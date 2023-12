OMODA 5 to pierwszy model nowej marki, który pojawi się w Polsce

Tomasz Sewastianowicz: Jako kolejna chińska marka zaoferujecie w Polsce coś wyróżniającego?

Herbert Hong, menedżer marki OMODA: Skupiamy się na dostarczaniu jakościowych i dobrze wyposażonych samochodów w konkurencyjnej, ale rozsądnej cenie. Naszą strategią nie jest agresywna polityka cenowa. W przeciwieństwie do agresywnych cen, nasza strategia koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości wrażeń poprzez priorytetowe traktowanie takich aspektów auta, jak stylowy wygląd, najnowocześniejsze technologie i najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa. Nasze samochody już w standardzie są bardzo bogato wyposażone, przewyższając ofertę naszych konkurentów. Stawiamy też na atrakcyjne warunki gwarancji, aby przekonać potencjalnych klientów. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowych i doskonałych wrażeń z jazdy, które wyróżnią nas na rynku.

Reklama

Jakie auta będą dostępne w Polsce?

Reklama

Pierwszym modelem dostępnym na polskim rynku będzie benzynowa OMODA 5 z silnikiem turbo 1.6 TGDi/197 KM, automatyczną skrzynią i napędem na przód. Model ten będzie dostępny w dwóch wariantach, dzięki czemu klienci będą mogli dopasować go do swoich preferencji. Ponadto w drugiej połowie 2024 roku do gamy dołączy model elektryczny OMODA E5 z baterią o pojemności 61 kWh, który ma zapewnić zasięg na poziomie 430 km oraz szybkie ładowanie.

Na początek 20 salonów samochodowych OMODA w głównych miastach Polski

W jakim modelu biznesowym będą sprzedawane samochody? Osobna sieć dilerska?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nawiązaliśmy współpracę z wieloma potencjalnymi dilerami w całym kraju. Początkowo planujemy otwarcie około 20 salonów sprzedaży strategicznie zlokalizowanych w głównych miastach Polski, w tym w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i innych. Dodatkowo w planach są showroomy w centrach miast, aby każdy mógł zobaczyć auto z bliska. W miarę rozwoju naszej sieci, naszą wizją jest posiadanie od 30 do 40 salonów dilerskich, z których każdy będzie funkcjonował jako punkt serwisowy z wysoko wykwalifikowanym zespołem zapewniającym wyjątkową obsługę klienta.

OMODA 5 w dwóch wersjach wyposażenia. Dla Kowalskiego i dla firm

Liczycie na klienta indywidualnego czy firmy?

Jesteśmy strategicznie przygotowani do obsługi zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby, wprowadzamy dwie różne wersje wyposażenia OMODA 5. Odmiana premium, z pełnym wyposażeniem, została zaprojektowana z myślą o preferencjach i wymaganiach klientów indywidualnych poszukujących wysokiej klasy wrażeń z jazdy. Jednocześnie nasza wersja comfort, oferująca przystępną cenę bez kompromisów w zakresie jakości, jest dostosowana do potrzeb firm, w szczególności do użytku flotowego. To podwójne podejście pozwala nam dostarczać wszechstronne rozwiązania dla szerokiego grona klientów, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w integrację i zdolność adaptacji na rynku.

OMODA 5 opracowana przez europejskich inżynierów pod Frankfurtem

Dlaczego miałbym kupić auto marki OMODA zamiast innego modelu europejskiej, koreańskiej czy japońskiej firmy?

OMODA 5 jest modelem stworzonym pod kątem europejskich odbiorców. Ściśle współpracując z europejskimi inżynierami i projektantami w naszym oddziale pod Frankfurtem, stworzyliśmy samochód, którego priorytetami są jakość, bezpieczeństwo i komfort. Chcemy zaoferować bardzo bogato wyposażone auto już w wersji podstawowej. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a nasz model jest wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, adaptacyjny tempomat, asystenta głosowego, Apple CarPlay, Android Auto i ładowanie indukcyjne - wszystko w standardzie. Koncentrując się na europejskiej wrażliwości, najnowocześniejszej technologii i ofercie opartej na wartości, wybór OMODA oznacza wybór pojazdu, który przekracza oczekiwania zarówno pod względem osiągów, jak i wygody.

Ile kosztuje OMODA 5 z silnikiem 1.6? Oto cena w Polsce

Jakie są ceny i czas oczekiwania na zamówiony samochód?

OMODA 5 z silnikiem 1.6 TGDi/197 KM w wersji Premium z pełnym wyposażeniem jest konkurencyjna cenowo i nie przekracza 130 000 zł. Podstawowa wersja będzie tańsza z ceną na poziomie ok. 113 tys. zł. Jeśli chodzi o dostawę, naszym celem jest zapewnienie naszym klientom szybkiej i sprawnej obsługi. Zazwyczaj przewidujemy dostawę zamówionego samochodu w terminie od 1 do 2 tygodni od daty zamówienia.

Jak będą wyglądać warunki gwarancyjne? Gdzie auta będą serwisowane?

Zapewnienie wyjątkowej opieki posprzedażowej jest dla nas najwyższym priorytetem. Podczas naszych rozmów z kontrahentami skupiliśmy się przede wszystkim na ustaleniu solidnych warunków serwisowania. Dążymy do tego, aby każdy punkt sprzedaży służył również jako serwis dla naszych samochodów. Nasze warunki gwarancyjne będą zgodne ze standardami branżowymi, odzwierciedlając to, co oferują nasi konkurenci. Zadowolenie klienta i kompleksowe wsparcie posprzedażowe jest dla nas kluczowe.

Polska na liście lokalizacji nowej fabryki samochodów

Coraz głośniej mówi się o produkcji chińskich samochodów w Europie. Będziecie pierwsi?

Plany marki co do Europy wybiegają znacznie dalej. Początkowo wszystkie auta, które trafią do Polski będą produkowane w Chinach. Po dwóch latach działalności producent zamierza rozpocząć budowę fabryk na Starym Kontynencie – zarówno części, jak i aut aby możliwie jak najbardziej skrócić czas potrzebny na ich dostawę. Jedną z możliwych lokalizacji jest oczywiście Polska.

Nowa marka JAECOO wjeżdża do Polski. To dwa duże SUV-y w 2024 roku

Premiery w 2024 roku?

Przede wszystkim, obok spalinowej wersji OMODY 5 ICE, na polskim rynku zadebiutuje wersja elektryczna E5. Dodatkowo, w drugiej połowie 2024 roku wprowadzimy naszą drugą markę, JAECOO i w 2024 roku spodziewamy się premiery dwóch odrębnych modeli SUV-ów tej marki – J7 i J9.