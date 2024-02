Protest rolników 20 lutego w Warszawie. Gdzie będą utrudnienia?

Rolnicy ruszyli z ogromnym protestem. Traktory blokują drogi, jeżdżą w długich, licznych kolumnach, a do sporej, niezadowolonej grupy dołączyli się również myśliwi i przedstawiciele branży transportowej. Co protest 20 lutego oznacza dla mieszkańców stolicy? Czy Warszawiacy staną w ogromnych korkach?

Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Protest rolników

Reklama

Wygląda na to, że 20 lutego obędzie się bez gigantycznych utrudnień w mieście. Wielki marsz na Warszawę został bowiem przełożony na inny dzień.

Reklama

Wtorek 20 lutego miał być dniem, w którym rolnicy zablokują Warszawę. Nastąpiła jednak zmiana planów. – Marsz Gwiaździsty na Warszawę odbędzie się 27 lutego 2024 r., czyli tydzień później – poinformował Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Skąd zwrot akcji? Szef związkowców przyznał, że grupa wysłana do stolicy miałaby kłopot z wjazdem na teren miasta, ponieważ 20 lutego inni rolnicy będą blokować drogi dojazdowe do Warszawy. Czyli rolnicy zablokowaliby samych siebie.

Reklama

Utrudnienia w Warszawie i okolicach. Protest rolników

Warszawa może dziś odetchnąć z ulgą, ale nie oznacza to, że akcja nie dotknie tych kierowców, którzy podróżują z i do stolicy. Największa akcja w okolicach Warszawy jest dziś zaplanowana w Mińsku Mazowieckim. To tam na drogi mają wyjechać traktory, a także liczna grupa myśliwych. Kolumna przejedzie DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Stojadeł. Uczestnicy protestu będą blokować rondo w miejscowości Ryczołek (wjazdy na autostradę A2). Kolejnym punktem blokady będzie rondo w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, Wiśniowej i Stanisławowskiej, a także rondo w miejscowości Stojadła - skrzyżowanie dróg DK92 i DK50, a utrudnienia mają potrwać aż do 21 lutego do godziny 12:00.

Podobnie wygląda sytuacja w innych miastach na Mazowszu. Policja z Płocka ostrzega, że protest rolników planowany jest na drodze wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Topólno (gm. Gąbin) w godz. 10.00-12.00. Protest rolników w Radomiu rozpoczął się o godz. 11.00 przy ul. NSZZ Solidarność w punkcie kontrolnym ITD. Policja informuje, że uczestnicy zgromadzenia przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – ul. Maratońska – ul. 1905 Roku - ul. Młodzianowska – ul. Mariacka – ul. Limanowskiego – ul. Mireckiego – ul. Szarych Szeregów - ul. 11-go Listopada – ul. Struga – ul. Kozienicka – Rondo ks. Popiełuszki – ul. Żółkiewskiego – Rondo Narodowych Sił Zbrojnych – ul. Czarnieckiego – ul. Kielecka – ul. NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godz. 18:00.

Protest rolników. Dlaczego rolnicy protestują?

Protest ma być wyrazem niezadowolenia z polityki dotyczącej wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami UE. W ich opinii rażąco godzi on w interesy europejskich rolników. – Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych – argumentują organizatorzy akcji protestacyjnej.