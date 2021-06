Skoda Enyaq iV to pierwszy samochód elektryczny, który założył barwy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tym samym SUV-y czeskiej marki otwierają nowy rozdział w historii 17-letniej współpracy z TOPR. Wcześniej ratownicy nie korzystali w swojej pracy z aut zasilanych w 100 proc. prądem...

Obok przestronnego nadwozia i dynamicznego napędu niewątpliwą zaletą elektryków jest też brak emisji spalin i hałasu - co okazuje się szczególnie istotne dla drogocennej przyrody polskich Tatr. Do tego proces rekuperacji, czyli odzyskiwania energii z hamowania (np. podczas zjeżdżania ze wzniesień) powinien wydłużyć zasięg na jednym ładowaniu akumulatora. Skody Enyaq, które trafiły do TOPR są wyposażone całą armię systemów bezpieczeństwa.

Skoda Enyaq i Kodiaq ratują w Tatrach

– Cieszymy się, że od tylu lat nasze auta stanowią wsparcie dla ratowników TOPR i zdają egzamin nawet w bardzo wymagających warunkach – powiedział Arkadiusz Gwizdek, dyrektor marketingu Skoda Polska. – Z roku na rok zacieśniamy współpracę z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, ponieważ troska o bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważna i nabiera nowego wymiaru w 2021 roku, który ogłosiliśmy rokiem bezpieczeństwa. Nasza trwająca kilkanaście lat współpraca jest dowodem na niezawodność, bezkompromisowość i wszechstronność naszych modeli – skwitował.

Czeska marka od 2004 roku udostępnia samochody zespołowi ratowników TOPR. Do służby trafiła m.in. Skoda Yeti, Octavia kombi także w uternowionej wersji Scout oraz największy SUV Kodiaq.

Skoda jako ambulans od 110 lat

Co ciekawe, samochody Skody już od ponad 110 lat są wykorzystywane jako karetki pogotowia. Pierwszym modelem służącym do transportu rannych był pojazd z 1906 roku bazujący na modelu Laurin&Klement Voiturette A. To dwupoziomowe auto miało specjalną konstrukcję, która umożliwiała przewóz dwóch par noszy. Ambulansem opartym na aucie L&K był także pierwszy pojazd służby Praskiego Ochotniczego Korpusu Ochrony w 1910 roku.

Na potrzeby praskiego sanatorium w Podoli do funkcji ambulansu przystosowano sześciocylindrową Skodę 6R, której długość wynosiła ponad 5 m. Innym modelem wykorzystywanym w służbie zdrowia była Skoda 645. W połowie lat trzydziestych, karetki budowano głównie na bazie samochodów klasy średniej i wyższej: Rapid, Favorit oraz Superb, których imponujący rozstaw osi przekraczał 3,4 m.

Do końca II wojny światowej karetki produkowane były przez niezależnych konstruktorów. Jednym z nich było przedsiębiorstwo Oldricha Uhlika w Pradze, które tworzyło drewniane nadbudowy na podwoziu Skody 125.

Skoda Kodiaq najpopularniejszym ambulansem

W latach 50. w fabryce w Kvasinach powstał ambulans bazujący na modelu S 1200. Dzięki zwiększonemu rozstawowi osi karetka mogła przewozić dwie pary noszy bądź jedno wygodniejsze łóżko. Do wiosny 1956 roku wyprodukowano prawie 2 tys. sztuk tych pojazdów. W kolejnych latach auto ulepszono dzięki wprowadzeniu tylnych drzwi otwieranych do góry.

Przez niemal dekadę z fabryki w Vrchlabí wyechało ponad 12 tys. ambulansów S 1202. Model ten w został zastąpiony udoskonaloną wersją S 1203, której produkcja seryjna ruszyła w 1968 roku. W ciągu kolejnych trzydziestu lat Skoda 1203 stała się najpopularniejszym typem karetki pogotowia w Czechosłowacji. Dziś jednym z najczęściej używanych pojazdów ratunkowych w Czechach jest Skoda Kodiaq.