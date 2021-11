To dane z porannej zmiany służb na obu przejściach granicznych. Późnym popołudniem w sobotę czas oczekiwania w Bobrownikach wynosił 27 godzin, a w Kuźnicy - 21 godzin.

Strefy buforowe

Z powodu znacznej długości kolejek ciężarówek czekających na odprawę, sięgającej kilkunastu kilometrów, na drogach przed tymi przejściami granicznymi utworzone zostały w sobotę po południu strefy buforowe. Utworzono je przed Stacją Waliły (droga do Bobrownik) i przed Sokółką (droga do Kuźnicy). Jak poinformowała policja, strefy przestały obowiązywać po północy w niedzielę.

Strefy buforowe tworzone są na drogach dojazdowych do tych przejść z Białorusią, kiedy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez Straż Graniczną i policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

Służby przypominają, że zwykle w weekendy na tych przejściach kolejki ciężarówek się wydłużają, co ma związek z tym, że kierowcy jadący na Wschód chcą już na początku tygodnia zajechać do miejsc rozładunku, by wrócić przed kolejnym weekendem.