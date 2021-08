Skoda Superb kombi z turbobenzynowym silnikiem 2.0 TSI o mocy 280 KM i napędem 4x4 – takie radiowozy wykorzystują policyjne Grupy SPEED, zajmujące się najpoważniejszymi wykroczeniami na drogach. Samochód od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Czeskie kombi w takiej specyfikacji jest mocniejsze i szybsze od radiowozów BMW. W każdym aucie do nagrywania wykroczeń kierowców mundurowi używają wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zurad. Producent sprzętu przewidział w nim możliwość pracy w systemie duplex. A to oznacza jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie wideo. Urządzenia te są pozbawione bolączki znanej ze starszych radiowozów (passat czy insignia poprzedniej generacji) – tam w nocy kamera jest oślepiana przez światła aut jadących z przeciwka. W urządzeniach przewidziano "tryb nocny" i "system antyolśnieniowy" – tak, by obraz był ostry i czytelny. Na pokładzie każdego radiowozu są zamontowane dwie kamery – przednia i tylna. Kamerkami oraz "nagrywarką" steruje przy pomocy przewodowego pilota policjant, który siedzi obok kierowcy radiowozu.

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu policyjnego samochodu i długość odcinka drogi (odczyt najczęściej z czujników ABS radiowozu). Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a oznakowanej Skody Superb. Taki sposób wymaga od policjanta za kierownicą utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Policyjna Skoda Superb pilnuje kierowców w Polsce

Kierowcy powinni pamiętać, że w "robocie drogówki" zdarzają się błędy pomiaru. Kiedy policyjny samochód zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Poza modelami Superb polska policja drogowa wykorzystuje także nieoznakowane Octavie RS. Można też spotkać oznakowane Yeti…

Czeska policja ma czym taranować

Ale prawdziwą królową policyjnej floty Skoda jest w Czechach. Tam obecnie w służbie jeździ 865 radiowozów Octavia trzeciej generacji. Oprócz lamp ostrzegawczych oraz oznakowania ich specjalne wyposażenie obejmuje masywne ramy zabezpieczające. Opracowano je na wzór rozwiązania stosowanego przez amerykańską policję – to narzędzie ochrony załogi radiowozu podczas pościgów. Ramy są szczególnie pomocne przy manewrze PIT (Pursuit Intervention Technique) czyli po polsku: pościgowa technika interwencji. Polega to na uderzeniu w ścigany samochód, by ten wpadł w poślizg, a kierowca stracił nad nim kontrolę. Rama zamontowana na wzmocnionym przednim zderzaku jest pokryta czarną powłoką proszkową i waży 19,8 kg. Konstruktorzy utrzymują, że dzięki temu pojazd policyjny może bezpiecznie zjechać z drogi lub zatrzymać samochód ważący nawet tonę i wyższy niż 60 cm.

W skład floty czeskiej policji od niedawna wchodzi także Skoda Kodiaq z silnikiem benzynowym 2.0 TSI/190 KM, siedmiobiegową skrzynią DSG i napędem na cztery koła. Do tego mundurowi wykorzystują modele Superb z silnikiem 2.0 TSI/280 KM, skrzynią DSG, napędem na cztery koła i adaptacyjnym zawieszeniem, czyli auta podobne do tych używanych przez polskie Grupy SPEED. Oprócz typowego wyposażenia policyjnego, takiego jak lampy ostrzegawcze i radia, na pokładzie zastosowano system kamer do odczytu tablic rejestracyjnych z przodu i z tyłu pojazdów (technika ANPR). Dzięki temu policja może błyskawicznie sprawdzić stan płatności za przejazd autostradą. Duży bagażnik ze specjalną nadbudową pełni też funkcję biura na kołach.

Skoda w leasingu - tak to robi policja z Austrii

Kierując się na południe Europy wjeżdżamy do Austrii. Tam od 2006 roku policja także stawia na Skodę. Octavia kombi 4x4 i Kodiaq 4x4 stanowią większość floty. To około 1200 aut. Pozostałe modele Octavia oraz Superb służą jako pojazdy cywilne. Co ciekawe, policja kupuje samochody w ramach kilkuletniego leasingu. Oznacza to, że policyjny sprzęt jest instalowany bezinwazyjnie i można go łatwo usunąć, nie pozostawiając po nim śladu.

Włoska policja, Skoda i karabin maszynowy

Alfa Romeo czy Fiat to marki ulubione przez włoskich mundurowych. Jednak i tam Skoda potrafiła założyć mundur, stąd od 2012 roku porządku na drogach Półwyspu Apenińskiego pilnuje kilkaset sztuk modelu Octavia i Superb w policyjnych barwach. Ciekawostką zastosowaną w tych autach jest m.in. przedział na karabin maszynowy między przednimi i tylnymi siedzeniami, specjalny organizer na sprzęt w bagażniku oraz zaawansowana technologia łączności i GPS.

Biało-zielona policja z Litwy

Na Litwie policja wykorzystuje samochody Skody od 2008 roku. Obecnie w służbie jest ok. 200 sztuk modelu Octavia. Superb i Yeti w biało-zielonych barwach także pilnują porządku na drogach.

Policja z Łotwy lubi nieoznakowane Skody

Jeśli ktoś wybiera się na Łotwę to musi wiedzieć, że tamtejsza policja do patrolowania dróg używa 52 szt. Skody Octavia oraz 37 egz. modelu Superb. Wszystkie są wykorzystywane jako nieoznakowane auta do kontroli ruchu.

Policja w Wielkiej Brytanii

Samochody z migającymi niebieskimi światłami są używane przez brytyjskie służby ratunkowe od ponad 110 lat. W 2020 roku Skoda dostarczała im 491 modeli Octavia, Superb oraz Kodiaq. W tym roku do floty dołączył pierwszy elektryczny SUV marki. Enyaq iV w policyjnych barwach może przejechać do 534 km na jednym ładowaniu, a niemalże rozładowany akumulator można naładować do 80 proc. pojemności zaledwie w 38 min.

A do szybkiej jazdy brytyjscy policjanci mają do dyspozycji również Octavię RS o mocy 250 KM, która może rozpędzić się do 60 km/h w 6,6 s. Mundurowi wykorzystują także specjalnie przystosowaną Skodę Kodiaq - bagażnik tego SUV-a został przekształcony w mobilny boks do przewożenia czworonożnych policjantów. Dwa oddzielne boksy są klimatyzowane, a temperaturę można kontrolować z przodu auta. Jeśli psy znajdą się w niebezpieczeństwie i nie będzie możliwości otwarcia tylnej części samochodu, bezpiecznie przejdą z kojców do kabiny samochodu.

Skoda po drugiej stronie kuli ziemskiej - Nowa Zelandia

Skoda niedawno wygrała przetarg zorganizowany przez policję Nowej Zelandii. W tym roku czeska marka dostarczy mundurowym 355 pojazdów. A w ciągu najbliższych czterech lat do nowozelandzkiej policji trafi od 450 do 500 samochodów Skody. Patrolowaniem dróg po drugiej stronie kuli ziemskiej zajmą się modele Superb kombi (2.0 TSI/280 KM 4x4) oraz Kodiaq z silnikiem 2.0 TSi/190 KM. Nowozelandczycy rozważają również Skodę Superb iV, czyli hybrydę ładowaną z gniazdka.

Policja w Izraelu

Izrael to dla Skody ważny rynek. Nic więc dziwnego, że tamtejsza policja od pięciu lat stawia na czeskie radiowozy. Mundurowi wykorzystują kilkaset sztuk modelu Octavia i Superb - zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Administracja rządowa także jeździ modelami Superb.