Dacia Duster zostanie flagowym samochodem PGW Wody Polskie. To efekt przetargu na dostawę 308 nowych aut najróżniejszych klas, który państwowe przedsiębiorstwo ogłosiło pod koniec 2020 roku. Postępowanie było podzielone na pięć segmentów.

Przetarg w części dotyczącej dostawy 61 kompaktowych modeli SUV nie obył się jednak bez perypetii. Po ogłoszeniu postępowania PGW Wody Polskie wyznaczyły termin składania ofert do 27 stycznia 2021 roku. Jednak zabrakło chętnych...

- W przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, w zakresie Części V zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W związku powyższym, zamawiający unieważnia postępowanie w Części V zamówienia - ogłosiła państwowa firma.

Ostatecznie po dogrywce oferta rumuńskiej marki należącej do Renault okazała się najkorzystniejsza. Stąd Dacia dostarczyła 61 sztuk modelu Duster w wersji Comfort w kolorze białym, z silnikiem 1.5 dCi/115 KM z napędem 4x4. Wody Polskie na zakup tego rodzaju aut przeznaczyły ponad 5,2 mln zł.

Dacia Duster przed liftingiem w PGW Wody Polskie

Co ciekawe to samochody nowe, ale już stare, bo jeszcze przed liftingiem, który Duster przeszedł w czerwcu 2021 roku. Co stracili kierowcy PGW Wody Polskie stawiając na wcześniejszy model?

SUV po metamorfozie patrzy na świat przez nowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery Y. Jednocześnie stałe oświetlenie diodowe w przednich i tylnych lampach to standard. Przy tym odmłodzony SUV jest pierwszą Dacią wyposażoną w kierunkowskazy przednie LED.

We wnętrzu chirurg plastyczny ciął jeszcze głębiej. Tapicerka siedzeń jest w 100 proc. nowa, a gatunek użytych materiałów powinien zapewnić więcej komfortu i skuteczniejsze podparcie ciała. Z kolei cieńsze zagłówki to lepsza widoczność. Nowinką jest również środkowa konsola z podłokietnikiem przesuwanym na długości 70 mm. Skrywa zamykany schowek o pojemności 1,1 litra oraz dwa porty USB dla pasażerów tylnej kanapy.

Standardowe wyposażenie odmłodzonej Dacii Duster po liftingu to m.in. komputer pokładowy z ekranem, automatyczne włączanie świateł mijania, asystent podjazdu pod górę, ogranicznik prędkości z podświetlanymi przyciskami sterowania w kierownicy, opony o obniżonym oporze toczenia (4x2) i ogumienie wielosezonowe z oznaczeniem 3PMSF (dla 4x4). Oprócz audio Plug & Music (radio, MP3, USB i Bluetooth) dostępne są dwa nowe systemy multimedialne (Media Display i Media Nav) z większym 8-calowym ekranem.

Dacia Duster – jakie ceny w Polsce?

Odnowiona Dacia Duster w Polsce kosztuje od 49 900 zł – za tę samą cenę, jak w przypadku starszego modelu można mieć samochód w bazowej, ale bogatszej wersji Access z silnikiem 1.0 TCe/90 KM i napędem na przód. Za model z silnikiem 1.5 dCi/115 KM i napędem 4x4 trzeba zapłacić 85 500 zł.