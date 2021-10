Volvo C40 powiększa elektryczną rodzinę Recharge. Z taśmy produkcyjnej w belgijskiej fabryce Volvo Cars zjechały właśnie pierwsze sztuki nowego modelu. Jednocześnie Szwedzi ogłosili, że ich zakład w Gandawie zwiększy moce wytwórcze do 135 tys. samochodów rocznie, a już w 2022 roku ponad połowę tej liczby będą stanowić auta 100-procentowo elektryczne. Czego mogą spodziewać się kierowcy po nowym Volvo?

C40 Recharge powstało na modułowej platformie podłogowej CMA, którą stworzono wyłącznie na potrzeby samochodów akumulatorowych – korzysta z niej już Polestar 2 i XC40 Recharge. Właśnie ten ostatni SUV podzielił z debiutantem niektóre rozwiązania stylistyczne – przynajmniej do słupka B, ponieważ dalej to już inna bajka. Dosłownie i w przenośni…

Volvo C40 - jak wygląda

C40 jest crossoverem w stylu coupe. Stylistycznie nawiązuje do kultowego Volvo P1800 ES, które przez charakterystyczny przeszklony tył jest określane jako "trumna Królewny Śnieżki". Nad tylną szybą zamontowane są dwa odrębne spojlery. Trzeci, większy – znalazł się na krawędzi bagażnika. Zupełnie inaczej niż w XC40 uformowane są tylne światła. Te w C40 są jeszcze bardziej futurystyczne. Reflektory także mają swój unikalny kształt. Przy okazji zastosowano w nich najnowszą, pikselową technologię LED. W porównaniu do elektrycznej odmiany XC40 nadwozie nowego elektryka jest niższe o 69 mm i bardzie opływowe. Ma też niższy współczynnik oporu aerodynamicznego.

Volvo C40 z zasięgiem 420 km i aktualizacją online

A pod karoserią nowego C40 układ napędowy o mocnych parametrach – potencjał dwóch silników elektrycznych (po jednym na oś) to aż 400 KM i 660 Nm! Sprint od zera do 100 km/h zajmie 4,7 s. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Akumulator 78 kWh (instalacja 400 V) na jednym ładowaniu powinien zapewnić ok. 420 km zasięgu. Możliwość ładowania z mocą do 150 kW pozwala uzupełnić prąd do 80 proc. w 40 min.

Wzorem XC40 plan przewiduje także wprowadzenie tańszej wersji. Samochód zostanie wyposażony w jeden silnik o mocy 231 KM (330 Nm), który napędzi przednią oś. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje ok. 7 s. Mniejszy akumulator o pojemności 69 kWh (67 kWh netto) zapewni ok. 400 km zasięgu.

Samochód po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po pięciu latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu...

Volvo C40 plus Google i bez skóry zwierząt

Na pokładzie totalna cyfryzacja i motoryzacyjne rozwiązania opracowane przez Googl’a, stąd m.in. pokładowa nawigacja Google Maps i obsługa sklepu Google Play.

Do tego C40 jest pierwszym Volvo wolnym od tapicerek z prawdziwej skóry. Skóry zwierzęce zostały zastąpione innymi materiałami z recyklingu. Jednym z przykładów jest tworzywo nazwane Nordico – nowy materiał składa się m.in. z butelek PET, ścinków leśnych i z przetworzonych korków do wina.

W ocenie Szwedów rezygnacja ze skór zwierzęcych ma swoje uzasadnienie środowiskowe. Firma podkreśla negatywny wpływ hodowli bydła na środowisko, w tym wylesianie. Szacuje się, że zwierzęta gospodarskie są odpowiedzialne za około 14 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, przy czym większość pochodzi z hodowli bydła.

Volvo tylko elektryczne, koniec silników Diesla i benzynowych

Nowe Volvo C40 daje też początek rewolucji w biznesie szwedzkiej marki. Do 2030 r. firma zamierza stać się producentem pojazdów z napędem wyłącznie elektrycznym. A w nadchodzących latach wprowadzi na rynek zupełnie nową rodzinę samochodów o takim napędzie - przynajmniej sześć modeli. Do tego auta – odpowiednio skonfigurowane – będą dostępne wyłącznie przez internet, a C40 jest pierwszym modelem oferowanym tylko w sieci. Odbiór nastąpi z wybranego salonu.

– Care by Volvo, do niedawna znana jako usługa abonamentowa Volvo Cars, zostanie przekształcona w rozszerzoną i jeszcze wygodniejszą ofertę dla klientów – powiedział dziennik.pl Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. – Kupując elektryczne Volvo przez internet, klient otrzyma wygodny pakiet usług, obejmujący m.in. serwis, gwarancję, pomoc drogową, opcje ładowania w domu, na wielu rynkach – także ubezpieczenie – wyjaśnił.

Volvo C40 i Mój elektryk - jaka cena w Polsce?

Volvo C40 Recharge kosztuje w Polsce od 273 450 zł (to ok. 5300 zł więcej niż XC40 Recharge 4x4). Standardowo samochód jest w czarnym lakierze i na 19-calowych alufelgach.

Po uwzględnieniu programu dopłat "Mój elektryk", dzięki któremu Karta Dużej Rodziny uprawnia do wsparcia na poziomie 27 tys. zł, cena C40 Recharge spada do 246 450 zł.