"Przychodzą trudne czasy dla piratów drogowych! Rząd postanowił drastycznie zwiększyć mandaty za przekraczanie dozwolonej prędkości. W Sejmie jest już projekt ustawy, który znacząco zaostrza kary" - czytamy w "SE".

Reklama

Wyjaśniono, że "aktualnie najwyższa kwota mandatu to 500 zł", a "jeśli zmiany wejdą w życie, to jeszcze w tym roku za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h kierowca zapłaci nie mniej niż 1 tys. 500 zł kary".

"Jeśli w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, to sięgnie znacznie głębiej do kieszeni i stanie się uboższy o co najmniej 3 tys. zł. Z kolei maksymalna grzywna za wykroczenia drogowe ma wynieść nawet 30 tys. zł" - napisano.

Polacy są za wyższymi mandatami

Podkreślono, że "zdecydowana większość Polaków chce rozprawienia się z piratami drogowymi". "Tak wynika jednoznacznie z sondażu +Super Expressu+" - czytamy.

Na pytanie, czy "Mandaty za przekroczenie prędkości powinny być wyższe" twierdząco odpowiedziało 60 proc. respondentów, niższe - 7 proc., Takie jak obecnie - 27 proc., a "nie wiem" - odpowiedziało 6 proc.

Pytani, "czy podwyżka mandatów za przekroczenie prędkości wpłynie na bezpieczeństwo na drogach", TAK odparło 49 proc. pytanych, a NIE - 40 proc. 11 proc. zaś nie wiedziało.

Trzeba ludziom pogratulować, bo można by oczekiwać oporu, niechęci, a pokorne przyjęcie, że mandaty powinny być wyższe, jest dowodem dojrzałości obywatelskiej i dojrzałości kierowców, bo przecież większość z nas jeździ – ocenił w rozmowie z "SE" psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki (75 l.).

Zwrócono uwagę, że "prawie połowa badanych uważa również, że wyższe mandaty zwiększą bezpieczeństwo na drogach". "Mandat musi być pogróżką, która powoduje, że kierowcy jeżdżą ostrożniej" – podsumował ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w okresie od 30 lipca do 2 sierpnia na próbie 1049 dorosłych Polaków.