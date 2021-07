Tak wygląda Polski Ład w praktyce. To wielkie inwestycje drogowe, wczoraj została podpisana umowę na odcinek Via Carpatia na południe od Rzeszowa, dzisiaj oddajemy drogę prowadzącą przez Legionowo, a jutro będziemy oddawać do użytkowania fragment Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Łomży. Nie mogę nie powiedzieć także o 20-km obwodnicy Pułtuska czy o inwestycjach w podwyższenie bezpieczeństwa. To jest "Polski Ład" w praktyce, a jak ktoś się z tego ładu wyśmiewa, to wyśmiewa się z nadziei Polaków na bezpieczne drogi – powiedział we wtorek w Legionowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że nowo budowane polskie drogi należą do najnowocześniejszych nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Wiele dzieje się na drogach samorządowych, to dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. To ponad 3,5 mld zł dofinansowania do inwestycji na drogach gminnych, powiatowych i także na inwestycje na budowie obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich. Jesteśmy przekonani, że w ciągu kliku lat będziemy w nowej rzeczywistości, że będziemy się poruszać bezpiecznymi i przewidywalnymi drogami, również tymi samorządowymi – dodał Adamczyk.

Błaszczak: Wcześniej świadczyły o tym korki...

W otwarciu pasa drogi krajowej nr 61 w Legionowie uczestniczył także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Ta droga przebudowana, poszerzona będzie bezpieczna dla użytkowników - stwierdził we wtorek minister obrony narodowej.

Szef MON zwrócił uwagę, że tą drogą mieszkańcy powiatu legionowskiego udają się do Warszawy. Ta droga stanowi również połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy nad Zalew Zegrzyński, czyli tradycyjne miejsce wypoczynku - podkreślił. Dodał, że łączy ona też Warszawę z Mazurami, jest wykorzystywana bardzo intensywnie. Wcześniej świadczyły o tym korki, dziś, poprzez poszerzenie, rozbudowę droga nr 61 na tym ważnym odcinku została odkorkowana - wskazał.

Minister Błaszczak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego fragmentu drogi krajowej nr 61. Jestem pewien, że dalej będzie infrastruktura rozwijana, tak żeby służyła mieszkańcom - powiedział Błaszczak.

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na długości ok. 1,8 km polegała na wybudowaniu drugiej jezdni oraz ograniczeniu dostępności do drogi głównej ze zjazdów bramowych. Zbudowane zostały drogi dojazdowe, zlikwidowano też część istniejących skrzyżowań i włączono je do dróg dojazdowych. Bezpośrednie połączenie z DK61 mają jedynie ulice: Generała broni Tadeusza Buka (dawna Koszarowa), Strużańska i Sybiraków (skrzyżowanie czterowlotowe), Piaskowa, Wolska i Polna. Pozostałe ulice włączają się do dróg dojazdowych. W ramach inwestycji wybudowane zostały również ciągi pieszo-rowerowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i rozbudowę 4,5 kilometrowego, kolejnego odcinka DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Oznacza to, że kierowcy od obwodnicy Jabłonny do obwodnicy Serocka (ok. 26 km) będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r.