Toyota z rekordem, hybrydy koniem pociągowym biznesu

Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji i zyskała status legendy. Na świecie jako prototyp pojawiła się w 1996 roku. Do sprzedaży trafiła 10 grudnia 1997 roku w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Na początku Prius był sedanem. Inżynierowie wytłumaczyli wówczas, że jeśli komponenty hybrydy mieszczą się w takim nadwoziu, to każde inne swobodnie przyjmie nowatorski układ napędowy. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy uporczywie trwali przy swoim. Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce.

Dziś hybrydy to najważniejszy napęd Toyoty. Przez blisko 27 lat na całym świecie sprzedano przeszło 20 mln aut tego typu, z czego w Polsce 272 tys. egz. od 2004 roku. Nad Wisłą w dwie dekady japońska firma rozwinęła gamę hybryd aż do dziewięciu modeli – od miejskich samochodów, przez limuzyny, crossovery po duże, siedmioosobowe SUV-y. Hybrydy zdobyły uznanie nie tylko ze względu na oszczędne zużycie paliwa, trwałość, niezawodność, lecz także dzięki wysokiej wartość rezydualnej. To głównie dzięki tym zaletom japońska marka cieszy się ogromną popularnością. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Toyota w 2023 roku zdominowała rynek nowych aut w Polsce. Sprzedała ponad 101 tys. samochodów osobowych i dostawczych. W tym było niemal 80 proc. hybryd. Lwią cześć wyniku wypracowała Corolla, która jest nie tylko najpopularniejszym autem w kraju (niemal 27 tys. szt.), ale też najchętniej wybieraną hybrydą (prawie 22 tys. egz.). Poprzeczka na 2024 rok wisi wysoko i Japończycy nie zamierzają ustąpić pola. Stąd wzmacniają rodzinę hybryd 5. generacji. Ale po kolei…

Toyota Corolla rozbiła bank w Polsce, najpopularniejszą hybrydą

Toyota Corolla to obecnie dwie hybrydy do wyboru. Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia 140 KM zamiast 122 KM (4. generacji). Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Ten napęd jest dostępny w nadwoziu hatchback, TS kombi i sedanie.

Z kolei napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 Toyota oferuje w Corolli hatchback oraz kombi. Napęd wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Auto z nowym sercem stało się szybsze o pół sekundy - od 0 do 100 km/h rozpędzi się w 7,5 s.

Toyota Corolla z hybrydą hybrydą 5. generacji. 1.8 czy 2.0? Jakie spalanie

Hybryda 5. generacji wykorzystuje mocniejszy akumulator, stąd podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla nawet do 80 proc. czasu jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Ile kosztuje Toyota Corolla 1.8 hybrid i hybryda z silnikiem 2.0?

Toyota Corolla 1.8 Hybrid/140 KM kosztuje od 112 100 zł (w wyprzedaży rocznika 2023). Corolla TS Kombi to wydatek od 117 000 zł. Mocniejsza Corolla 2.0 Hybrid/198 KM wymaga od 129 900 zł.

Toyota Corolla Cross – SUV i dwie hybrydy 5. generacji do wyboru

Jeśli ktoś zamiast klasycznych nadwozi woli siedzieć wyżej i widzieć więcej to obok czeka Toyota Corolla Cross. Ten 4,5-metrowy SUV jako pierwszy w gamie japońskiej marki wprowadził na rynek 2-litrowy układ hybrydowy 5. generacji o mocy 197 KM w konfiguracji z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła AWD-i. Następnie gamę powiększyła druga hybryda oparta na silniku benzynowym 1.8 o łącznej mocy 140 KM. To tożsame rozwiązanie 5. generacji dostępne już w tradycyjnej Corolli.

Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest nastawiona na osiągi, stąd sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid kosztuje od 143 900 zł

Ceny? Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid/140 KM kosztuje od 143 900 zł. SUV wyposażany w mocniejszym układ 2.0 Hybrid/197 KM to wydatek od 152 900 zł (z napędem 4x4 AWD-i od 162 900 zł).

Nowa Toyota C-HR w 2024 roku to trzy hybrydy do wyboru

Nowa Toyota C-HR to jedna z najważniejszych premier japońskiej marki na 2024 rok. Teraz ten awangardowy model w nowej odsłonie daje do wyboru aż trzy układy hybrydowe.

Klasyczne hybrydy 5. generacji są dwa – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8; druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi).

Nowy C-HR 1.8 Hybrid zapewnia 140 KM zamiast 122 KM z napędu 4. generacji pierwszego C-HR-a. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km.

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid czy 2-litrowa hybryda?

Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza aż 196 KM – o 12 KM więcej niż w poprzednim modelu. Efekt? Nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – przynajmniej na papierze samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w starym modelu.

Nowy C-HR 2.0 Hybrid Plug-in mocny jak Toyota Prius. Jakie przyspieszenie?

Trzecia nowość to C-HR z układem 2.0 Hybrid Plug-in. Osiągi? Za napęd odpowiada nowy klejnot wśród silników japońskiej marki – rozwiązanie znane z nowej Toyoty Prius. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa 7,4 sekundy. To najszybszy C-HR w gamie. Zasięg w trybie elektrycznym do 66 km. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów zadziała jak mocna hybryda.

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 139 900 zł

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid/140 KM kosztuje od 139 900 zł. Mocniejsza odmiana 2.0 Hybrid/197 KM wymaga od 165 900 zł (AWD-i od 175 900 zł). Najszybsza Toyota C-HR 2.0 PHEV/223 KM to wydatek od 189 900 zł.

Nowa Toyota Prius jako 5-drzwiowe coupe. Wygląda świetnie

Nowa Toyota Prius w Polsce nie jest już klasyczna hybrydą, a wprowadza do gry kolejną generację hybrydy plug-in o wyższej mocy i większej baterii. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z nowym mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Stąd ten model jest bardziej elektryczny niż spalinowy, co daje się odczuć szczególnie przy płynnej jeździe.

Całkowita moc napędu wynosi 223 KM. W porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) nowa generacja daje niemal dwa razy więcej mocy. Dlatego debiutant jest nie tylko najładniejszym, ale też najsilniejszym i najbardziej dynamicznym autem w niemal 27-letniej historii modelu. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Nowa Toyota Prius 2.0 Hybrid Plug-in bardziej elektryczna niż spalinowa

Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł do 86 km wg WLTP wobec 50 km zapewnianych przez poprzednika. W warunkach miejskich można uzyskać jeszcze lepsze wyniki, nawet powyżej 100 km. Stąd Toyota Prius plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny - do 135 km/h można nią podróżować w trybie EV (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów spisze się jak klasyczna hybryda. Spokojne traktowanie gazu pozwala zejść do 3 l/100 km!

Nowa Toyota Prius kosztuje o 20 tys. zł taniej

Ceny? Japońska hybryda plug-in trafiła na wyprzedaż i jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że nowy model pochodzi z 2023 roku, to teraz może mieć samochód od ręki i taniej. Toyota Prius w bazowej wersji Comfort kosztuje o 20 tys. zł mniej, czyli od 179 900 zł.

Oto nowa Toyota Camry. Pierwsza wprowadza najnowszy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid

Wreszcie absolutna sensacja 2024 roku – nowa Toyota Camry. Japoński sedan nie tylko imponuje stylistyką, ale też jako pierwszy wprowadza do Polski najnowszy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid. Po modyfikacjach silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary. Osiągi?

Nowa Camry i hybryda nowej generacji - niskie zużycie benzyny i lepsze przyspieszenie

Nowa hybryda generuje 231 KM, to o 6 procent mocy więcej niż w poprzedniku. Nowy układ szybciej reaguje na gaz. Stąd Camry 9. generacji ma lepiej przyspieszać - sprint od 0 do 100 km/h poprawił się z 8,3 s na 7,9 s. Maksymalna moc jest dostępna już od ok. 40 km/h, a nie przy 140 km/h jak w hybrydach dostępnych do tej pory. Obroty silnika pozostają niskie przy wysokich prędkościach, co umożliwia cichą pracę oraz niskie zużycie paliwa - producent obiecuje 5,1 l/100 km. Dostępna obecnie w Polsce Toyota Camry 8. generacji wykorzystuje poprzednią 2,5-litrową hybrydę o mocy 218 KM.

Kiedy nowa Toyota Camry trafi do Polski? Cena?

Nowa Toyota Camry w Polsce do przedsprzedaży trafi w kwietniu 2024 roku. Przewidziano trzy wersje wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive oraz pakiety plus osiem kolorów karoserii. Za ile? Obecna generacja kosztuje od 163 500 zł. Wyższa cena następcy nie powinna dziwić. Japończycy chcą rocznie sprzedać nawet 5 tys. szt. Produkcja ruszy w czerwcu, a pierwsze auta pojawią się w salonach po wakacjach.