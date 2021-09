Według rządu, głównym zadaniem projektu jest dostosowanie polskich regulacji do nowych przepisów europejskich dyrektyw.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning).

Karta kwalifikacji kierowcy - nowy dokument

Ustanowiony zostanie nowy dokument – będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt wprowadza m.in. cyfryzację obiegu dokumentów, co ma podnieść jakość szkoleń kierowców zawodowych, uniemożliwić ich nielegalne skracanie czy podrabianie zaświadczeń.

Regulacja ma umożliwić weryfikację danych o kierowcach polskich i zagranicznych w czasie kontroli drogowej przez policję, na podstawie sieci wymiany informacji o prawach jazdy.

Karta kwalifikacji kierowcy ważna jak prawo jazdy

Projekt wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Testy kwalifikacyjne proponuje przenieść do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W projekcie przewiduje się też zwolnienie kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.