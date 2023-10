ITD zatrzymała kolosa z Litwy

Patrol podlaskiej ITD na drodze ekspresowej S61 zatrzymał litewski zestaw ciężarowy. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła naczepa przechylona na prawą stronę.

Początkowo inspektorzy przypuszczali, że przyczyną jest złe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku. Prawda okazała się znacznie gorsza…

Wielki transport bez jednego koła w naczepie

– Tuż po zatrzymaniu zestawu do kontroli okazało się, że przy naczepie brakuje koła. W rozmowie z inspektorami, kierowca powiedział, że w trakcie transportu 23 t paneli z Polski na Litwę, doszło do awarii układu hamulcowego i zablokowania koła. Zdemontował koło i na polecenie swojego szefa chciał przejechać ok. 100 km do siedziby przedsiębiorstwa – relacjonuje ITD.

Kierowca dostał wysoki mandat, jego szef zapłaci jeszcze więcej

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i zakazali jej dalszej jazdy do czasu naprawy usterki. Kierowcę ukarano mandatem.

Z kolei wobec litewskiego przewoźnika i zarządzającego w jego firmie transportem ITD zamierza wszcząć postępowania administracyjne. Grubym rybom z biznesu przewozowego grożą teraz kary pieniężne.