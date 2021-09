ZiŁ to marka znana z produkcji luksusowych limuzyn dla partyjnej wierchuszki ZSRR. I właśnie jeden z takich samochodów pojawił się na sprzedaż w Polsce. Z ogłoszenia wynika, że autem u schyłku ZSRR podróżował prezydent Kraju Rad, Michaił Gorbaczow.

Reklama

– ZiŁ należał do Michaiła Gorbaczowa, są na to dokumenty, które mogę udostępnić potencjalnemu kupcowi. Sam Gorbaczow odkupił go od administracji państwowej – powiedział dziennik.pl pan Dominik. – Teraz samochód należy do kolegi mojego ojca, który odkupił go od Gorbaczowa. A ja pomagam w jego sprzedaży – wyjaśnił nasz rozmówca.

ZiŁ Gorbaczowa - są na to dokumenty

Czarna limuzyna z moskiewskiej fabryki imienia Lichaczowa (Zawod imieni Lichaczowa) wyjechała w 1990 roku. Obecnie licznik pokazuje niecałe 89 tys. km przebiegu. Sprzedający utrzymuje, że samochód jest bezwypadkowy. Silnik to benzynowe V8 o pojemności 7,7 l produkuje 315 KM. Napęd na tylne koła przenosi skrzynia automatyczna.

ZiŁ jest kuloodporny, jeździłem nim

– Jeździłem ZIŁ-em Gorbaczowa 10 lat temu. Muszę przyznać, że ogarnęło mnie dziwne uczucie, kiedy dowiedziałem na czyim miejscu siedziałem – przyznał pan Dominik.

Wnętrze jest wykończone jasnych kolorach, a skóra pokrywa nie tylko siedzenia ale również deskę rozdzielczą. Z tyłu, gdzie miał podróżować Michaił Gorbaczow, są dwa osobne fotele oraz rozkładane foteliki zamontowane na ściennie oddzielającej część VIP-owską od kierowcy. Wyposażenie obejmuje m.in. klimatyzację, ABS, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, elektrycznie sterowane szyby p/t, podgrzewanie tylnych siedzeń, fotele i lusterka boczne są regulowane elektrycznie.

– Auto nie jest opancerzone, a kuloodporne dlatego ramy okien są cieńsze – stwierdził nasz rozmówca.

ZiŁ do obejrzenia w Kazachstanie, a cena w Polsce?

Czy ZiŁ-a można obejrzeć w Polsce?

– Samochodu nie ma w naszym kraju, ale z poważnie zainteresowanym kupcem na miejsce możemy polecieć samolotem. A po zakupie bez problemu przetransportować auto do Polski – wyjaśnił pośrednik w sprzedaży. Ze zdjęć można domyślić się, że ZiŁ oczekuje na chętnych w... Kazachstanie. Fotografie wykonano w mieście Kustanaj (ros. Костанай) na tle stadionu.

Cena? ZiŁ, który miał należeć do Gorbaczowa kosztuje w Polsce 4,5 mln zł!

Czy są chętni? – Na razie dzwonią tylko dziennikarze – stwierdził pan Dominik.

Na sprzedaż ZiŁ 41052 czy 41047?

W ogłoszeniu pojawia się jednak zgrzyt. Autor opisu utrzymuje, że ZiŁ wystawiony na sprzedaż to model 41052, czyli w pełni opancerzona limuzyna skonstruowana w nietypowy jak na tamte czasy sposób. Najpierw powstał pancerny kokon, a dopiero potem wokół tej konstrukcji zbudowano karoserię. O takim egzemplarzu pisaliśmy w 2014 roku – wtedy dom aukcyjny podawał, że to jedna z 13 wyprodukowanych sztuk i wyceniał ją na 1,25 mln euro (ponad 5,6 mln zł). To nawet więcej niż za model na OTOMOTO. W przypadku ZiŁ-a z polskiego ogłoszenia tabliczka znamionowa mówi o zwykłej wersji 41047 o numerze nadwozia 83. A taki wóz po przeliczeniu kosztuje na rynku ok. 730 tys. zł.