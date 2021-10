EV Klub Polska – organizator zlotu - to największy, ogólnopolski klub zrzeszający właścicieli i użytkowników samochodów elektrycznych, liczący już ponad 1800 członków.

– Celem klubu jest integracja, pomoc i realne wsparcie obecnych i przyszłych kierowców samochodów elektrycznych w Polsce, zabieganie o ich interesy, a także kształtowanie jak najlepszego otoczenia prawnego dla użytkowania pojazdów zeroemisyjnych – mówi Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska. – Członkostwo w EV Klub Polska jest darmowe i oznacza szereg korzyści, m.in. zniżki na usługi ładowania w ramach największej sieci szybkiego ładowania w Europie Środkowej i Wschodniej - GreenWay Polska, a także darmowe przejazdy płatnymi odcinkami autostrad A1 i A4. Wkrótce zaoferujemy kolejne benefity dla elektromobilnych kierowców – dodał.

Kongres Nowej Mobilności i zlot samochodów elektrycznych

Samochody elektryczne stanowią coraz większą część europejskiego rynku motoryzacyjnego. W tym roku udział EV przekroczył już 15 proc. rejestracji, a to dopiero początek transformacji napędowej jaka czeka na przestrzeni bieżącej dekady. W Polsce, według danych z końca sierpnia 2021 r., zarejestrowanych było łącznie 29 820 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze osiem miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 11 084 sztuki, tj. o 130 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Zlot samochodów elektrycznych - plan

Pierwszy Zlot EV Klub Polska będzie zwieńczeniem trzech dni Kongresu Nowej Mobilności 2021, największej w Polsce konferencji w całości poświęconej elektromobilności (www.kongresnowejmobilnosci.pl). Właściciele i użytkownicy samochodów elektrycznych spotkają się 9 października o godz. 11:30 na parkingu Urzędu Miasta Łódź przy pl. Komuny Paryskiej. Półgodziny później kolumna ruszy ul. Tuwima do ul. Piotrkowskiej, gdzie wszystkie EV ustawią się w kierunku południowym. To właśnie na najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta planowany jest start kawalkady. O godz. 13:00 pojazdy przemieszczą się ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, al. Mickiewicza (obok Stajni Jednorożców), al. Włókniarzy, Limanowskiego (zajezdnia MPK), Zachodnia, Ogrodowa, by po około 40 minutach wjechać na rynek Manufaktury, gdzie rozpocznie się stacjonarna część zlotu.

– Organizowany zlot samochodów elektrycznych to wydarzenie jakiego w Polsce jeszcze nie było. Spodziewamy się wielu uczestników, a przekrój pojazdów będzie imponujący. W Łodzi będzie można zobaczyć większość modeli EV – zapowiedział Lewandowski.

W zlocie udział może wziąć każdy, kto użytkuje samochód elektryczny. Nie trzeba nigdzie się rejestrować, wystarczy przyjechać o godz. 11:30 na parking Urzędu Miasta Łodzi i razem z innymi wyruszyć na trasę przejazdu. Przejazd zakończy się pod łódzką Manufakturą, ale nie oznacza końca atrakcji. Uczestnicy i goście będą mogli skorzystać z jazd próbnych wybranymi samochodami elektrycznymi.