BAIC Beijing wjeżdża do Polski, oto premiery z Chin

BAIC to państwowy holding motoryzacyjny z siedzibą w Pekinie. Należy do najstarszych chińskich producentów samochodów, jest też trzecią największą firmą automotive w Państwie Środka (pod względem rocznych przychodów).

Od 1958 roku koncern BAIC wypuścił ok. 31 mln aut, które trafiły na drogi ponad 100 krajów. Tylko w 2022 roku fabryki opuściło blisko 1,5 mln samochodów, a w pierwszym półroczu 2023 roku było to już 819 tys. pojazdów (22 proc. więcej). Auta chińskiego giganta są już dostępne w Niemczech, a teraz BAIC startuje z działalnością w Polsce.

Reklama

Tak wygląda BAIC Beijing 5, to pierwszy z trzech modeli SUV

BAIC Beijing 5 z dwubarwnym nadwoziem i ustawiony na 19-calowych kołach to pierwszy z trzech modeli SUV, które otwierają ekspansję chińskiego koncernu nad Wisłą. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Beijing 5 ma 4,6 m długości, 1,9 szerokości i 1,7 wysokości. Ponad 2,7 m rozstawu osi przekłada się na przestronne wnętrze. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca – pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu.

BAIC Beijing 5 - wymiary i pojemność bagażnika

Bagażnik zapewnia 350 l pojemności. Na osłodę pozostaje fakt, że pod elektrycznie sterowaną klapą jest otwór o szerokości 106 cm, co powinno ułatwić pakowanie. Po złożeniu oparć kanapy powstaje płaska powierzchnia wydłużona z 90 cm do 176 cm.

BAIC Beijing 5 kontra Hyundai Tucson czy Renault Austral

Rywale? Hyundai Tucson jest krótszy o 12 cm i ma o 5,5 cm mniejszy rozstaw osi, Jeep Compass to ponad 20 cm różnicy na korzyść chińskiego modelu (10 cm mniejszy rozstaw osi), z kolei Renault Austral to o 11 cm krótsze nadwozie. Tak naprawdę gabarytami Beijing 5 może mierzyć się ze Skodą Kodiaq, choć czeski SUV obecnej generacji nokautuje pojemnością bagażnika.

BAIC Beijing 5 - wyposażenie po sufit

Beijing 5 przewidziano w jednej wersji, ale za to maksymalnie wyposażonej. Na pokładzie elektrycznie regulowane kubełkowe fotele pokryte skórą, cyfrowy kokpit 10,25 cala, ekran stacji multimedialnej 10,1 cala, ładowarka indukcyjna czy moduł WiFi. Nad głowami elektrycznie otwierany panoramiczny szklany dach o powierzchni 0,81m2 – w razie deszczu zamyka się automatycznie.

O bezpieczeństwo dba przynajmniej 12 czujników ultradźwiękowych oraz 5 kamer. Lista asystentów kierowcy obejmuje m.in.: tempomat adaptacyjny, system automatycznego hamowania awaryjnego, monitorowanie martwego pola, system aktywnego utrzymania pasa ruchu, ostrzeganie przed kolizją czołową, automatyczne światła drogowe.

Nowy SUV Beijing 5 tylko z silnikiem benzynowym 1.5

BAIC Beijing 5 pod maską skrywa silnik benzynowy 1.5 Turbo o mocy 177 KM (305 Nm) połączony z automatyczną 7-biegowową dwusprzęgłową skrzynią. Napęd trafia na przednie koła. Producent obiecuje, że jego SUV od 0 do 100 km przyspieszy w 7,8 s.

Ile kosztuje BAIC Beijing 5? Oto cena i gwarancja

Cena? BAIC Beijing 5 kosztuje od 127 900 zł, do tego producent daje 5 lat gwarancji. Konkurencja z Korei, Francji czy Czech w wersjach podstawowych ze skrzynią automatyczną jest średnio ok. 30 tys. zł droższa.

10 dilerów BAIC Beijing na początek. W 2024 roku punkty w każdym województwie

Gdzie kupić Beijing 5? Na początek przewidziano 10 dilerów, do końca 2024 roku sieć ma liczyć 16 punktów (w każdym województwie). W największych miastach zaplanowano po dwa punkty dilerskie obejmujące sprzedaż i serwis.

BAIC Beijing 5 - dane techniczne, wymiary, zawieszenie

BAIC Beijing 5 Parametry techniczne Długość/szerokość/wysokość (mm) 4620/1886/1680 Rozstaw osi (mm) 2735 Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) 160 Masa własna (kg) 1550 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1970 Liczba miejsc 5 Pojemność bagażnika (l) 350 Pojemność zbiornika paliwa (l) 53 Pojemność silnika w ccm 1498 Maksymalna moc silnika w kW (KM) 130 (177) Maksymalny moment obrotowy (Nm/przy obr/min.) 305/1500-4500 Prędkość maksymalna w km/h 200 Przyśpieszenie 0-100 km/h w sek. 7,8 Skrzynia biegów Dwusprzęgłowa 7DCT Rodzaj paliwa Benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu Przedni Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie wielowahaczowe Hamulce przednie Tarczowe wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Opony 225/55 R19

BAIC Beijing 3 z silnikiem 1.5, czyli miejski SUV kontra, Dacia Duster, Toyota Yaris Cross i Skoda Kamiq

Po Beijing 5 w 2024 roku ofertę powiększy Beijing 3 i Beijing 7. Mniejszy ma ok. 4,3 m długości, 390-litrowy bagażnik, silnik benzynowy 1.5 Turbo o mocy 150 KM połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Wyposażenie Beijing 3 jest również bogate. Standard obejmuje m.in. reflektory LED, 16-calowe alufelgi, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, czujniki parkowania, system multimedialny z 8-calowym wyświetlaczem plus sześć głośników.

BAIC Beijing 3 kosztuje od 78 900 zł

Beijing 3 na rynku zmierzy się z takimi modelami jak Dacia Duster, Hyundai Bayon, Skoda Kamiq czy Toyota Yaris Cross. Cena? Beijing 3 kosztuje w Polsce 78 900 zł!

Niedawno debiutujący MG ZS mierzy ok. 4,3 m i jest dostępny z wolnossącym silnikiem benzynowym 1.5/106 KM i pięciobiegową skrzynią manualną. Kosztuje od 79 800 zł.

BAIC Beijing 3 Parametry techniczne Długość/szerokość/wysokość (mm) 4325/1830/1640 Rozstaw osi (mm) 2570 Prześwit (mm) 180 Masa własna (kg) 1325 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1750 Liczba miejsc 5 Pojemność bagażnika (l) 390 Pojemność silnika (cm3) 1499 Rodzaj paliwa Benzyna Moc maksymalna w kW (KM) 110 (150) Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr/min. 210 / 2000-4500 Prędkość maksymalna w km/h 170 Przyśpieszenie 0-100 km/h w sek. 10,8 Pojemność zbiornika paliwa (l) 46 Opony 205/60 R16 Koło zapasowe Dojazdowe T125/80R15 Napęd Przedni Skrzynia biegów 6-biegowa mechaniczna Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Belka skrętna Hamulce przednie Tarczowe, wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Hamulec postojowy Elektryczny (EPB)

BAIC Beijing 7 - największy SUV kontra Skoda Kodiaq

Największy BAIC Beijing 7 to SUV o długości ponad 4,7 m. Spektakularnie stylizowane nadwozie zawieszono na 19-calowych dwukolorowych kołach. Bagażnik zapewni 410 l pojemności i płaską podłogę po złożeniu oprać tylnej kanapy.

Na pokładzie siedzenia pokryte skórą Nappa, przy czym przednie fotele mają funkcję masażu, ogrzewania i wentylacji. Do tego są trzy ekrany: 12,3-calowy stacji multimedialnej, 12,3-calowy cyfrowy kokpit i 7-calowy wyświetlacz do sterowania klimatyzacją.

BAIC Beijing 7 - wyposażenie i silnik benzynowy

Silnik benzynowy 1.5 o mocy 188 KM (305 Nm) połączono z 7-biegowym automatem dwusprzęgłowym. Taki model od 0 do 100 km ma przyspieszyć w 8 sekund. Prędkość maksymalna – 199 km/h. W Polsce od 2024 roku głównym konkurencją Beijing 7 będzie m.in. Skoda Kodiaq czy Ford Kuga.

BAIC Beijing 7 -