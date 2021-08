Kia EV6 jest już dostępna w Polsce. Ten samochód elektryczny od początku do końca powstaje w Korei. I żeby zamknąć usta hejterom urągającym ekologiczności aut na prąd producent zgłosił się do niezależnych ekspertów z Carbon Trust. Dla niewtajemniczonych jest to firma konsultingowa z Londynu, która od 20 lat doradza przedsiębiorstwom i rządom jak mają redukować emisję CO 2 , gospodarować zasobami czy wdrażać niskoemisyjne rozwiązania. A głowi się nad tym przeszło 200 ludzi z ponad 30 krajów i pięciu kontynentów. Carbon Trust mierzy również i certyfikuje nie tylko ślad węglowy, ale ogólnie środowiskowy organizacji, łańcuchów dostaw oraz różnych produktów.

Reklama

I właśnie pod lupę ekspertów Carbon Trust trafiła najnowsza Kia EV6. Całkowite emisje gazów cieplarnianych dla tego elektrycznego samochodu zmierzono przy użyciu standardów PAS2050 (norma określająca ślad węglowy). Ocena objęła emisje począwszy od wydobycia surowców, przez zakup i transport części, montaż, dystrybucję, użytkowanie aż po recykling auta wycofanego z eksploatacji i została zmierzona jako ekwiwalenty dwutlenku węgla (CO 2 e). W efekcie EV6 jest pierwszym w historii koreańskim samochodem, który uzyskał certyfikat emisji dwutlenku węgla oraz etykietę "Carbon Measured" potwierdzającą dokładność niezależnych pomiarów śladu węglowego.

A czego kierowcy mogą spodziewać się po EV6 na drodze? Tu czeka niespodzianka. Koreański model zdobył już homologację potwierdzającą zasięgi i okazuje się, że na jednym ładowaniu zajedzie dalej niż początkowo zakładali inżynierowie...

Kia EV6 z większym zasięgiem, nowe dane WLTP

Kia EV6 pozwala na niemal dowolną konfigurację układu napędowego z dwoma pojemnościami akumulatora do wyboru – o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (58 kWh).

Bazowa EV6, EV6 Plus i GT-Line to zamknięty w podłodze najmniejszy akumulator i silnik o mocy 170 KM zamontowany przy tylnej osi (350 Nm). Taki samochód od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. Zasięg ok. 400 km.

Silnik 228 KM przy tylnej osi (605 Nm) to wersja z większym akumulatorem 77,4 kWh. Tu przyspieszenie do setki powinno trwać 7,5 s. Ten model na 19-calowych kołach ma zapewnić największy zasięg na poziomie 528 km w cyklu WLTP wg najnowszych danych homologacyjnych (to o 18 km więcej; wcześniej Kia podawała 510 km zasięgu WLTP). Stąd ta konfiguracja napędu EV6 zapewni mu pełną funkcjonalność na co dzień i swobodę poruszania się nawet na długich trasach. Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać Gdańska do Katowic czy z Paryża do Amsterdamu – przynajmniej teoretycznie.

EV6 AWD występuje wyłącznie z największym akumulatorem 77,4 kWh. Dodatkowy silnik z przodu tworzy układ 4x4 i zapewnia już 325 KM i 605 Nm. Taka wersja przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,2 sekundy. Zasięg do 506 km.

Kia EV6 - zasięg już po homologacji WLTP

Kia EV6 zdobyła już homologację potwierdzającą zasięgi. Oto szczegółowe dane:

Wersja (kWh) Moc silnika (KM) Napęd Koła Zasięg (km) 58 170 RWD 19” 394 77,4 229 RWD 19” 528 77,4 229 RWD 20” 504 77,4 325 AWD 19” 506 77,4 325 AWD 20” 484

W każdym modelu prędkość maksymalna sięga 185 km/h.

Reklama

Kia EV6 GT szybsza niż Stinger V6

Królową całej gamy jest Kia EV6 GT – to ostrzej stylizowane auto wyposażone w dwa silniki o łącznej mocy 585 KM (740 Nm). Z takimi parametrami Kia przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata supersamochodów. EV6 GT jest najszybszym modelem Kia w historii - o 2 sekundy bije Stingera z turbobenzynowym V6. Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać ledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h. A to już rewiry, w których grasuje spalinowe Porsche 911 GT3 (510 KM; 3,4 s) czy elektryczny Taycan Turbo (680 KM; 3,2 s). Tylko w wersji GT Kia EV6 jest wyposażona w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który ma zapewnić kontrolę podziału momentu obrotowego. A człowiekiem odpowiedzialnym za zestrojenie nowości koreańskiej marki jest Albert Biermann, niegdyś szef inżynierów tworzących BMW serii M.

Kia EV6 i ładowanie szybkie jak tankownie

Bazę techniczną Kia EV6 stanowi platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o samochodach elektrycznych. Wyróżniającą ją cechą jest 800-woltowy system akumulatorów, który umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. 800-woltową instalację stosują marki premium (Porsche Taycan i Audi e-tron GT). Teraz za sprawą EV6 ma stać się dostępna "dla ludu". Stąd elektrony będzie można uzupełnić z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Co ważne, taką prędkość Kia podaje dla obu akumulatorów.

Zastosowanie półprzewodników z węglika krzemu oraz dwukrotnie wyższe niż w większości "elektryków" napięcie i o 10 proc. wyższa gęstość energii w akumulatorze podniosły jego wydajność, a tym samym przełożyły się na wydłużenie zasięgu oraz pozwoliły uzyskać o 70 proc. wyższą prędkość obrotową silnika.

Kia EV6 - sześć stopni rekuperacji

Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano aż sześć stopni (brak odzysku energii, stopnie od 1 do 3, tryb i-PEDAL oraz tryb automatyczny), w zależności od żądanego odzysku energii.

W trybie i-PEDAL, oprócz maksymalnego odzysku energii kinetycznej, kierowca ma możliwość zatrzymania samochodu bez użycia hamulca.

Kia EV6 - jak wygląda nowy samochód elektryczny?

Kia EV6 na żywo zaskakuje proporcjami – przypomina prototyp, który uciekł na ulicę. To auto o niezwykłej urodzie: skrzyżowanie nadwozia crossover i shooting brake. Faktycznie bardziej przypomina przyczajone nad drogą coupe niż SUV-a. Samochód stoi na szeroko rozstawionych 20-calowych kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. I to jest super!

A świetny design to zasługa sztuczek stylistycznych – tymi projektanci sypali niczym z kapelusza. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki "odcięciom" na słupkach C, które kończą się dopiero przy krawędzi bagażnika pod spoilerem. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z droższej półki. Do tego są jeszcze wysuwane automatycznie klamki oraz progi w kształcie stopni. Charakterystyczne reflektory i tylne lampy w technice LED potrafią popisywać się animacją świetlną. Ciekawostką są ukryte kierunkowskazy tylne – widać je dopiero po uruchomieniu. Czy ten bajer zostanie dopuszczony na polskie ulice? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że auto przechodzi homologację. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Nowa Kia EV6 i wnętrze

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości łączy zestaw wskaźników przed kierowcą i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala. Jakości prezentowanych grafik nie powstydziłoby się marki premium. Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją. Między siedzeniami przycupnęła konsola z ogromnym schowkiem i portami USB-C. Przełączniki są na wyciągniecie ręki, a ich rozmieszczenie intuicyjne.

Kia EV6 popisuje się też najnowszą wersją systemu Kia UVO Connect. Oferuje on dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz aktualizacji danych w chmurze (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać zdalnie z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektrycznych i elektronicznych, a nawet układów sterujących charakterystyką zawieszenia, klimatyzacji i wielu innych. Po latach EV6 może mieć nawet lepsze parametry niż na początku. A usługi Kia UVO Connect, którymi zarządza się za pośrednictwem ekranu dotykowego, obejmują m.in. lokalizację punktów ładowania z cenami, wyświetlanie stanu naładowania akumulatora, planowanie ładowania podczas dalekiej podróży i sprawdzanie zasięgu na podstawie stanu naładowania akumulatora.

Do EV6 Kia oferuje też 14-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Meridian, po raz pierwszy dostępny w modelu typu BEV. Rozwiązanie brytyjskiego producenta sprzętu audio wykorzystuje kilka zastrzeżonych technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP). Do tego nagłośnienie oferuje nową funkcję Active Sound Design (ASD), która zapewnia kierowcy informację zwrotną na temat prędkości auta. Natężenie dźwięku można regulować.

Kia EV6 - zdalne parkowanie ze skrętem kół i na pilota

Kia Sorento po naciśnięciu pilota w kluczyku umie samodzielnie wjechać do garażu i z niego wyjechać (przód/tył). A EV6 jest od niej lepsza - rozbudowany asystent zdalnego parkowania pozwala na sterowanie skrętem kół. Stąd elektryk potrafi zaparkować prostopadłe tyłem, równoległe w zatoczce oraz wjechać i wyjechać z miejsca parkingowego. Niczym zabawkowe auto sterowane falami radiowymi.

Kia EV6 - 5 miejsc, płaska podłoga i holowanie przyczepy 1,6 t

Rozstaw osi – który w znacznej mierze odpowiada za wielkość kabiny – sięga niemal 3 m! To o 8,5 cm więcej niż w nowym Sorento (2815 mm) i lepiej niż w wielu limuzynach klasy średniej (dla porównania Skoda Superb ma 2,84 m). I o ile długość EV6 (4,68 m) sprawia, że zagra w lidze kompaktowych crossoverów (na celownik trafi Skoda Enyaq iV - 4649 mm czy VW ID.4 - 4584 mm), to jednak bliżej mu do większych modeli SUV. Od Sorento EV6 jest o 13 cm krótsze i o 15 cm niższe, ale już tylko o 2 cm węższe.

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiły, że EV6 oferuje niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Podczas przerwy na ładowanie z fotela można zrobić leżankę i odpocząć. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia EV6. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 18 cm luzu! Sprawdziliśmy miarką… Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Kia podkreśla, że we wnętrzu EV6 może wygodnie podróżować pięciu pasażerów, a w dwóch bagażnikach (tylny – 490 l, przedni – w RWD 52 l, w AWD – 20 l) spokojnie zmieści się bagaż na dłuższe wakacje. Do tego elektryk uciągnie przyczepę o masie 1600 kg (gdy akumulator jest naładowany w ponad 35 proc.).

Kia EV6, ceny i wyposażenie w Polsce

– Wśród dostępnych i mających niebawem pojawić się na rynku modeli najbliższą konkurencję stanowią auta elektryczne segmentu SUV: Hyundai Ioniq 5, Ford Mach-e, Volkswagen ID4, Tesla Y, Nissan Arria – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR manager Kia Motors Polska. – Z kolei wersja GT z uwagi na oferowane osiągi może być porównywana z Fordem Mach-e GT, Teslą 3 Performance, a nawet Prosche Taycan 4S (Cross Tourismo) – dodała.

Kia EV6 w Polsce kosztuje od 179 900 zł – to o 10 tys. zł taniej niż IONIQ 5. I podobnie jak propozycja Hyundaia jest to model ze 170-konnym silnikiem elektrycznym przy tylnej osi i akumulatorem 58 kWh. Kia w cenie przewidziała system multi charging obsługujący napięcie 400 i 800V, możliwość ładowania ultra szybką ładowarką o mocy 350 kW, ładowarkę pokładowa prądu zmiennego o mocy 11 kW. Wyposażenie seryjne obejmuje również m.in. takie systemy jak asystent utrzymania pasa ruchu, system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów, asystent skrętu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, asystent jazdy utrzymujący pojazd na pasie ruchu, system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń. Do tego poduszki powietrzne przednich i tylnych siedzeń, poduszka centralna fotela kierowcy, system powiadamiania ratunkowego e-call, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania, przednie reflektory i światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy LED, 6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek z funkcją i-Pedal, klimatyzacja automatyczna z dodatkowymi nawiewami w słupku B dla pasażerów tylnych siedzeń, 19-calowe felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 235/55R19, radioodtwarzacz z 6 głośnikami, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń, tuner radia cyfrowego DAB, Kia Navi System z interfejsem Android Auto i Apple Car Play.

Kia EV6 Plus - może ładować inny samochód elektryczny

Kia EV6 Plus to druga wersja wyposażeniowa odróżniająca się czarnymi dodatkami stylistycznymi na karoserii. Samochód z baterią 58 kWh i podstawowym silnikiem kosztuje od 193 900 zł. Standard obejmuje możliwość zasilania urządzeń z akumulatora auta (technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V) mocą do 3.6 kW). Jest też system półautonomicznej jazdy 2.5 (HDA 2.5; jak w Teslach) z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwala EV6 na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu. HDA 2.5 nie tylko pomaga utrzymać określoną odległość i prędkość od poprzedzającego pojazdu, ale także prowadzić samochód na środku pasa ruchu, również na zakrętach. W przypadku, gdy sąsiadujący samochód jedzie zbyt blisko, system HDA 2.5 pomaga dostosować tor jazdy EV6 tak, aby uniknąć ewentualnej kolizji.

Lista wyposażenia zawiera również system monitorowania martwego pola w lusterkach, system automatycznie zmieniający tor jazdy samochodu w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa, system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania oraz system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów na skrzyżowaniach. W kabinie fotele z tapicerką ze skóry wegańskiej sterowane elektrycznie z funkcją regulacji odcinka lędźwiowego, funkcją pamięci ustawień kierowcy i lusterek zewnętrznych oraz funkcją lounge (rozkładają się jak leżanka).

Ten wariant można wyposażyć w wyświetlacz head-up, który działa w rzeczywistości rozszerzonej – to oferuje Grupa VW, ale nie ma żadna Tesla. Dzięki tej technologii – na linii wzroku kierowcy, ale przed samochodem – wyświetlane są dane dotyczące jazdy, a także informacje z systemów nawigacji oraz asystujących (rozwiązanie w pakiecie z reflektorami adaptacyjnymi o dynamicznymi kierunkowskazami; 7 tys. zł). Do tego producent przewidział możliwość dołożenia asystenta martwego pola rozszerzonego o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu centralnym, system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360 stopni, system monitorujący za pomocą kamery i czujników przestrzeń za pojazdem podczas cofania, który może aktywować hamulce, aby uniknąć kolizji z pieszym lub przeszkodą.

Kia EV6 GT-Line i najmocniejsza EV6 GT

Kia EV6 GT-Line to sportowy styl, za który trzeba zapłacić od 217 900 zł (bazowy silnik, akumulator o pojemności 58 kWh). Samochód jest bogatszy od wersji Plus m.in. o seryjny wyświetlacz head – up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, inteligentne reflektory adaptacyjne, przednie i tylne kierunkowskazy LED typu sekwencyjnego, automatyczne klamki zewnętrzne z funkcją easy entry, zestaw audio firmy Meridian, system wirtualnego dźwięku ASD, podgrzewaną tylną kanapę, wentylowane fotele przednie, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika oraz lakier metalizowany.

Kia EV6 GT kosztuje od 281 900 zł - to najlepiej wycenione ponad 500 KM na rynku! Poza oszałamiającymi osiągami (3,5 s do 100 km/h) i napędem na cztery koła samochód oferuje w standardzie kubełkowe fotele z zamszową tapicerką z neonowo-zielonymi przeszyciami, aluminiowe nakładki na pedały, tryby jazdy GT i Custom, elektronicznie sterowane zawieszenie, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, dyfuzor tylnego zderzaka, alufelgi 21 cali z oponami Michelin Pilot Sport 4S w rozmiarze 255/40R21.

Kia EV6 z darmowym pakietem Power przez rok

– W Polsce Kia zaoferuje dla EV6 pakiet Power z miesięcznym abonamentem w cenie 58 zł i dostępem do energii w obniżonej cenie 1,35 zł/kWh. Do końca 2022 roku nabywcy nowej Kia EV6 bezpłatnie otrzymają roczny dostęp do pakietu Power – powiedziała nam Krzesak z Kia Motors Polska. Szybkie obliczenie i wygląda na to, że użytkownik EV6 zwolniony z abonamentu przez Kia w ciągu 12 miesięcy będzie do przodu 696 zł. Oczywiście koszt ładowania jest po stronie kierowcy.

Szanse? Kia EV6 z uwagi na swoje uniwersalne cechy spokojnie może być alternatywą dla aut rodzinnych w ogóle. Futurystyczna i wyjątkowa na tle rywali stylistyka, zaawansowane rozwiązania techniczne z funkcją szybkiego ładowania (100 km zasięgu w niecałe 5 minut), mocny napęd elektryczny oraz duży zasięg w połączeniu z bogatym wyposażeniem i rewelacyjną przestronnością mogą sprawić, że EV6 namiesza na rynku elektryków. Kia do końca roku chce sprzedać w Polsce 300 sztuk tego modelu. Szczególnie ciekawie EV6 wypada na tle rywali, jeśli porównać auta w wyższych wersjach wyposażenia z napędem 4x4 i uwzględni ceny oraz potencjał napędu. A jeśli ktoś będzie niezdecydowany, to w planach przewidziano opcję wynajmu od dilera na próbę - szczegóły poznamy we wrześniu.

Kia EV6 - ceny i gwarancja w Polsce

Silnik Akumulator Napęd Zasięg EV6 EV6 Plus EV6 GT-line EV6 GT 170 KM 58 kWh RWD 400 km 179 900 zł 193 900 217 900 - 228 KM 77,4 kWh RWD 510 km 199 900 215 400 237 900 - 325 KM 77,4 kWh AWD 460-490 km 216 900 232 400 254 900 - 585 KM 77,4 kWh AWD 400 km - - - 281 900

Akumulator objęty jest 7-letną gwarancją z limitem 150 000 km. Kia zapewnia min. 70 proc. pojemności baterii na koniec okresu ochronnego.

Kia EV6 vs. Hyundai IONIQ 5, VW ID.4, Skoda Enyaq iV i Mustang Mach-E

Kia EV6 gra w klasie elektrycznych modeli SUV, stąd za rywali ma takie auta jak: Hyundai IONIQ 5, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV oraz Ford Mustang Mach-E.

Jak wypadają najtańsze wersje pod względem ceny, akumulatora i mocy?

Model najtańszy Kia EV6 Hyundai IONIQ 5 Volkswagen ID.4 Skoda Enyaq iV Ford Mustang Mach-E Cena od 179 900 zł od 189 900 zł od 156 390 zł od 182 300 zł od 216 120 zł Pojemność akumulatora 58 kWh 58 kWh 52 kWh 58 kWh 68 kWh Moc silnika 170 KM 170 KM 148 KM 179 KM 269 KM

Kia EV6 - dane techniczne