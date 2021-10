Grupa Volkswagen, jako pierwszy koncern motoryzacyjny, zobowiązała się do realizacji celów zawartych w paryskim porozumieniu klimatycznym i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

W przypadku marki Volkswagen w Polsce do redukcji śladu węglowego ma przyczynić się zasadzenie 70 drzew po każdym teście dziennikarskim auta z silnikiem spalinowym. VW przewiduje, że w skali roku ten projekt może przyczynić się do nasadzenia ponad 8 hektarów lasów (około 50 tys. sadzonek).

– Dążymy do tego, by w przyszłości testy dziennikarskie naszych aut nie generowały śladu węglowego. Obecnie co drugi samochód w parku prasowym Volkswagena ma możliwość ładowania z gniazdka (dzięki napędowi w pełni elektrycznemu lub hybrydowemu typu plug-in), a w przyszłym roku zwiększymy tę wartość do 70 proc. – zapowiedział Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.

Volkswagen sadzi drzewa w Polsce

Volkswagen wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych na miejsca nasadzeń wyselekcjonował trzy obszary:

Las w Czarnowie, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas nawałnicy w 2017 roku;

Zniszczony klęską teren we wsi Ryboły, w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej, powstały w wyniku huraganu z 2016 roku;

Las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego.

Prace związane z sadzeniem drzew rozpoczęły się już w pierwszej z lokalizacji – Czarnowie. To miejsce dotknięte w 2017 roku skutkami tzw. Huraganu Stulecia, który wydarzył się w nocy z 11 na 12 sierpnia. Skala zniszczeń była ogromna, w ciągu kilkunastu minut żywioł spustoszył olbrzymie połacie lasu, uszkodził drogi oraz wiele budynków - od gospodarstw po leśne wiaty. Odnawianie lasów po tym huraganie wciąż trwa, to długotrwały i pracochłonny proces.

– Prace rozpoczęliśmy wraz z końcem września. Przed sadzeniami nastąpić musi przygotowanie powierzchni do orki, przygotowanie gleby, czyli głównie orka pługiem. Następnie sadzonki przywiezione ze szkółki sadzone będą w odpowiednich odległościach. Do rekonstrukcji lasu w Czarnowie częściowo wykorzystany zostanie tzw. samosiew gatunków (takich jak brzoza czy jarzębina). Wykorzystamy więc to, co dała nam natura. Brzoza czy jarzębina to gatunki pełniące rolę dodatkową, nie stają się gatunkiem głównym i nie będą tworzyć w przyszłości drzewostanu. Jarzębina na powierzchni w Czarnowie będzie znakomitym pokarmem dla ptaków. Na etapie odnawiania lasu planowane są nasadzenia tak zwanych gatunków biocenotycznych… z myślą o ptakach i pszczołach – zaznacza Adam Dominiecki, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

W poszczególnych lokalizacjach sadzone będą różnego rodzaju drzewa. Na terenach nizinnych (Czarnowo, Ryboły) zasadzone zostaną głównie sosna, dąb, buk, świerk i brzoza. W Zawoi będą to świerk, buk, jodła. Co ważne, całkowite usunięcie sadzonego w ramach projektu drzewostanu nastąpi dopiero za około 100 lat, po osiągnięciu przez drzewa tzw. wieku rębności.