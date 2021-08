Samochód zapakowany w czarną folię od miesięcy straszył i blokował miejsce parkingowe na działce miejskiej przy ul. Szaserów w Poznaniu. Na prośbę mieszkańców autem wreszcie zajęła się Straż Miejska. – Byłem w kontakcie z dzielnicowym SM odnośnie usunięcia tego wraku i innych na tym parkingu. Brawo Straż Miejska Miasta Poznania za podjęte działania na całym osiedlu – stwierdził Artur Kosonowski, radny osiedla Podolany, który interweniował w sprawie zafoliowanego samochodu.

– Do końca czerwca strażnicy spowodowali usuniecie 108 pojazdów, które szpeciły okolicę, zagrażały bezpieczeństwu i blokowały miejsca parkingowe. Dziś jednym z takich pojazdów był ten usunięty z ulicy Szarych Szeregów - gotowy do drogi, bo już spakowany – stwierdzili przedstawiciele SM w relacji z akcji odholowania zafoliowanego Matiza i jednocześnie przypomnieli przepisy obowiązujące właścicieli nieużywanych pojazdów.

Kiedy straż miejska odholuje samochód?

W takim przypadku prawo o ruchu drogowym mówi:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi).

Odholowany samochód - co zrobić?

Co powinien zrobić właściciel lub kierowca odholowanego samochodu? Najpierw należy zadzwonić do straży miejskiej i sprawdzić, czy ta zleciła "wywózkę". Po uzyskaniu potwierdzenia do odbioru auta z parkingu strzeżonego potrzebne będą następujące dokumenty:

zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu wydane przez straż miejską,

dokument potwierdzający własność pojazdu lub uprawniający do jego używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),

dokument potwierdzający tożsamość.

Odholowanie samochodu za ponad 1000 zł - jaki mandat i opłaty?

Odholowanie pojazdu wiąże się również z kosztami, które musi ponieść kierowca. W Poznaniu stawki opłat wyglądają tak:

- 500 zł za usunięcie pojazdu o masie do 3,5 t – czyli odholowanie z miejsca objętego zakazem na parking strzeżony,

- 40 zł za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, za każdą rozpoczętą dobę,

- minimum 100 zł mandatu karnego nakładanego przez funkcjonariusza straży (wysokość mandatu wynika z taryfikatora), za parkowanie niezgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

– Kierowca będzie musiał ponieść koszty przyjazdu lawety (500 zł) nawet wtedy, gdy w dniu obowiązywania zakazu zatrzymywania będzie chciał przeparkować pojazd jeszcze przed przyjazdem lawety na miejsce, ale straż miejska zdąży już wydać dyspozycje o odholowaniu pojazdu – przestrzega poznański ZDM.