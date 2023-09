Reklama

Toyota Corolla rozbiła bank w Polsce, pięć modeli w Top 10

Toyota nie zdejmuje nogi z gazu. Japońska marka idzie na rekord. Obraz sytuacji najlepiej oddają liczby. Od stycznia do sierpnia 2023 roku Polacy zarejestrowali niemal 59 tys. aut osobowych tego producenta. To aż 25 tys. szt. przewagi nad drugą w rankingu Skodą. Tylko w sierpniu co czwarty nowy samochód wyjeżdżający po raz pierwszy na polskie drogi to była Toyota, a wynik 8733 zarejestrowanych aut był o 42 proc. wyższy niż przed rokiem.

W Top 10 polskiego rynku japońska marka ma aż pięciu przedstawicieli. Koniem pociągowym biznesu Toyoty i najpopularniejszym nowym autem w Polsce jest Corolla. Od początku 2023 roku zarejestrowano nad Wisłą ponad 15,6 tys. egzemplarzy tego auta.

Co czwarta hybrydowa Toyota w Polsce to Corolla

Corolla jednocześnie odpowiada też za rekordową ogólną sprzedaż japońskich hybryd nad Wisłą. W dużej mierze dzięki niej Toyota jako pierwsza znalazła w Polsce chętnych na ponad 200 tys. hybryd (od debiutu Piusa II w 2004 r.). Prosty rachunek mówi, że niemal co czwarta hybrydowa Toyota w Polsce jest Corollą.

Warto przypomnieć, że Corolla przeszła niedawno kurację odmładzająca i wzmacniającą. Teraz jako sedan, hatchback i TS kombi w nowej odsłonie wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem przeprojektowanych reflektorów bi-LED.

Toyota Corolla 2023 w nowej osłonie, jakie zmiany?

We wnętrzu Corolli 2023 debiutuje 10,5-calowy ekran nowej stacji multimedialnej z szybszym procesorem (prosto z Corolli Cross). Na tle poprzedniego rozwiązania to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Wcześniej stosowany 8-calowy monitor był wyposażony w pokrętło regulacji głośności. Nowszy to trzy przyciski, duże ikony funkcji oraz kilka widoków ekranu.

Corolla 2023 mocniejsza niż Corolla 2021, oto różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Corolla 2023 poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8, która w 2022 roku stanowiła aż 84 proc. sprzedaży Corolli, zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Hybrydowa Toyota Corolla 2023 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 - ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Toyota Corolla z hybrydą 5.generacji ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porównania stanęła Corolla 2023 z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota ma nowy program flotowy, samochody od ręki

Jeśli już mowa o hybrydach, to właśnie ten napęd decyduje o tym, że Toyota nie ma sobie równych również na rynku flotowym – trzyma w garści niemal 17 proc. udziału. Teraz pojawił się nowy pomysł na zwiększenie sprzedaży do małych i dużych firm. Przedsiębiorcy mogą liczyć na lepszą ofertę w przypadku najważniejszych modeli flotowych, w tym samochodów z napędami hybrydowymi. Dostępność aut została zwiększona, a zamówienia realizowane niemal od ręki. Finasowanie? Można wybierać od kredytów przez leasing po wynajem długoterminowy.

Auta nie trzeba kupować by nim jeździć, Toyota ma nowe rozwiązanie dla małych i dużych firm

– Program KINTO ONE pozwala korzystać z nowych samochodów bez konieczności posiadania ich na własność – powiedział Mirosław Sochacki, Corporate Sales Senior Manager w Toyota Central Europe. – Dzięki temu możemy zagwarantować stałe miesięczne koszty użytkowania, które zawierają pełną opiekę własną, w tym ubezpieczenie, wymiany opon oraz przeglądy serwisowe. Ten produkt dostępny jest zarówno dla firm dużych jak i małych. Z tej formy finansowania można skorzystać, planując zakup już trzech samochodów. Co więcej program dostępny jest już na trzecie auto zamawiane w ciągu trzech ostatnich lat – wyjaśnił.

Toyota oferuje możliwość odbycia kilkudniowych jazd testowych. Każda stacja dilerska ma park samochodów przeznaczony dla firm. Doradcy flotowi mogą zaproponować udział w Akademii Jazdy Toyoty i Lexusa, gdzie w można sprawdzić możliwości aut oraz przetestować m.in. działanie najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowania Toyota T-MATE.

Nowa Toyota Corolla w Polsce i jaka cena? Hybryda 2.0 droższa od 1.8 o 10 tys. zł

Toyota Corolla jako sedan w wersji Active z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM to najtańszy model - kosztuje od 103 900 zł (z przekładnią Multidrive S od 117 900 zł jako odmiana Comfort). Bazowa hybryda 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 118 900 zł - pod względem dynamiki jazdy czy kosztów użytkowania to zdecydowanie lepszy wybór od bazowej odmiany.

Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 122 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 135 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 126 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 139 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

Toyota Corolla 2023, cennik i wersje wyposażenia

Toyota Corolla 2023 sedan 1.5 VVT-i 125 KM 6 M/T sedan 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S sedan 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT kombi 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT kombi 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT Active 103 900 zł - 118 900 122 900 - 126 900 - Comfort 110 900 117 900 121 900 125 900 135 900 129 900 139 900 Style 121 900 128 900 132 900 136 900 146 900 142 900 152 900 GR Sport - - 140 900 144 900 154 900 150 900 160 900 Executive - - 144 900 152 900 162 900 160 900 169 900

Toyota Corolla i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Silnik benzynowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Typ 1,8 l4-cylindrowyrzędowy 2,0 l4-cylindrowyrzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworów, przekładnia łańcuchowa,Układ dolotowy i wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62 Stopień sprężania (:1) 13,048 14,0 Moc KM (kW) / obr/min 98 (72) / 5 200 152 (112) / 6 600 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 142 / 3600 190 / 5 200 Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Bateria Litowo-jonowa Typ silnika elektrycznego Synchroniczny z magnesem stałym Moc KM (kW) 95 (70) 113 (83) Maksymalny moment obrotowy Nm 185 206 Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 140 (103) 196 (144) Przekładnia eCVT eCVT Stopień przełożenia 2,834 3,193 Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Prędkość maksymalna km/h 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,1 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Średnio WLTP l/100 km 4,4 4,4 Pojemność baku l 43