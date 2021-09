Pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasy, koniec z jazdą na zderzaku oraz ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h również w nocy - to zmiany obowiązujące od 1 czerwca. A jaki efekt dała rewolucja w przepisach? Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazało wyniki badań.

Znowelizowany kodeks ruchu drogowego zaczął obowiązywać na polskich drogach 1 czerwca 2021 roku. Kierowcy powinny pamiętać o zrównaniu limitów prędkości do 50 km/h w obszarach zabudowanych w dzień i w nocy oraz o zakazie jazdy na zderzaku. Rewolucją - w opinii wielu ekspertów - było wprowadzenie przepisu ustanawiającego pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście. Reklama – Nowe przepisy mają za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Tylko w 2020 roku piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich poszkodowanych (18,4 proc.) – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Paradoksalnie, piesi giną ciągle tam, gdzie mają być bezpieczni, bowiem przejścia dla pieszych są drugim, po jezdni, miejscem powstawania wypadków z ich udziałem. W 2020 roku było to 11,3 procent wszystkich zdarzeń, w których śmierć poniosło 197 pieszych, a 1068 zostało ciężko rannych – wskazał. Pierwszeństwo pieszych po nowemu - jak to działa? Obecnie obowiązujące przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. – Poza tym kierujący, zbliżający się do przejścia, zobligowany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Jeśli pieszy stoi przed przejściem, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić. Warto dodać, że prawo pierwszeństwa dla pieszych nie dotyczy tramwajów. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu – przypomina Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. . Nowe przepisy i mniej zabitych pieszych Jaki skutek przyniosły zmiany w przepisach? Eksperci Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS przeprowadzili analizę wstępnych danych o wypadkach na polskich drogach. Reklama – Analiza czerwca (z czterech ostatnich lat - 2018-2021) wykazała spadek liczby najechań na pieszych na przejściach w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów. Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach spadła z 12 zabitych w 2018 roku do 5 zabitych w 2021 roku – powiedziała Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Na uwagę zasługują dużo niższe liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w czerwcu 2020 roku, ale należy podkreślić, że dane te były wynikiem nadzwyczajnej sytuacji i ograniczeń w przemieszczaniu się w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dlatego trudno je uznać za reprezentatywne. Dlatego pozytywny wpływ nowych przepisów należy oceniać porównując dane tegoroczne z danymi z lat 2018 i 2019 – podkreśliła. W ocenie ekspertów Instytutu Transportu Samochodowego nowe przepisy powinny przynieść trwały spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i rannych na polskich drogach. Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym w dzień i w nocy Od 1 czerwca łatwiej też stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Obowiązuje nowy przepis, który zrównuje dopuszczalną prędkości pojazdów przez całą dobę w mieście do 50 km/h. Dotychczas prędkość dopuszczalna w godzinach 23-5 wynosiła 60 km/h. A wysokość mandatów i liczbę punktów karnych za przekroczenie prędkości reguluje taryfikator. Oto widełki, z których korzysta policja: Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

Od 11 do 20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 punkty karne

Od 21 do 30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 punkty karne

Od 31 do 40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 punktów karnych

Od 41 do 50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 punktów karnych

Od 51 km/h i w szybciej – od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych. A kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym traci prawo jazdy na trzy miesiące. Czyli najważniejszą zmianą jaka może uderzyć w kierowcę jest utrata prawa jazdy w nocy już od 101 km/h, a nie jak wcześniej o 111 km/h. Tomasz Sewastianowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję