Mercedes-AMG GT Coupe rozbity pod Kutnem

Policja informuje, że do wypadku doszło na węźle Kutno Północ przy autostradzie A1 w miejscowości Sójki. Zielony 4-drzwiowy Mercedes-AMG GT Coupe wylądował w rowie ok. godziny piątej nad ranem. Samochód raczej nadaje się już tylko do kasacji. Co poszło nie tak?

Mercedes-AMG GT 4d Coupe kosztuje w Polsce od 545 tys. zł (model 43 4MATIC+ o mocy 389 KM) do ponad 1 mln zł za hybrydową wersję GT 63 S E Performance o mocy 843 KM. Ten ostatni model przyspiesza od 0 do 100 km w 2,9 sekundy i wymaga od kierowcy chłodnej głowy. Pod Kutnem zabrakło nie tylko myślenia…

Kierowca Mercedesa był pijany, odpowie za przestępstwo

– Kierowca osobowego Mercedesa stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i dachował. Mężczyzna podróżował z dwoma osobami, na szczęście nikt podczas tego zdarzenia nie ucierpiał. Jak się okazało 23-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – poinformowała policja.

Czyli mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, co jest przestępstwem. Ubezpieczyciel nawet nie mrugnie okiem przy odmowie wypłaty odszkodowania. Jednak to może być najmniejszy problem 23-latka.

Jak kara za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości?

Policja przypomina, że za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi: