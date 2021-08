Toyota Supra pochodzi od modelu Celica. A w 1986 roku dostała oddzielną platformę i od tamtej pory pisze własną historię. Supra o oznaczeniu A70 błyskawicznie zdobyła fanów na całym świecie. Mocne, sześciocylindrowe silniki i napęd na tył opakowano w atrakcyjne nadwozie coupe. W aucie nie brakowało też przełomowych bajerów jak choćby trzyobwodowy układ ABS.

Supra model A80 (1993 rok) zdobyła jeszcze większe grono adoratorów m.in. za sprawą serii filmów "Szybcy i wściekli". Legendą obrósł silnik o oznaczeniu 2JZ. Sportową lekkość uzyskano dzięki szerokiemu zastosowaniu aluminium w konstrukcji auta. Spece od tuningu zakochali się w tym aucie i poddawali je modyfikacjom, długo po zakończonej w 2002 roku produkcji. Przez lata Supra była bazą dla samochodów sportowych. Rywalizowała w rajdach i wyścigach na całym świecie, a w latach 1995-1996 brała udział w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Supra A80 w japońskiej serii JGTC przyczyniła się do zdobycia czterech tytułów mistrzowskich kierowców (1997, 2001, 2002, 2005) oraz dwóch w klasyfikacji zespołów (1997 i 1999). Przez lata należała do grona ulubionych aut drifterów.

Toyota GR Supra - nowy samochód prezydenta

Wreszcie po niemal dwóch dekadach przerwy w 2019 roku Toyota GR Supra powróciła. Mocna i szybka. Co w dobie elektryfikacji napędów i zaostrzonych norm emisji wydawało się szaleństwem, ale Japończycy mogli sobie na nie pozwolić dzięki ogromnemu udziałowi hybryd w sprzedaży. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezydent koncernu. Auto bazujące na roadsterze BMW Z4 jest pierwszym modelem opracowanym przez GAZOO Racing , firmę tworzącą fabryczne zespoły wyścigowe i rajdowe Toyoty. Efekt?

Kiedy patrzy się na sylwetkę nowej Supry, od razu widać, że rządzą tu tylne koła. W ocenie projektantów auto pełnymi garściami czerpie z dawnych sportowych modeli Toyoty. Długa maska, zwarta karoseria oraz dach z dwoma wybrzuszeniami to nawiązanie do pierwowzoru, czyli modelu 2000GT. Można też doszukać się inspiracji czwartą generacją Supry A80 – od wcześniejszego auta zapożyczono muskularne tylne błotniki tworzące jedną linię ze zintegrowanym spojlerem.

Toyota GR Supra - silnik i moc

GR Supra ma nieco inny charakter niż produkowana przed 17 laty poprzedniczka, szczęśliwie jej znakami rozpoznawczymi nadal są 6-cylindrowy rzędowy benzyniak i napęd na tylną oś. Trzylitrowe turboserce produkuje 340 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Jednostkę połączono z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. Sprint od 0 do 100 km/h trwa 4,3 sekundy. W przyrodzie występuje też silnik 2.0 Turbo/258 KM (400 Nm). Obie odmiany mają nisko położony środek ciężkości i są idealnie wyważone - to umożliwiła tzw. "złota proporcja", czyli stosunek rozstawu kół do rozstawu osi, który w przypadku GR Supry wynosi dokładnie 1,55. Stąd długie, szybkie łuki oraz ciasne zakręty nie zrobią na Suprze większego wrażenia.

Toyota GR Supra w różnych wersjach limitowanych

GR Supra występuje także w limitowanych seriach. W 2019 roku Europie dostępne były A90 Edition – powstało tylko 90 sztuk dla pierwszych europejskich klientów. Wyróżniała się lakierem Matt Storm Grey, matowymi, 19-calowymi alufelgami i wnętrzem obszytym czerwoną skórą. Z kolei Fuji Speedway Edition wprowadzała do gamy silnikową wersję 2.0. Takich aut powstało 200, a wyróżniały się białym lakierem, czarnymi felgami i pomalowanymi na czerwono lusterkami. We wnętrzu znalazły się oznaczenia wersji, której nazwa nawiązuje do słynnego japońskiego toru wyścigowego, gdzie testowano GR Suprę.

Niedawno Toyota powiększyła rodzinę GR Supry wersję Jarama Racetrack Edition w kolorze Horizon Blue - serię ograniczono do 90 sztuk, a jej nazwa pochodzi od słynnego hiszpańskiego toru wyścigowego Jarama.

W Japonii auto ściga się w serii SuperGT, a w 2020 roku zadebiutowała GR Supra GT4. To produkowany w zakładach TOYOTA GAZOO Racing Europe w Kolonii samochód stworzony z myślą o kierowcach startujących w wyścigach klas GT. Szybko zyskał renomę skutecznej i niezawodnej maszyny do wygrywania, zdobywając m.in. tytuł mistrzowski we Francji.

Toyota Supra - oryginalne części zamienne do starszych modeli

Na świecie jest cała rzesza fanów klasycznych wersji Supry. I właśnie dla nich specjaliści Toyoty w ramach programu GR Heritage Parts Project odtwarzają kolejne oryginalne części zamienne sprzed lat, a następnie je produkują i wprowadzają na rynek.

Podzespoły są dostępne w Europie, Japonii, Ameryce Północnej i innych krajach, a lista elementów do Supry A70 oraz Supry A80 stale rośnie.