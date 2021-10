Samochodów elektrycznych w Polsce przybywa z dnia na dzień. Wprawdzie do mitycznego miliona daleko, ale już w 2025 r. łączna liczba całkowicie elektrycznych aut osobowych i dostawczych nad Wisłą może sięgać 300 tys. sztuk. Przynajmniej tak szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w raporcie Polish EV Outlook 2021. To ponad 20-krotnie lepiej niż obecnie, ale mogłoby być jeszcze więcej.

– W realiach polskiego parku samochodowego, który liczy ponad 20 mln pojazdów, dominującym źródłem napędu pozostają wysokoemisyjne silniki spalinowe – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – Ponadto nasz kraj jest największym w Europie importerem pojazdów używanych – przez ostatnie dwie dekady sprowadzono do Polski ponad 16 mln sztuk, przy czym ich średni wiek wynosił około 12 lat. Ten trend blokuje z kolei proces elektryfikacji i dekarbonizacji transportu drogowego, który odpowiada za prawie 61 proc. emisji zanieczyszczeń – wskazał.

Czyli auta na prąd ciągle mają pod górkę? Kto w Polsce trzyma hamulec? Jak zmienić podejście kierowców? Samochód elektryczny, ładowanie, akumulator, zasięg, prąd, elektromobilność - te słowa będą odmieniane przez przypadki w Łodzi, a miasto na kilka dni stanie się europejską stolicą motoryzacji neutralnej dla klimatu. Już 6 października startuje Kongres Nowej Mobilności, czyli największa w tej części Europy konferencja poświęcona wszystkiemu co jeździ na prąd.

– 1000 uczestników, 200 ekspertów, 50 wystawców, 40 merytorycznych spotkań i 10 premier. Nasz kongres to najważniejsze wydarzenie dedykowane e-mobilności w tej części Europy. Tworzymy wydarzenie, które jest odnośnikiem dla innych tego typu imprez w kraju i zagranicą. W tym roku zaprezentujemy m.in. nowe trendy, technologie zeroemisyjnego transportu oraz niezbędny ekosystem, który jest fundamentem rozwoju elektromobilności w Polsce – zapowiedział Łukasz Witkowski z PSPA i podkreślił otwartą formułę imprezy, czyli m.in. spotkania przy okrągłym stole, panele dyskusyjne, warsztaty branżowe, prezentacje, posiedzenia grup roboczych czy sesje pytań i odpowiedzi z ekspertami. Przewidziano też dziesięć oficjalnych odsłon raportów tematycznych. Fachowcy wyjaśnią również tajniki rozwiązań technicznych stosowanych w samochodach eklektycznych czy rozprawią się z mitami dotyczącymi ładowania oraz zasięgu.

Program dopłat "Mój elektryk"

Wreszcie pod lupę trafi skuteczność działającego od trzech miesięcy programu dopłat "Mój elektryk" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Kluczowy dla zwiększania zainteresowania subsydiami ze środków NFOŚiGW jest fakt, że w gronie beneficjentów programu "Mój elektryk" znaleźli się przedsiębiorcy, którzy nabywają zdecydowaną większość nowych samochodów w naszym kraju – wskazał Jan Wiśniewski z PSPA. – Podobnie jak w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dotacje dla firm inwestujących w zeroemisyjne pojazdy osobowe kategorii M1 wyniosą 18,75 tys. zł lub 27 tys. zł (w przypadku zadeklarowania średniorocznego przebiegu przekraczającego 15 tys. km). Wysokość dopłaty ulega podwyższeniu w przypadku nabycia elektrycznych "dostawczaków" kategorii N1 lub minibusów kategorii M2 oraz M3. Beneficjenci programu NFOŚiGW mogą wówczas liczyć na wsparcie w wysokości do 50 tys. zł (lub 20% kosztów kwalifikowanych) lub do 70 tys. zł (lub 30% kosztów kwalifikowanych) przy rocznym przebiegu ponad 20 tys. km – wyjaśnił.

Używane auta elektryczne i wodór zamiast diesla

To co szczególnie zainteresuje kierowców to m.in. używane auta elektryczne, które w opinii wielu analityków są kluczem do elektryfikacji transportu drogowego w Polsce. Eksperci skupią się także na zagadnieniach związanych z wykorzystanie wodoru.

– Wodór pozostaje perspektywicznym paliwem, które ma szansę by realnie zastąpić silniki Diesla w ciężkim transporcie drogowym – wskazał Mazur. – Atutem w tym kontekście może być stosunkowo niska masa układów napędowych opartych na ogniwach paliwowych, jak również względnie krótki czas potrzebny na uzupełnianie zbiorników z wodorem. Popularyzacja wodoru wymaga jednak zdecydowanego przyspieszenia rozwoju stacji tankowanie tego paliwa, w pierwszej kolejności w ramach sieci TEN-T – wyjaśnił.

Vosco EV2 z Kutna i Polska potęgą w akumulatorach

Z kolei Polish Battery Day to część kongresu poświęcona akumulatorom trakcyjnym. Tu eksperci będą rozmawiać na temat potencjału sektora baterii litowo-jonowych w Polsce. W Łodzi zaplanowano też specjalną sesję Pre-COP26, czyli wstęp do nadchodzącego szczytu klimatycznego w Glasgow (Wielka Brytania) oraz spotkania ekspertów związane z unijnym pakietem "Fit for 55", którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Wreszcie 8 października ruszy Manufaktura Elektromobilności. Na dwa dni dziedziniec przed jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi zamieni się w raj dla samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania.

Jedną z gorących premier będzie Vosco EV2, czyli najnowszy samochód elektryczny VOSCO Automotive z Kutna (wcześniej FSO Syrena). EV2 opiera się na zupełnie nowej, kompozytowej konstrukcji nośnej, ale bazuje na platformie podwoziowej zastosowanej i opracowanej dla modelu EV1 pierwszej generacji. Stylistykę nowego nadwozia EV2 zaprojektował Damian Woliński, jeden z laureatów konkursu organizowanego przez ElectroMobility Poland na opracowanie nadwozia polskiego samochodu elektrycznego. Jak podkreśla, design ma w pełni oddawać elektryczny charakter samochodu. Znakami szczególnymi nowego auta z Kutna są dwukolorowe nadwozie oraz reflektory w technice LED.

Vosco EV2 samochód elektryczny z Kutna i zasięg 290 km

- Vosco EV2 ma zapewnić zasięg ok. 290 km (WLTP). Pojemność akumulatorów to 31,5 kWh, a napięcie nominalne pakietu 700V – powiedział dziennik.pl Andrzej Stasiak, główny konstruktor VOSCO Automotive. – Auto wyposażone jest złącze Combo2 i w możliwość ładowania prądem stałym, co przy standardowej ładowarce o mocy 30 kW pozwala naładować akumulator w ok. godzinę. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w ładowarkę pokładową o mocy 3,3 kW, takie urządzenie pozwala naładować samochód z gniazdka sieciowego w domu w ok. 10-11 godzin. Silnik w trybie sportowym osiąga moc 175 kW czyli niemal 240 KM – wyjaśnił

VOSCO Automotive nie zdradziło jeszcze wyglądu wnętrza. Wiadomo jedynie, że zastosowano nowy system multimedialny z wolnostojącym ekranem o przekątnej 9 cali oraz autorski projekt User Interface wyświetlany na ekranie kierowcy tzw. Instrument Cluster. Kolorystyka wnętrza stonowana i minimalistyczna. Wyposażenie to: elektrycznie sterowane szyby przednie, klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba, komputer pokładowy, sterowanie poziomem rekuperacji, centralny zamek, 17-calowe alufelgi z oponami 205/50/17, elektryczny hamulec ręczny, wybór 3 trybów jazdy: Normal/Eco/Sport.

Kropką nad "i" Manufaktury Elektromobilności będzie zlot samochodów elektrycznych organizowany przez EV Klub Polska. Rejestracji na kongres można dokonać poprzez stronę www.kongresnowejmobilnosci.pl