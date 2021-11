Kia Sportage nowej generacji opuściła linię produkcyjną fabryki w Żylinie na Słowacji. Najnowszy SUV ma szczególne znaczenie dla koreańskiej marki – jeszcze nigdy w 28-letniej historii tego modelu nie było wersji przeznaczonej wyłącznie dla kierowców Starego Kontynentu.

Reklama

Począwszy od modelu drugiej generacji w 2006 roku w słowackiej fabryce produkowano trzy generacje tego popularnego SUV-a. Od tej chwili z taśm zjechało około 2 mln egzemplarzy Sportage; w tym 104 500 sztuk modelu drugiej generacji, 797 500 egz. trzeciej odsłony i ponad milion sztuk schodzącego modelu, którego produkcja trwa od końca 2015 roku. Na początku 2021 roku w Europie wyprodukowano czteromilionowy samochód koreańskiej firmy od momentu rozpoczęcia produkcji w Żylinie 15 lat wstecz. Teraz nowy Sportage otwiera kolejny rozdział w historii marki Kia. Oto jaki samochód trafi do sprzedaży w Polsce…

Nowa Kia Sportage ze swoim ściętym tyłem, bardzo szeroką osłoną chłodnicy, drapieżnym zderzakiem i matrycowymi reflektorami LED w kształcie bumerangów wygląda przebojowo. Spójna sylwetka zawieszona na dużych, nawet 19-calowych kołach jest przy tym pełna sztuczek stylistycznych. Pierwsza z brzegu to czarny dach lewitujący nad resztą – takie złudzenie powstaje dzięki "odcięciom" na słupkach C, które kończą się dopiero przy krawędzi bagażnika. Rozwiązanie nawiązuje wprost do elektrycznego EV6. Boczne linie nadwozia spotykają się z tyłu ze smukłymi światłami do jazdy dziennej.

Nowa Kia Sportage – większe nadwozie i pojemność bagażnika

Sportowe proporcje to także jeden z efektów zastosowania nowej platformy N3. Architektura przyczyniła się też do zwiększenia wymiarów. Nowy Sportage dla Europy ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co w trasie przełoży się na stabilne prowadzenie. Naturalnie dodatkowe dziesiątki milimetrów zaowocowały przestronniejszym wnętrzem – przestrzeni przybyło szczególnie na nogi i nad głową. Pasażerowie tylnej kanapy mają 996 mm miejsca na nogi, odległość od siedziska do sufitu wynosi 998 mm.

Bagażnik? To kolejny atut nowego Sportage. Mimo ściętego dachu zapewni aż 591 l pojemności, czyli o 100 l lepiej w porównaniu do kufra schodzącej generacji! Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do 1780 l. Na dłuższy wyjazd rodzinny będzie jak znalazł. Wystarczy machnąć stopą pod zderzakiem i klapa unosi się automatycznie. W środku regularnie ukształtowana komora z solidnymi haczykami na siatki. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą.

Kia Sportage - wnętrze cyfrowe

Na pokładzie totalna cyfryzacja. Potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości łączy zestaw wirtualnych wskaźników przed kierowcą z wyświetlaczem systemu multimedialnego. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala, można je konfigurować na szereg sposobów. Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją. Między siedzeniami przycupnęła konsola z podłokietnikiem, schowkami, uchwytami na kubki oraz portami USB-A i USB-C. Logicznie rozmieszczone przełączniki znajdują się na podwyższonym panelu obok pokrętła do obsługi trybów pracy automatycznej przekładni. Bezprzewodowa ładowarka zapewni szybkie ładowanie o mocy 15 W. A za przestrzenny dźwięk odpowiada system audio klasy premium marki Harman Kardon. Fotele kierowcy i pasażera z tyłu wyposażono w zintegrowane wieszaki. Do tego pierwszorzędne wykonanie plus przyjemne tworzywa.

Kia Sportage z terenowym trybem jazdy

Sportage popisuje się też najnowszą wersją systemu Kia UVO Connect. Oferuje on dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz aktualizacji danych w chmurze (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych, a nawet układów sterujących charakterystyką zawieszenia, klimatyzacji i wielu innych. Po latach Sportage może mieć nawet lepsze parametry niż na początku. Nowym SUV-em da się także sterować zdalnie – z poziomu aplikacji na smartfonie można sprawdzić np. czy samochód i okna są zamknięte, albo odszukać go na parkingu.

Po raz pierwszy Sportage oferuje terenowy tryb jazdy, który automatycznie dostosowuje ustawienia kilku podzespołów, by zapewnić trakcję na śniegu, błocie i piasku. Oprócz trybu na wertepy przewidziano także ustawienia: Comfort, Eco lub Sport. W zależności od wybranej pozycji pokrętła zmieniają się kolory grafik wyświetlanych przez wirtualny kokpit.

Nowa Kia Sportage - jakie silniki i moc?

W napędach Kia stawia na elektryfikację. Na polskim rynku tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie dostanie wsparcia elektronów z baterii. Ten silnik zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę MHEV z instalacją 48V przewidziano do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 150 KM i 180 KM - napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Więcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI/180 KM, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym

Nowa Kia Sportage pojawi się też jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód dostanie silnik benzynowy 1.6 T-GDi/180 KM oraz elektryczny o mocy 66,9 kW, natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 KM mocy systemowej. To będzie najmocniejsze i najszybsze wcielenie tego SUV-a w historii! Produkcja w Żylinie ruszy w lutym 2022 roku.

Nowa Kia Sportage - pierwsza hybryda plug-in, a jaki zasięg?

Jednak w przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka PHEV kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Z litowo-jonowo-polimerowej baterii 13,8 kWh umieszczonej centralnie między osiami pod podłogą należy spodziewać się ok. 50 km elektrycznego zasięgu. Silnik benzynowy do akcji wchodzi dopiero wtedy, gdy w akumulatorze nie ma dość prądu, żeby auto poruszało się wyłącznie na elektronach – wtedy system przechodzi w stan pracy hybrydowej (HV). W zależności od warunków napęd jest przenoszony na przednie lub na cztery koła za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej. Producent nie podał jeszcze zużycia paliwa, ale można być pewnym, że jeśli ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika.

Od początku sprzedaży będzie też dostępny silnik Diesla 1.6 w dwóch wariantach mocy – 115 KM lub 136 KM (także jako miękka hybryda). Jednostki wysokoprężne – z technologią MHEV lub bez – są łączone z automatyczną skrzynią biegów 7DCT.

Reklama

Wszystkie cztery typy układów napędowych do nowego Sportage – MHEV, HEV i PHEV oraz spalinowe – będą montowane w Żylinie.

Kia Sportage - wyposażenie i zdalne parkowanie

Nowa Kia Sportage jest wyposażona w prawdziwą armię asystentów i systemów bezpieczeństwa. Dzięki temu – podobnie jak większe Sorento – po naciśnięciu pilota w kluczyku umie samodzielnie wjechać do garażu i z niego wyjechać (przód/tył). Parkowanie jest również łatwiejsze dzięki systemom Rear-View Monitor (RVM) i Surround View Monitor (SVM), które w czasie rzeczywistym wyświetlają obraz Sportage i jego najbliższego otoczenia.

Pakiet Advanced Driver Assistance System (ADAS) to także system wspomagania unikania kolizji z funkcją monitorowania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka podczas skrętu w lewo na skrzyżowaniach. Z kolei asystent jazdy na autostradzie (HDA) utrzymuje ustaloną odległość i prędkość od poprzedzającego samochodu i pomaga ustawić auto na środku pasa ruchu. System HDA potrafi również dostosować prędkość auta do lokalnego ograniczenia prędkości. Aktywny tempomat (NSCC) w czasie rzeczywistym korzysta z danych nawigacji, dzięki temu wie kiedy automatycznie zwolnić przed zakrętem. Po wyjechaniu na prostą NSCC resetuje ograniczenie i samochód przyspiesza do ustalonej prędkości.

Podczas zmiany pasa, jeśli istnieje ryzyko kolizji z samochodem z tyłu, nowy system Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) ostrzega kierowcę. W razie braku reakcji system kieruje autem tak by uniknąć kłopotów. Układ BCA jest również aktywny podczas parkowania równoległego, co pomaga ustrzec się zderzenia z autami za plecami. Zmianę pasa ruchu ułatwi także zestaw kamer w bocznych lusterkach – po włączeniu kierunkowskazu widok zza Sportage jest wyświetlany na zestawie wskaźników.

Nowa Kia Sportage - jaka cena w Polsce? Dostępność sensacyjna

Kia Sportage trafi do salonów sprzedaży jeszcze w grudniu 2021 roku.

– Przewidywany termin realizacji indywidualnych zamówień na modele produkowane w fabryce na Słowacji - Sportage oraz cała rodzina Ceed - wynosi tylko 4 miesiące – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR manager Kia Polska.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową i problemy innych producentów z dostępnością aut (realizacja zamówienia może trwać od 6 do nawet 12 miesięcy), to czas dostawy deklarowany przez Kię można uznać za ekspresowy.

Cena w Polsce? Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że będzie zdecydowanie niższa od kwoty jaką trzeba zostawić w salonie marki Hyundai – Tucson w bazowej wersji Modern kosztuje od 105 900 zł.

Nowa Kia Sportage w pigułce: