Samochody starsze niż 15-20 lat od piątku 24 grudnia z zakazem wjazdu do miast. To nie jest żart. Zgodnie z ustawą o elektromobilności w specjalnych strefach transportu będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy bezemisyjne, jeżdżące na gaz ziemny i wodór oraz auta spalinowe spełniające określoną przez władze lokalne normę emisji spalin Euro.

Podobnie jak w innych miastach Europy Zachodniej, polskie samorządy od wigilii będą mogły ograniczać wjazd używanym. Chodzi o auta nie spełniające normy emisji Euro 3 (po 1 stycznia 2001) i Euro 4 (po 1 stycznia 2006).

Te samochody nie wjadą do miasta od 24 grudnia - Euro 3 i Euro 4

Od 24 grudnia 2021 roku taką strefę będzie można utworzyć w każdej miejscowości, niezależnie od liczby jej mieszkańców. Będzie ona też mogła zostać wyznaczona w dowolnym miejscu określonym przez samorząd.

Co ciekawe, zgodnie z raportem ACEA łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych to ponad 23,4 mln szt. Z tego niemal 19 mln jest starszych niż 10 lat. Oznacza to, że samochody o normie emisji spalin Euro 4 i poniżej stanowią ponad 80 proc. pojazdów w Polsce (norma Euro 1 została wprowadzona w 1993 roku dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe, a dla diesli w 1992; Euro 2 od 1997 roku dla aut benzynowych, diesle od 1996; Euro 3 obowiązuje od 2001 roku).

Młodsze samochody na drogach?

– Wprowadzenie zmian do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych częściowo wpłynie na odmłodzenie rynku samochodów używanych w Polsce – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor zarządzającą i prezes zarządu AURES Holdings, operatora centrum sieci AAA Auto. – Już teraz obserwujemy wzrost zainteresowania autami prawie nowymi. Świadczy o tym wzrost cen i malejąca oferta aut w wieku do dwóch lat. Na rynku samochodów używanych przeciętnie ceny wzrosły w ciągu ostatniego roku o około 10-15 proc., ale w segmencie samochodów poniżej drugiego roku życia, w przypadku niektórych modeli, często wzrosły one o ponad 20 proc., a w niektórych krajach nawet ponad 30 proc. Oznacza to, że zbliżamy się do cen, za które te modele były sprzedawane jako nowe – podkreśliła.

Analitycy AAA Auto wyliczają, że w 2021 roku w Polsce pojawiło się 2 115 515 ofert sprzedaży samochodów używanych. W tym aż 870 tys. aut miało 15 lat i więcej. To właśnie te samochody może dotknąć zakaz poruszania się w wyznaczonych strefach miast. Mediana wieku takich samochodów wynosiła 17,3 l, mediana ceny – 7500 złotych, a mediana przebiegu 230 tys. km.

W 2021 roku na rynku samochodów używanych wśród aut z medianą wieku powyżej 15 lat najczęściej były oferowane do sprzedaży: