatywę dla miejskiego crossovera, a także kultowe już MINI Cooper Cabrio. Wśród nowości nie zabraknie tak cenionych w Polsce, najostrzejszych odmian sygnowanych John Cooper Works. Charakterystyczne elementy wyposażenia i stylistyka, a przede wszystkim mocny silnik dostępne będą w trzydrzwiowym MINI Cooper, MINI Cabrio, MINI Countryman oraz MINI Aceman.