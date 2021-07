"Na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Strzelce niedaleko Kutna (woj. łódzkie) na jezdni w kierunku Łodzi doszło do zderzenia ciężarówki z autokarem, którym podróżowało ok. 50 osób, głównie dzieci. Przynajmniej 8 osób odwieziono do szpitali" - podała mł. asp. Justyna Cywka z kutnowskiej policji.

Dzieci wracały z obozu Reklama Jak podali strażacy, do wypadku doszło w środę po południu w miejscowości Niedrzew Drugi w powiecie kutnowskim (Łódzkie). Według ratowników w autobusie było 44 dzieci wracających z wakacji. Policja zbiera teraz informacje o wypadku. Doszło do niego na autostradzie A1 na wysokości MOP Strzelce w pobliżu Kutna na pasie w kierunku Łodzi - podała Cywka. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca autokaru wjechał w tył naczepy ciągnika siodłowego - przekazała. . Areszt dla sprawczyni śmiertelnego wypadku pod Radomskiem Zobacz również Na miejsce zostały skierowane karetki pogotowia i dwa śmigłowce. Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Przynajmniej 8 osób zostało przetransportowanych do różnych szpitali w województwach łódzkim i mazowieckim, Być może będzie ich więcej - relacjonowała. Nie ma ofiar śmiertelnych - podkreśliła Cywka. Autostrada A1 w kierunku Łodzi na wysokości MOP Strzelce jest zablokowana. Na obwodnicy w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) wyznaczono objazdy dla kierowców jadących na południe. Strażacy poinformowali, że na miejsce wypadku podstawiony został drugi autokar, który odwiezie pozostałe dzieci do pobliskiej szkoły.