Lexus UX 200, czyli ostatni dzwonek na silnik 2.0. To przez normy UE

Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. Nad Wisłą idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki – to trzecie najpopularniejsze auto segmentu C-SUV Premium (ponad 15 proc. udziału). W tym roku do końca listopada zarejestrowano już ponad 2100 sztuk tego modelu. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces.

4,5-metrowy UX daje do wyboru trzy rodzaje napędu: hybrydowy, elektryczny i spalinowy. Okazuje się jednak, że najtańszy Lexus UX 200 z klasycznym silnikiem 2.0 znika z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE. Dlatego wyprzedaż rocznika 2023 to ostatni dzwonek dla osób szukających auta z tradycyjnym napędem.

Lexus UX 2023 – styl i wnętrze w nowej odsłonie. Koniec z gładzikiem

Lexus UX po niedawnej kuracji odmładzającej zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie pierwsze skrzypce gra nowy ponad 12-calowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 14 cm. Ekran dotykowy zastąpił stosowany do wcześniej touchpad (potocznie gładzik). W to miejsce umieszczono przyciski do sterowania ogrzewaniem foteli lub schowek na drobiazgi.

Stacja multimedialna Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjna w obsłudze i oferuje więcej funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5. Standardem jest również nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym i korkach. Samochód ma łączność z internetem, więc jest w stanie uzyskać np. dane o cenach na stacjach paliw. Wersja z 12,3-calowym ekranem ma wbudowany moduł nawigacji, który w razie przerwania łączności internetowej, będzie nadal pokazywał trasę, korzystając z pobranych wcześniej danych.

Samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo za pośrednictwem Android Auto. Dzięki aplikacji Lexus Link można sterować zdalnie wybranymi funkcjami auta, w tym otwieraniem i zamykaniem drzwi, a także systemem klimatyzacji, by schłodzić lub ogrzać wnętrze.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0/173 KM - jakie osiągi i zużycie benzyny?

UX 200 wykorzystuje wolnossący, czterocylindrowy silnik benzynowy 2.0 o mocy 173 KM (204 Nm momentu obrotowego). To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-procentową sprawność cieplną.

Możliwości? Spalinowy UX od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Przyzwoicie jak na auto o masie 1,5 tony. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 6,6 l/100 km.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 w trzech wersjach na finał - jakie ceny i wyposażenie?

Benzynowy Lexus UX 200 w wyprzedaży rocznika 2023 jest dostępny w wersjach Pure, Business z pakietem Techno i F Sport Design+.

Najtańszy UX 200 Pure to standardowo m.in. ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja w chmurze, asystent głosowy, dwustrefowa klimatyzacja oraz 17-calowe alufelgi. Tak wyposażone auto kosztuje od 134 900 zł (o 23 tys. zł taniej niż cena katalogowa). Jeszcze lepiej wyglądają zniżki na dwie kolejne odmiany…

Lexus UX 200 Business z pakietem Techno – cena niższa o 42 500 zł

Znacznie korzystniej wypada Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno. Taki japoński SUV w standardzie oferuje: 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną telefonu, a także podgrzewane fotele i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Do tego system monitorujący martwe pole w lusterkach, reflektory Bi-LED, nawigacja w chmurze oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Taki samochód w wyprzedaży rocznika 2023 kosztuje od 148 900 zł (mniej o 42 500 zł). Ajeśli ktoś zamierza sprawić samochód do firmy, to w tej wersji US kosztuje teraz 990 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE. Umowa zawierana jest na dwa lata, obowiązuje opłata wstępna w wysokości 10 proc., a roczny limit przebiegu wynosi 15 tys. km. Co ważne, auta są dostępne z krótkim terminem realizacji zamówienia.

Lexus UX 250h - hybrydowy SUV taniej o 35,5 tys. zł

Wyprzedaż obejmuje także hybrydowego Lexusa UX 250h. Ten model skrywa pod maską kombinację 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 184 KM. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km.

Samochód jest też dostępny z napędem na cztery koła E-Four, który wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. System rozpoznaje utratę przyczepności i automatycznie dobiera odpowiedni rozdział momentu obrotowego między przednią a tylną oś. Tylny silnik elektryczny pełni również funkcję generatora, odzyskując energię z hamowania lub z toczenia się i przekazując ją do akumulatora. Cena?

Hybrydowy Lexus UX 250h w wersji Business z pakietem Techno kosztuje teraz od 168 900 zł (o 35 500 zł taniej). Ta odmiana w standardzie ma m.in. Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, 18-calowe felgi, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Lexus UX 250 F Sport Design+ i rabat 42 tys. zł

Lexus UX 250 F Sport Design + kosztuje od 171 900 zł, czyli o 41 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe nadwozie. Standardem jest też pakiet stylistyczny F Sport. Do tego ładniejsze 18-calowe alufelgi F Sport oraz doświetlanie zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem i elektryczna regulacja kierownicy.

Lexus UX 200 i UX 250h - dane techniczne, osiągi, wymiary