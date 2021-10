Skoda Enyaq iV w Polsce to trzy poziomy mocy elektrycznego napędu, dwie pojemności akumulatora oraz wachlarz wariantów wyposażenia. Do tego przewidziano układ 4x4. A każda odmiana z nawiązką spełni oczekiwania rodziny czy też sprawdzi się jako efektowna wizytówka firmy. Szczególnie, że miesięczne koszty wyglądają kusząco. Ale po kolei…

Już bazowy Enyaq iV 60 z powodzeniem spełni zadania nawet jedynego auta w gospodarstwie domowym. Samochód napędza zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 179 KM, który czerpie prąd z akumulatora o pojemności 62 kWh. Taki magazyn energii wystarczy na przejechanie 412 km (WLTP), a to zasięg pozwalający na bezstresowe podróżowanie. Także przyspieszenie jest niczego sobie – sprint od zera do 100 km/h trwa 8,7 s. Wyposażenie? Na bogato! Standard obejmuje dwustrefową klimatyzację, światła LED i ambientowe oświetlenie wnętrza, nawigację z 13-calowym ekranem dotykowym, tempomat, KESSY GO - system bezkluczykowego uruchamiania auta, wirtualny kokpit, Bluetooth, 8 głośników, funkcja SmartLink, pakiet usług internetowych infotainment bezpłatny przez 3 lata, Front Assist i Turn Assist – asystent skrętu, poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna, czujniki parkowania z tyłu, 19-calowe alufelgi oraz relingi.

Skoda Enyaq iV 80 - zasięg nie jest już problemem

Skoda Enyaq iV 80 - mocniejsza i szybsza - skrywa w podłodze największy akumulator 82 kWh (o pojemności netto 77 kWh). Silnik przy tylnej osi produkuje 204 KM. Jak spisuje się taki układ? 310 Nm jest dostępne od razu. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele, a przy okazji zadziwi innych kierowców (od zera do 100 km/h przyspiesza w 8,6 s). Elastyczność? Kickdown i elektryczny napęd nokautuje – zryw z 60 km/h do 100 km/h trwa ledwie 4,6 s! W tej konkurencji Kodiaq z silnikiem Diesla potrzebuje 12 s. Producent deklaruje zasięg do 534 km (według normy WLTP). Ładowanie prądem stałym o mocy 125 kW od 5 do 80 proc. pojemności zajmuje niespełna 40 minut i wydłuża zasięg o ponad 300 km. Czyli Enyaq iV 80 to samochód elektryczny wręcz stworzony nawet do zagranicznych wypraw…

Skoda Enyaq iV 80x – samochód elektryczny z napędem 4x4

Wreszcie trzecia wersja to Enyaq iV 80x, czyli z napędem 4x4. Obecnie to najmocniejsza wersja tego auta. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Taki elektryczny duet dostarcza pod nogę 265 KM i 425 Nm! Od zera do 100 km/h rodzinny SUV przyspieszy w 6,9 s. Akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh (82 kWh brutto) powinien zapewnić prądu na przejechanie ok. 500 km. Topowy napęd występuje też w dynamicznej wersji Sportline z seryjnie montowanym sportowym zawieszeniem.

Skody Enyaq iV – nie trzeba kupować, by nią jeździć

A jak przesiąść się do Skody Enyaq iV? Tu marka również staje na wysokości zadania i oferuje kilka możliwości finasowania w ramach Skoda Finacial Services. Co istotne, wachlarz obejmuje nowoczesne rozwiązania zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych.

Nowoczesne formy finasowania są trzy i opierają się o rynkową wartość samochodu. Do wyboru jest: Skoda Leasing Niskich Rat dla Klientów Indywidulanych, Skoda Leasing Niskich Rat i Skoda Kredyt Niskich Rat.

Najciekawszą z punktu widzenia Kowalskiego jest opcja pod nazwą Skoda Leasing Niskich Rat dla Klientów Indywidulanych. To finansowanie przygotowano z myślą o osobach prywatnych, dla których bardzo ważne jest, by miesięcznie płacić jak najmniej za użytkownie auta. To także bardzo dobre rozwiązanie, jeśli ktoś nie chce zawracać sobie głowy zobowiązaniami na koniec umowy. W tym przypadku spłaca się jedynie utratę wartości samochodu – stąd też raty są znacznie niższe niż w klasycznym leasingu. Przy wkładzie własnym na poziomie 15 proc. ceny auta i przy trzy letniej umowie, miesięczna rata wynosi 1 proc. jego wartości.

Skoda Enyaq iV dla Kowalskiego za 1928 zł miesięcznie

Przykład? Podstawowa Skoda Enyaq iV 60 w cenie 184 400 zł, po wpłaceniu 10 proc. ceny jest dostępna od… 1928 zł brutto miesięcznie (dla umowy na trzy lata i łącznego limitu przebiegu 60 tys. km w tym okresie). Aby pokazać, jak niewielkie mogą być różnice w racie zajrzyjmy na znacznie wyższą półkę i weźmy najmocniejszą Skodę Enyaq iV 80x, czyli z napędem 4x4 (225 900 zł). Z kalkulatora wynika, że elektryczny SUV o mocy 265 KM przy wpłacie 15 proc. ceny jest dostępny za jedyne 2363 zł miesięcznie, w przypadku kontraktu na trzy lata i łącznego przebiegu 60 tys. km. Różnica w kosztach niewielka, a można cieszyć się znacznie mocniejszym i lepiej wyposażonym autem (dodatkowo kamera cofania, system wyboru profilu jazdy DRIVE MODE SELECT, czujniki parkowania z przodu, srebrne relingi, stylowa 2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji).

Podobny mechanizm obowiązuje w przypadku przedsiębiorcy zdecydowanego na finasowanie w ramach oferty Skoda Leasing Niskich Rat. Skoda Enyaq iV 60 przy kontrakcie na 3 lata (limit przebiegu 60 tys. km) i wpłacie 10 proc. będzie miesięcznie kosztować 1692 zł netto. A decydując się na bardziej zaawansowany model Enyaq iV 80x rata wzrośnie o 381 zł do 2073 zł netto.

W każdej opcji wkład własny nie jest konieczny, ale może też sięgać do 40 proc. w przypadku 48 miesięcznego kontraktu w ofercie Skoda Leasing Niskich Rat. Z punktu widzenia firm daje to swobodę wyboru między wysoką wpłatą na starcie, która może być korzystna ze względów podatkowych i obniża raty, a niską wpłatą, kiedy przedsiębiorca nie planuje pozbywać się gotówki, tylko wykorzystać ją w innych celach. Na wysokość rat wpływa również krótszy lub dłuższy okres finansowania, nawet do 48 miesięcy.

Wybierając Skoda Leasing Niskich Rat czy Skoda Leasing Niskich Rat dla Klientów Indywidulanych podczas trwania umowy użytkownik Skody Enyaq iV spłaca wyjątkowo niskie miesięczne raty. Mogą być one nawet o połowę mniejsze w porównaniu do klasycznego leasingu, ponieważ w ratach spłacana jest jedynie przewidywana w okresie umowy utrata wartości elektrycznego SUV-a, a nie cała jego cena. Pod koniec kontraktu (trwającego od 2 do 4 lat) użytkownik decyduje, czy woli zwrócić auto do dilera i zmienić je na nową Skodę Enyaq iV, czy spłacić jednorazowo pozostałą wartość auta i dalej je użytkować. Korzystniej jest jednak po prostu zamienić samochód na nowy i dalej korzystać z niskich miesięcznych opłat.

Nowoczesne formy finasowania oferowane przez Skodę pozwalają także na nieco większą swobodę. Klient może wybrać znacznie droższą wersję modelu Enyaq iV, a raty będzie płacić na podobnym poziomie jak w przypadku tańszego modelu w klasycznym leasingu. Takie finansowanie pozwala również zaszaleć przy konfiguracji elektrycznego SUV-a – miesięczna rata za wymarzony model wzrośnie bardzo niewiele, nawet przy wybraniu bogatszego czy nietypowego wyposażenia. Warto dodać, że przy okazji auto o lepszej prezencji może stanowić wizytówkę firmy. Co więcej, skorzystanie z nowoczesnego finasowania eliminuje kłopot z odsprzedażą takiego auta po kilku latach na rynku wtórnym, ponieważ umowa gwarantuje możliwość zwrotu samochodu na zakończenie umowy.