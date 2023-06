Reklama

Choć znaki na zwężeniach dróg są jednoznaczne i mają swoje uzasadnienie w przepisach drogowych, niektórzy kierowcy nie do końca dobrze je rozumieją i wymuszają pierwszeństwo. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sprawdzamy zatem, jak należy postąpić, kiedy zobaczymy znak D-5 i B-31.

Znak D-5 – pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Jeżeli na drodze zobaczysz znak informacyjny D-5 (dwie strzałki: czerwona i biała na niebieskim tle w kształcie kwadratu), oznacza to, że na zwężonym odcinku jezdni masz pierwszeństwo, a kierowca z naprzeciwka powinien cię przepuścić, abyś jako pierwszy mógł bezpiecznie przejechać. W takiej sytuacji po przeciwnej stronie zwężenia kierowca, który musi ci ustąpić pierwszeństwa, widzi przed sobą znak B-31.

Znak B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

W sytuacji, gdy na drodze zauważysz znak zakazu B-31 (dwie strzałki: czarna i czerwona na białym tle z czerwoną obwódką w kształcie koła), oznacza to, że na zwężonym odcinku jezdni musisz ustąpić pierwszeństwa kierowcy z przeciwka. W takiej sytuacji nie możesz jako pierwszy wjechać na zwężony odcinek jezdni.

Warto wiedzieć, że znak B-31 nie oznacza bezwzględnego zatrzymania się na zwężonym odcinku. Jeżeli po drugiej stronie znajduje się rowerzysta lub motocykl, możesz spróbować bezpiecznie wyminąć się z takim użytkownikiem ruchu.

Kierowca naprzeciwko ma znak B-31 i wjeżdża na zwężoną drogę – co robić?

Gdy znajdziesz się w sytuacji, w której kierowca, motocyklista lub rowerzysta po przeciwnej stronie ma znak B-31, ale go nie przestrzega i wjeżdża na zwężoną drogę, lepiej zatrzymaj auto dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli kierujący pojazdem uszkodzi twoje stojące auto, według przepisów dostanie za to mandat. Gdy jednak będziesz w ruchu i dojdzie do kolizji, prawdopodobnie policja ukarze obu kierowców będących współsprawcami zderzenia.

Kiedy drogowcy ustawiają znaki D-5 i B-31?

Znaki D-5 oraz B-31 wprowadzają specjalną organizację ruchu na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 metrów, gdzie normalnie nie mogą wyminąć się dwa pojazdy o szerokości 2,5 metra. Znaki są ustawiane tylko wtedy, gdy kierowcy mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwległej strony.

Kto ma pierwszeństwo na nieoznakowanym zwężonym odcinku drogi?

W takich sytuacjach kieruj się rozsądkiem, logiką i pamiętaj o kulturze jazdy. Najczęściej pierwszeństwo przysługuje większemu pojazdowi (np. ciężarówce). Doświadczeni kierowcy trzymają się też zasady, która mówi, że jeżeli zwężenie występuje nawet na niewielkim wzniesieniu, to jako pierwszy powinien przejechać ten, kto jedzie pod górę.