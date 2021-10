Kierowcy poniżej 25 roku życia powodują w Polsce najwięcej wypadków drogowych – wynika z raportu Komendy Głównej Policji. W 2020 roku byli oni sprawcami ponad 3,7 tys. wypadków, w których zginęło 431 osób, a 4714 zostało rannych.

Najczęstszą przyczyną (41 proc.) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W ocenie mundurowych "młodych kierowców" cechują brak doświadczenia oraz umiejętności w kierowaniu pojazdami, które idą w parze z dużą skłonnością do brawury i ryzyka.

Prawo jazdy to za mało

Podstawowy kurs na prawo jazdy nie oddaje w pełni późniejszych realiów jakie czekają na drodze i w najróżniejszych sytuacjach. Najmłodsi kierowcy znają teorię, jednak nie wiedzą, jak samochód zachowuje się przy dużych prędkościach, kiedy trzeba gwałtownie zmienić pas lub wyhamować. Doświadczenia można nabrać podczas szkoleń w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach. Tam młody kierowca poznaje m.in. co znaczy dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, dlaczego wpada się w poślizg i jakie są tego konsekwencje. Jednak wadą takich szkoleń jest cena - nie każdy młody kierowca może sobie na nie pozwolić.

Problemy te dotyczą młodych kierowców na całym świecie. Uwagę na to zwróciła firma Ford, która w 2003 roku zainicjowała w USA bezpłatny program Driving Skills for Life (DSFL). Jest to cykl praktycznych – bezpłatnych od 2013 roku – lekcji, które obejmują również rozpoznawanie zagrożeń, obsługę pojazdów oraz kontrolę nad prędkością i postrzeganie przestrzenne.

W Polsce kursy Ford Driving Skills for Life są realizowane od 2016 roku. Do tej pory przeszkolono już ponad 3 tys. kierowców w wieku od 18 do 24 lat. W tym roku zajęcia DFSL zorganizowano na terenie Automobilklubu Polski na warszawskim Bemowie. Podczas dwóch dni przeszkolono prawie 200 osób. A o popularności szkoleń Forda może świadczyć lista rezerwowa, na której wpisało się niemal 180 chętnych…

Szkolenie Ford Driving Skills for Life składa się z dwóch podstawowych elementów - teorii i przede wszystkim praktycznych ćwiczeń wykonywanych podczas jazdy samochodem. Każdy uczestnik, pod okiem doświadczonego instruktora, uczył się rozpoznawać potencjalne zagrożenia na drodze, kontrolować prędkość jazdy i utrzymywać optymalną odległość od pozostałych pojazdów oraz panowania nad samochodem także w sytuacjach awaryjnych.

– Już ósmy raz spotkaliśmy się w Polsce z młodymi kierowcami na bezpłatnym szkoleniu bezpiecznej jazdy Ford Driving Skills for Life – powiedział Mariusz Jasiński, dyrektor komunikacji i public relations Ford Polska. – Do tej pory ponad 3 tys. osób w naszym kraju miało okazję doskonalenia swoich umiejętności prowadzenia samochodu dzięki edukacyjnemu programowi Forda. Na uczestników czekały intensywne zajęcia praktyczne i teoretyczne. Skupiliśmy się na obszarach, w których świeżo upieczonym kierowcom brakuje jeszcze doświadczenia, a także na problemach związanych z rozpraszaniem uwagi – podkreślił.

W tym roku teren Automobilklubu Polski na warszawskim Bemowie zamienił się na dwa dni w centrum szkoleniowe Ford Driving Skills for Life. Zajęcia Forda dla większości z nich były pierwszym profesjonalnym szkoleniem poprawiającym umiejętności za kierownicą. Młodzi kierowcy jednomyślnie podkreślali, że kursy nauki jazdy przygotowują tylko do zdania egzaminu.

Uczestnicy przekonali się czym jest prędkość i jak niewielka jej zmiana ogromnie wpływa na długość drogi hamowania. Dużym wyzwaniem było również hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody. Tutaj liczył się refleks i zaufanie do systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę. Emocje wyzwalała również sekcja, na której uczyli się wyprowadzać auto z poślizgu nadsterownego.

Holenderska metoda w Polsce - znasz?

Szkolenie obejmowało również warsztaty związane z międzynarodową kampanią społeczną Forda “Podziel się drogą”. Akcja ma na celu popularyzację dobrych zachowań wśród rowerzystów i kierowców, promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uprzejmości, empatii i porozumienia pomiędzy kierowcami i rowerzystami.

Młodzi kierowcy nauczyli się między innymi holenderskiego sposobu wychodzenia z samochodu. O co chodzi? Sposób znany jako "the Dutch Reach" przez holenderskich kierowców jest stosowany od dawna, a wszystko przez wzmożony ruch rowerowy. Gdzie tkwi klucz do sukcesu? W realiach ruchu prawostronnego metoda ta wymaga odejścia od nawyku otwieranie drzwi lewą ręką (jak robi to niemal każdy) i wyrobienia w sobie odruchu sięgania do klamki prawą ręką. Taki ruch powoduje, że ciało kierowcy czy pasażera obraca się w lewo, pole widzenia staje się szersze i w efekcie następuje bezwiedne spojrzenie przez ramię i sprawdzenie, czy z tyłu nie nadjeżdża rowerzysta.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mieli okazję zasiąść za kierownicą ciężarówki i doświadczyć tego co widzi i czego nie jest w stanie zobaczyć kierowca tak dużego pojazdu. Tegoroczny program edukacyjny Ford Driving Skills for Life objął ponadto zagadnienia związane z elektromobilnością. Instruktorzy prowadzili warsztaty związane z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu ulicznym elektryczną hulajnogą, a na sekcji technicznej młodzi kierowcy mogli zapoznać się z pojazdami elektrycznymi.

– Ford od lat realizuje kampanię społecznej odpowiedzialności. Etyka biznesu obejmuje nasze działania również w sferze bezpieczeństwa na drogach – wskazał Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Ford Polska. – Program Ford Driving Skills for Life funkcjonuje od 2003 roku, a od 2013 działa w Europie. W bezpłatnych szkoleniach wzięło do tej pory udział ponad 1,25 miliona młodych kierowców w 46 krajach na całym świecie. Kluczowym założeniem programu Ford Driving Skills for Life jest przekazanie nowych informacji oraz dostarczenie praktycznych umiejętności, których nie da się nabyć w trakcie podstawowego kursu na prawo jazdy – skwitował.