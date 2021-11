e-TOLL, czyli nowy system poboru opłat drogowych 1 października zastąpił wysłużony viaTOLL. Do 30 listopada 2021 r. będzie on obowiązkowy jedynie dla samochodów o całkowitym obciążeniu dopuszczalnym powyżej 3,5 t. Jednakże 1 grudnia zostają wyłączone, a następnie zdemontowane punkty poboru opłat na autostradach A2 i A4 (tzw. bramki).

Jednak demontaż bramek nie oznacza zaniechania poboru opłat przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że od tego momentu wszyscy użytkownicy dróg muszą się rozliczać w inny sposób.

Od 1 grudnia wszyscy kierowcy będą mogli skorzystać z jednej z trzech form płatności za przejazd na odcinkach płatnych państwowych autostrad:

Pierwszą jest zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, szacowanego czasu przejazdu i trasy przejazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę.

Przy wybraniu drugiej formy płatności kierowca będzie musiał zarejestrować się w systemie e-TOLL, a następnie zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL.

W trzecim wariancie kierowca wybierze instalację OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny).

– Warto przy tym pamiętać, że korzystanie z aplikacji e-TOLL PL jest obarczone ryzykiem, typowym dla urządzeń typu smartfon oraz aplikacji mobilnych – np. przerwami w jej działaniu, związanymi np. z zanikiem sygnału lub rozładowaniem się telefonu. Kierowca musi pamiętać o ciągłym naładowaniu telefonu oraz o uruchomieniu aplikacji przed wjazdem na odcinek płatny – powiedział Paweł Turniak, dyrektor ds. systemów GPS w Seris Konsalnet. – Oznacza to dodatkowe obciążenie obowiązkami kierowców, a także kosztami – bowiem aplikacja zużywa pakiety danych. Skutkiem zaniedbania któregoś z wymienionych obowiązków jest przerwanie przekazywania informacji i narażenie się na karę finansową. Ale najgorsze w moim i nie tylko przekonaniu jest to, że stwarza realne niebezpieczeństwo angażując uwagę kierowcy na smartfonie zamiast na drodze – dodał.

W drugim i trzecim wariancie płatność będzie oparta o dane geolokalizacyjne pojazdu, przekazywane do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL).

– Płatność za pomocą biletu autostradowego jest rozwiązaniem bardzo niewygodnym z wielu powodów, między innym kłopotliwego rozliczania tych przejazdów w firmach – wyjaśnił Turniak. – Rejestracja w systemie i korzystanie z aplikacji też ma swoje wady – rozwiązanie z uwagi na rotację kierowców nie nadaje się do zastosowania we flotach, ponieważ aplikacja jest przypisania do kierowcy, a nie do pojazdu. Najwygodniejsze jest rozwiązanie trzecie – instalacja OBU lub ZSL, które pozwolą na automatyczne rozliczanie opłat za przejazdy. Przy czym ZSL od Seris Konsalnet pozwala na rozliczanie opłat również w wybranych krajach Unii Europejskiej – wskazał ekspert.

e-TOLL i viaTOLL - jakie różnice?

System viaTOLL był systemem stacjonarnym opartym o technologię radiowego przesyłu danych, który rejestrował ruch pojazdów tylko na określonych, płatnych odcinkach dróg i autostrad.

System e-TOLL z kolei korzysta z technologii pozycjonowania satelitarnego GNSS i na podstawie pozycji samochodu decyduje o naliczeniu opłaty. Oznacza to, że e-TOLL pozwala także na śledzenie położenia pojazdu podczas całej podróży, nie tylko na odcinkach płatnych. Nowy system to także szereg wątpliwości – chociażby koszty komunikacji GPS czy teoretyczna możliwość śledzenia transportów za pomocą GPS po całej Polsce, nie tylko na odcinkach płatnych.

– Seris Konsalnet oferuje możliwość konfiguracji systemów komunikacji z e-TOLL. Jedną z obaw użytkowników systemu e-TOLL jest śledzenie pojazdów poza odcinkami płatnymi. Klient w dowolnym momencie będzie mógł włączyć lub wyłączyć przekazywanie danych do serwerów rządowych. W odpowiedzi na obawy klientów związane z ewentualnym uszkodzeniem nadajnika i ewentualnych kar z tym związanych w przypadku wykrycia problemu nasz system natychmiast poinformuje kierowcę lub właściciela pojazdu za pomocą SMS lub email (zgodnie z ustaloną procedurą) – wyjaśnił Turniak.

Seris Konsalnet wdrożył także usługę, polegającą na całodobowej asyście technicznej operatora stacji monitorowania, który zbada problem i poinformuje kierowcę lub właściciela pojazdu o możliwościach jego usunięcia, a w razie potrzeby przeprowadzi zdalnie kierowcę przez proces uruchomienia aplikacji e-TOLL na urządzeniu mobilnym.