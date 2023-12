Odcinkowy pomiar prędkości 2023 – uwaga na 39 nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości właśnie powiększa się o 39 nowych lokalizacji. Główny Inspektorat Transportu Drogowego odebrał już niemal wszystkie urządzenia i szykuje się do przełączenia ich w tryb rejestracji wykroczeń jeszcze przed końcem 2023 roku.

Po zamknięciu tego etapu rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD będzie prowadzić kontrole z wykorzystaniem 74 odcinkowych pomiarów prędkości. Dziś na drogach pracuje 37 OPP.

Odcinkowy pomiar prędkości już teraz zasypuje kierowców mandatami. W ciągu 11 miesięcy 2023 roku urządzenia te zarejestrowały 296,9 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Najbardziej zapracowanym OPP jest system zamontowany na A4 (Kostomłoty – Kąty Wrocławskie) – ujawnił 142,2 tys. naruszeń. To oznacza, że odcinkowy pomiar prędkości w biegu autostrady odpowiada za połowę wystawionych mandatów. Urządzenia działają od końca lipca, czyli dziennie wpadało tam niemal 1100 kierowców!

I to właśnie na autostradzie A4 pod Wrocławiem żółte kamery odcinkowego pomiaru prędkości złapały pirata-rekordzistę – kierowca Mercedesa pod koniec sierpnia przy ograniczeniu do 110 km/h jechał ze średnią prędkością 199 km/h. Za przekroczenie o 89 km/h dostał mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wylicza jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat.

Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar. Chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała Niżniak. – Przykład to nowy system uruchomiony w połowie tego roku na trasie S7. Po uruchomieniu OPP w czerwcu system zarejestrował ponad 9 tys. przypadków przekroczenia prędkości, w listopadzie było ich już ok. 1,8 tys. Spadek rejestrowanych naruszeń jest więc bardzo duży – wskazała przedstawicielka GITD.

Odcinkowy pomiar prędkości w 2023 roku. Oto nowa lista 39 lokalizacji