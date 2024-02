Reklama

Protest rolników. Utrudnienia we Wrocławiu

Rolnicy protestują w odpowiedzi na politykę dotyczącą wymiany handlowej. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, na na wtorek, 20 lutego przewidziane są największe przejazdy kolumn i blokady dróg. Najświeższe informacje wskazują, że działania w wielu miejscach Polski nabrały już rozpędu, a niektóre drogi są już zablokowane.

Jakich utrudnień mogą się dziś spodziewać mieszkańcy Wrocławia? Kierowcy muszą być gotowi na cały dzień korków i zatorów. Przejazdy w ramach akcji protestacyjnej trwają od wczesnych godzin porannych.

Wrocław - protest rolników 20 lutego

Policja z Wrocławia informuje o dwóch trasach protestu rolników. Kierowcy muszą się liczyć z całodziennymi utrudnieniami we wskazanych miejscach:

Kobierzyce (Hala Sportowa) - rondo w m. Magnice - Domasław - Bielany Wrocławskie - rondo przy sklepie Castorama - Tyniec Mały - Rondo przy sklepie Castorama - Bielany Wrocławskie - Domasław - rondo w m. Magnice. Przejazd uczestników zgromadzenia odbędzie się w godzinach 9:00 - 17:00.

rondo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczówku – DW372 – rondo im. Ks. Jerzego Popiełuszki – DW372 – rondo Ułańskiego w Łanach – DW372 – rondo w Siechnicach – w obu kierunkach. Przejazd uczestników zgromadzenia odbywać się będzie od godziny 5:00.

Protest rolników na S5. Doszło do wypadku

Korek przed Trzebnicą stał się również pośrednią przyczyną wypadku, w którym zderzyło się 5 samochodów. Trzy samochody osobowe i bus zderzyły się w Żmigródku około godziny 8 rano. Jak informuje portal gazetawroclawska.pl, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a policja wyznacza objazdy. Według wstępnych ustaleń, kierowca samochodu ciężarowego nie zachował należytych środków ostrożności i wjechał w tył auta osobowego.

Dlaczego rolnicy protestują 20 lutego i jakie mają postulaty?

Protestujący rolnicy nie zgadzają się na to, w jaki sposób obywa się wymiana handlowa artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami UE. W ich opinii rażąco godzi to w interesy europejskich rolników. – Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych – argumentują organizatorzy akcji protestacyjnej.