Volkswagen ID.3 w ciągu roku od premiery podbił serca kierowców, także tych w Polsce. Niemiecka marka do końca września zebrała już ponad 144 tys. zamówień na swojego elektryka. I jeśli wierzyć badaniom producenta aż 50 proc. chętnych nie jeździło wcześniej VW…

– Samochód jest absolutnym hitem. Przemawia do klientów i – zaczynając od zera – natychmiast zdobył najwyższe pozycje wśród nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych w wielu krajach – powiedział Klaus Zellmer, członek zarządu Volkswagena ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej.

– ID.3 trafił do ponadprzeciętnej liczby nowych grup nabywców dla Volkswagena. Niemal 70 tys. nowych klientów jest najlepszym dowodem na to, że z tym modelem i z naszą strategią mobilności elektrycznej jesteśmy na dobrej drodze – dodał.

Volkswagen ID.3 - najczęściej kupowany samochód elektryczny w Europie

Dla porównania – średnia grupa klientów, którzy pierwszy raz wybrali Volkswagena dla innych modeli, wynosi około 36 proc. W pierwszej połowie 2021 r. duży popyt na ID.3 i ID.4 sprawił, że Volkswagen szybko stał się liderem rynku samochodów elektrycznych w Europie.

W sierpniu ID.3 był najpopularniejszym EV m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Szwajcarii. Z danych rejestracyjnych za sierpień wynika również, że zajął pierwsze miejsce w Europie Zachodniej wśród samochodów elektrycznych.

Volkswagen ID.3 w Polsce i nadciąga ID.5, czyli SUV coupe

W Polsce od września 2020 roku aż do dziś na drogach pojawiło się dokładnie 375 egzemplarzy ID.3.

– ID.3 stał się jednym z najpopularniejszych modeli elektrycznych w Polsce, co pokazuje że elektryczna mobilność w wydaniu Volkswagena na przed sobą świetne perspektywy. Wprowadzenie ID.4 i nadchodząca premiera ID.5 to dla nas kolejne bodźce, nadające dynamiki naszej elektrycznej transformacji – wyjaśnił Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności w marce Volkswagen.

Samochód elektryczny głównym autem w niemieckim domu

Volkswagen przeprowadził niedawno ankietę wśród klientów ID.3 w Niemczech na temat powodów wyboru i sposobu eksploatacji auta. Głównymi kryteriami zakupu lub leasingu tego elektryka okazały się przyjazność dla środowiska (60 proc.) i innowacyjność technologiczna (51 proc.). Na trzecim miejscu kierowcy wskazali rozbudowaną sieć dilerów i serwisów VW.

Co ciekawe, dla niemal 80 proc. niemieckich użytkowników ID.3 jest najczęściej używanym samochodem w gospodarstwie domowym.

– To podkreśla, że auto doskonale nadaje się do codziennego użytku – oceniła Silke Bagschik, kierowniczka sprzedaży i marketingu linii produktów e-Mobility. – Dla większości użytkowników ładowanie samochodów w domu jest już całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Około 70 proc. z nich korzysta wyłącznie z energii elektrycznej, która pochodzi z własnego systemu fotowoltaicznego lub od dostawcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ID.3 w Zwickau i Dreźnie również jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, wykonaliśmy bardzo duży krok do osiągnięcia naszego celu, którym jest mobilność neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla – podkreśliła.

Volkswagen ID.2 i nowy samochód elektryczny co roku

Volkswagen zapowiada, że do 2030 roku co najmniej 70 proc. jego sprzedaży w Europie będą stanowić samochody elektryczne, czyli znacznie ponad milion aut. W Ameryce Północnej i w Chinach udział EV powinien wynieść co najmniej 50 proc. Do tego VW co roku będzie wprowadzać na rynek przynajmniej jeden nowy samochód elektryczny.

Na liście jest m.in. najmniejszy w gamie model ID.LIFE, czy jak kto woli: Volkswagen ID.2. Dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy aż 172 kW (234 KM) samochód przyspieszy od zera do 100 km/h w 6,9 sekundy. Wysokonapięciowy akumulator, który może zmagazynować 57 kWh energii, zapewni zasięg około 400 km (wg. WLTP).

- ID.LIFE przedstawia wizję elektrycznej mobilności w miastach nowej generacji. Samochód koncepcyjny daje pierwsze wyobrażenie o tym, jak może wyglądać małe auto z rodziny ID. Model, który wprowadzimy na rynek do 2025 roku, będzie kosztować w Niemczech około 20 000 euro (czyli ok. 90 tys. zł). Dzięki temu sprawimy, że elektryczna mobilność stanie się dostępna dla jeszcze większego grona osób - powiedział Ralf Brandstatter, dyrektor generalny marki Volkswagen.

ID.LIFE w wersji produkcyjnej z ceną na poziomie 90 tys. zł będzie alternatywą dla benzynowego VW T-Cross, który dziś w sensownej wersji kosztuje podobnie.