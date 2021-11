Toyota uruchomiła seryjną produkcję modelu Yaris w zakładzie w Kolinie, który z początkiem 2021 roku w całości przejęła od Grupy PSA. Japoński koncern od stycznia zainwestował tam ponad 180 mln euro w modernizację i zwiększenie możliwości wytwórczych.

Zastrzyk gotówki umożliwił wdrożenie do zakładu technologii TNGA (Toyota New Global Architecture) pozwalającej na wydajną produkcję najnowszych generacji samochodów segmentów A i B na platformie GA-B. Po modelu Yaris kolejnym autem wytwarzanym w Kolinie od 2022 roku będzie zupełnie nowe Aygo X.

– Zbudowaliśmy kolejne hale produkcyjne, opracowaliśmy nowe ciągi logistyczne, zainstalowaliśmy nowe technologie i co najważniejsze, zwiększyliśmy nasz zespół o 1600 pracowników – powiedział Koreatsu Aoki, prezydent TMMCZ.

Toyota Yaris z Czech szybciej dostępna w Polsce

Uruchomienie produkcji Yarisa w Czechach dla polskich kierowców oznacza większą dostępność tego modelu i krótszy czas dostawy.

Nowe inwestycje po raz pierwszy wprowadziły do czeskiej fabryki technologię hybrydową. Zakład będzie montował Yarisa Hybrid, który odpowiada za 80 proc. całkowitej sprzedaży tego auta w Europie.

– Nasz czeski zakład zaczyna produkcję najpopularniejszego samochodu Toyoty w Europie. Naszym celem jest osiągnięcie w 2025 roku rocznej sprzedaży 1,5 mln samochodów w Europie, a Yaris będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji tego planu. Wprowadzenie do fabryki w Czechach technologii hybrydowej oraz TNGA to element naszej strategii rozwoju dla całego regionu – wskazał Marvin Cooke, wiceprezydent ds. produkcji w Toyota Motor Europe.

Toyota Yaris z napędami z Polski

Przypominamy, że napędy hybrydowe, które trafiają na linie produkcyjne Yarisa w Czechach i we Francji, są wytwarzane przez zakłady Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

– Obecnie polskie fabryki Toyoty, wytwarzające silniki, przekładnie i napędy hybrydowe do kluczowych modeli, pracują w pełnym zakresie. W tej chwili na niemal wszystkich liniach utrzymujemy produkcję na planowanym poziomie. Co więcej, aby zrealizować wszystkie zamówienia, do końca roku nasz zakład będzie pracował dodatkowo w sześć sobót – powiedział Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

Produkowany w Polsce układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM.