Straż miejska od 20 października dostała nowe uprawniania do karania mandatami

Straż miejska wśród kierowców najczęściej jest kojarzona z mandatem za złe parkowanie, blokadą założoną na koło samochodu lub odholowaniem auta. Jednak od 20 października 2023 roku będzie znacznie bardziej rozpoznawalna wśród innych użytkowników dróg.

Od piątku straż miejska będzie mogła karać mandatami za wykroczenia drogowe popełnione przez kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne. Tym samym na celownik funkcjonariuszy SM trafiają rowerzyści, osoby poruszające się na e-hulajnogach czy urządzeniach transportu osobistego (UTO). Nową władzę nadaje im rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany w karaniu mandatami. Rowerzyści i e-hulajnogi na celowniku straży miejskiej

– Poprzednia zmiana prawa odebrała strażnikom miejskim uprawnienia do nałożenia mandatu od 50 do 100 zł za przejazd tymi urządzeniami po przejściu dla pieszych. Obecna nowelizacja przywróciła te uprawnienia – powiedział dziennik.pl Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W praktyce oznacza to też, że strażnicy (miejscy/gminni) otrzymali uprawnienia do karania m.in. za naruszenie zakazu jazdy rowerem, e-hulajnogą lub UTO wzdłuż drogi dla pieszych lub przejścia dla pieszych. Wtedy mandat może wynieść od 50 do 100 zł. Na tym jednak nie koniec.

Nie masz karty rowerowej lub prawa jazdy? Jaki mandat za brak uprawnień?

Strażnicy miejscy otrzymali także uprawnienia do karania za naruszenie art. 94. § 1a. Kodeksu wykroczeń. A ten brzmi:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.

– Zapis ten dotyczy między innymi rowerów, e-hulajnóg, UTO. Jednak w tym przypadku obowiązuje rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie z tym rozporządzeniem funkcjonariusz może nałożyć grzywnę od 50 do 200 zł – wyjaśnił nasz rozmówca.

Mandat 1500 zł lub więcej, teraz to twoja sprawa tato….

To oznacza, że osoby w wieku poniżej 18 roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Strażnik miejski nie może ukarać nastolatka bez uprawnień mandatem w wysokości 1500 zł. Jeśli jednak taki rowerzysta lub użytkownik e-hulajnogi doprowadzi do kolizji lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wówczas sprawa trafia do sądu rodzinnego i to jego rodzic lub opiekun płaci grzywnę - 1500 zł lub więcej…

Strażnik miejski może skierować sprawę do sądu, a tam do 30 tys. zł grzywny

Nasz rozmówca podkreślił, że w chwili wejścia w życie nowych uprawnień strażnicy miejscy będą podejmować działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

– Trzeba zaznaczyć, że nowe uprawnienia mandatowe, to narzędzia w rękach strażników do egzekwowania prawa. Jednak należy podkreślić, że w chwili ujawnienia wykroczenia strażnik może pouczyć sprawcę wykroczenia, ukarać mandatem lub skierować sprawę na ścieżkę sądową – wyjaśnił. A w sądzie grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Jaka kara za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Warto też pamiętać, że taryfikator mandatów przewiduje też kary m.in. za: