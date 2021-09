Toyota odkryła w Polsce żyłę złota? Rynek samochodów używanych nad Wisłą jest 6 razy większy od rynku nowych. Przy czym japońska marka nie ma sobie równych w sprzedaży "nówek" – zajmuje 1. miejsce – ale też nie zamierza przepuścić okazji do wycięcia kawałka tortu z rynku wtórnego. Producent właśnie postanowił stworzyć nowy filar swojego biznesu. Rusza budowa nowej sieci salonów samochodów używanych Toyota Pewne Auto.

Działają już cztery takie stacje: w Warszawie, Józefowie, Krakowie i Nowym Targu. Ale plan rozbudowy jest ambitny. Do tego auta z drugiej ręki objęte nowym programem są dostępne we wszystkich salonach Toyoty oraz stacjach Toyota Professional, skupionych na sprzedaży samochodów użytkowych. A to oznacza, że można przebierać z przeszło 1700 modeli w 74 punktach sieci japońskiej marki. Wśród rarytasów znaleźliśmy m.in. kilka sztuk GR Yarisa, w tym jeden z ekscentryczną rejestracją...

– W programie można kupić zarówno samochody Toyoty, jak i innych marek. Objęte są nim m.in. auta poleasingowe, pojazdy ekspozycyjne dilerów oraz auta pozostawiane w rozliczeniu – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. – Przy ich zakupie można skorzystać z szerokiej oferty finansowania, która obejmuje wynajem długoterminowy oraz inne formy leasingu, kredyt, a także program finansowania usług serwisowych i ubezpieczenia Comfort Pay. Pewne Auto gwarantuje sprawdzoną historię pojazdu i udokumentowany przebieg oraz rzetelną informację o stanie samochodu, na podstawie 140-punktowego protokołu kontroli jakości – podkreślił.

Samochód używany z gwarancją - Toyota Pewne Auto

Lista inspekcji obejmuje m.in.: zgodność numeru VIN, działanie wszystkich elementów wyposażenia wnętrza, multimediów i systemów bezpieczeństwa, stan tapicerki i materiałów wykończeniowych, działanie świateł, pomiar grubości lakieru oraz kontrolę stanu nadwozia pod kątem zarysowań, wgnieceń i rdzy czy pasowania zderzaków i drzwi.

– Podwozie, koła i układ napędowy są sprawdzane zarówno na podnośniku, jak i podczas jazdy testowej. Auta Toyoty i pozostałych marek poddawane są tym samym procedurom kontrolnym. Do tego ochrona gwarancyjna trwa minimum 12 miesięcy i dotyczy również innych marek sprzedawanych w sieci Toyoty w Polsce – wskazał Mularczyk.

Samochód używany - Toyota Corolla i hybryda

W pierwszych 8 miesiącach 2021 roku salony japońskiej marki sprzedały o 40 proc. więcej używanych aut w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Spośród wszystkich transakcji samochody marki Toyota stanowiły 80 proc., zaś hybrydy 26 proc.

Polacy najchętniej kupowali używane Corolle (3700 aut), Yarisy (3000 szt.), Aurisy (2200 egz.) i C-HR (1700 modeli). Średnia miesięczna sprzedaż samochodów w programie Toyota Pewne Auto wynosi około 3 tys. pojazdów.