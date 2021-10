Volvo nie kłania się pandemii Covid-19 i niedoborom surowców, a przynajmniej tak wynika z najnowszych danych rynkowych. Szwedzki producent zarówno w Europie, jak i w Chinach i USA odnotował wzrost sprzedaży licząc od początku roku do końca września. Na drogi wyjechało ponad 530,6 tys. samochodów, to lepiej o 17,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ale nie ma róży bez kolców…

Ostatni miesiąc nie był aż tak kolorowy. We wrześniu globalna sprzedaż Volvo spadła o ponad 30 proc. w porównaniu do zeszłego roku i osiągnęła poziom ponad 47,2 tys. samochodów. Tu we znaki – podobnie jak innym firmom motoryzacyjnym – dał się brak komponentów. Jednak pod koniec miesiąca słupki wzrosły. Popyt na auta Volvo był wysoki.

Sprzedaż Volvo wystrzeliła przez internet

Przy okazji Szwedzi wskazują na nowy trend, który może zostać z nami na... zawsze. Volvo podało, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. liczba samochodów sprzedanych przez internet wzrosła o ponad 360 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

W Europie Volvo w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy sprzedało prawie 220,4 tys. samochodów, to lepiej o 10 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. We wrześniu szyki pokrzyżował brak dostępnych samochodów, co odbiło się na sprzedaży na takich rynkach jak Szwecja, Wielka Brytania, Belgia i Włochy. Efektem tego był spadek po ponad 41 proc. do 18 tys. sprzedanych samochodów.

Największy wzrost w skali roku i najmniejszy spadek we wrześniu Volvo odnotowało w USA – sprzedano odpowiednio 95,3 tys. samochodów czyli o 30 proc. lepiej, z czego zeszłym miesiącu 9350 sztuk (spadek o 9 proc.). W Chinach Volvo sprzedało 132,6 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 17,1 proc. licząc od początku roku. We wrześniu z salonów wyjechało 9,7 tys. aut, a to spadek o 44 proc.

Volvo XC60 znika na pniu - SUV-y przebojem

Popularnością cieszyła się linia modeli Recharge, czyli z napędem w pełni elektrycznym lub hybrydowym plug-in (ładowane z gniazdka). Auta zelektryfikowane stanowiły już niemal 25 proc. globalnej sprzedaży, a tylko w we wrześniu 28 proc.

Volvo XC60 z wynikiem 162,6 tys. sprzedanych aut to najpopularniejszy model do tej pory w ujęciu globalnym (w 2020 r.: 131 091). Druga lokata przypadła XC40 - 156 920 szt. (w 2020 r.: 121 905). Podium uzupełnia największy SUV, czyli XC90 z wynikiem 80 402 egz. (w 2020 r.: 61 327 samochodów). Jak widać modele SUV skutecznie napędzają biznes Szwedów.