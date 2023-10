Policjanci grupy operacyjnej "Kobra" we współpracy z wydziałami do walki z przestępczością samochodową i zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej oraz z funkcjonariuszami KMP w Ostrołęce zainteresowali się jedną z posesji w powiecie ostrołęckim. Mundurowi przypuszczali, że może znajdować się tam dziupla samochodowa, do której miały trafić dwa skradzione w Niemczech samochody. Chodziło o Hyundaia Tucsona wartego 196 tys. zł i Toyotę C-HR o wartości 110 tys. zł.

Reklama

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu w momencie, gdy w garażu dwóch mężczyzn demontowało Toyotę CH-R. Samochód miał już zdjęte wszystkie drzwi, brakowało też wyposażenia wnętrza, a tablice rejestracyjne japońskiego auta nosiły widoczne ślady podrabiania i przerabiania. Na tej samej posesji policjanci odnaleźli też Hyundaia Tucsona, również wyposażonego w tablice pochodzące z innego źródła niż właściwy niemiecki wydział komunikacji. Oba samochody, jak wcześniej ustalili funkcjonariusze, zostały skradzione na terenie Niemiec. Pracujący w pocie czoła mężczyźni zostali zatrzymani.

Jeden z podejrzanych miał jeździć kradzionym samochodem

Ale to jeszcze nie koniec kłopotów schwytanych panów. Policjanci zabezpieczyli bowiem jeszcze Toyotę Camry należącą do jednego z nich. Okazało się bowiem, że auto nosi ślady licznych ingerencji mechanicznych, obejmujących m.in. pola numeryczne. Auto zostanie poddane dokładnym badaniom mechanoskopijnym, istnieje w związku z tym uzasadnione podejrzenie, że Toyota pochodzi z przestępstwa i została w ten sposób zalegalizowana. Śledczy z Ostrołęki na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili jednemu z zatrzymanych zarzuty paserstwa. Decyzją prokuratury rejonowej w Ostrołęce podejrzany został objęty policyjnym dozorem.