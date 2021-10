Do wypadku doszło w miniony piątek pod wieczór w miejscowości Trute w powiecie nowotarskim.

Jeden z chłopców został zabrany karetką, a drugi śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie. 24-letni mężczyzna kierujący peugeotem był trzeźwy.

- W maju została uregulowana kwestia bardzo popularnych w ostatnim czasie hulajnóg elektrycznych. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których muszą stosować się ich użytkownicy – przypomniał rzecznik policji.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zabroniona jest jazda jedną hulajnogą we dwie osoby.