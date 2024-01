Biedronka wprowadzi zmiany dla kierowców. Ładowarka samochodów elektrycznych na parkingu przy sklepie

Biedronka na parkingach przy swoich sklepach ma ładowarki już w ponad 50 lokalizacjach. Stacje działają m.in. w miejscowościach Dynów, Gubin i Jasień, ale również w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie. Jednak niebawem krajobraz zmieni się radykalnie.

Nowe przepisy, które wejdą od 1 stycznia 2025 roku zakładają, że punkty ładowania samochodów elektrycznych muszą pojawić się przy istniejących budynkach niemieszkalnych, które oferują parkingi na więcej niż 20 miejsc. Zmiany dotyczą m.in. sklepów takich jak Biedronka. Stąd sieć dyskontów przyspiesza rewolucję.

Biedronka w 2024 roku ustawi 600 ładowarek samochodów elektrycznych

Biedronka razem z portugalską firmą Powerdot zapowiada, że stacje ładowania pojawią się w 600 lokalizacjach, z tego 214 już stoi. Auta można naładować w 56 miejscach. Reszta urządzeń oczekuje na wydanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym 30 na audyt Urzędu Dozoru Technicznego.

Każda stacja przy sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW. Stąd jeśli samochód elektryczny skrywa baterię o pojemności 50 kWh to jej naładowanie zajmie ok. 20-30 minut. Efekt to zwiększenie zasięgu o ok. 200 km.

Ładowarki przy Biedronce - jaka moc ładowania i złącze?

Stacje posiadają trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2. Korzystanie z ładowarek przy sklepach sieci Biedronka nie wymaga zakładania konta, używania aplikacji czy opłacania abonamentu.

Możliwe są różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

Śladem Biedronki idzie też Auchan, Intermarche, E. Leclerc oraz SPAR

Śladem sieci dyskontów idą też inne nowe inwestycje Powerdot. Do końca 2024 roku firma planuje uruchomić 36 kolejnych punktów ładowania aut elektrycznych przy supermarketach oraz na stacjach paliw należących do franczyzobiorców takich jak Auchan, Intermarche, E. Leclerc oraz SPAR.

Ładowarki już stoją przy supermarketach w Lublinie, Swarzędzu, Wieliczce, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu czy Ostrzeszowie. Do końca 2024 roku sieć urośnie do ok. 60 dostępnych punktów ładowania.

Nowością w 2024 roku będą pierwsze punkty ładowania Powerdot, jakie powstaną na partnerskich stacjach paliw. W pierwszym kwartale planowane jest uruchomienie tego typu infrastruktury m.in. w Słubicach i w Puławach.

Lidl buduje sieć ładowania samochodów elektrycznych

Lidl także buduje własną sieć ładowania samochodów elektrycznych. – Dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze sklepy były wyposażone w ładowarki – dzięki temu właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli je naładować w trakcie zakupów – powiedziała dziennik.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Lidl ustawi ponad 800 ładowarek samochodów elektrycznych

Biorąc pod uwagę, że dziś w Polsce mamy ponad 850 sklepów Lidl, to oznacza przynajmniej 17-krotne powiększenie sieci stacji ładowania. A przecież równocześnie mają powstawać kolejne placówki z parkingami.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego pod sklepem Lidl?

Obecnie ładowanie "pod Lidlem" jest bezpłatne i nie wymaga autoryzacji – nie potrzeba żadnej karty do uruchomienia ładowarki. Takie ułatwienie to ukłon w stronę osób, które przyjechały swoim elektrykiem lub hybrydą plug-in zrobić zakupy. Jest też ciemna strona tego rozwiązania. Problem w tym, że darmowy prąd przyciąga bardziej niż "tydzień włoski w Lidlu" także kierowców, którzy chcą zaoszczędzić na ładowaniu i nawet nie zaglądają do sklepu. Siedzą w aucie, oglądają filmy i czekają na zwiększenie zasięgu, blokując tym samym dostęp do ładowarki faktycznym klientom sklepu.