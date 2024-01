Zima wróciła do Polski, mierzymy się z niskimi temperaturami, a w wielu częściach kraju spadł śnieg. Jeśli samochód nie jest garażowany, czeka nas odśnieżanie, usuwanie lodu i doprowadzanie pojazdu do stanu, w którym nie będzie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Jednak przygotowanie auta do jazdy w zimnie i mrozie nie jest zbyt przyjemne, dlatego zdarza się, że ktoś robi to niechętnie. Co grozi za nieodśnieżenie samochodu?