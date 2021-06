Volvo wyprodukuje swoje samochody z "zielonej" stali i nikt tu nie żartuje. Za historyczną zmianę odpowiada szwedzkie trio: koncern stalowy SSAB, producent rudy żelaza LKAB i energetyczny potentat Vattenfall. Pod kryptonimem Hybrit firmy stworzyły projekt, który wdraża bardziej ekologiczne metody wytapiania stali. Inżynierowie dążą w nim do zastąpienia węgla koksującego, tradycyjnie potrzebnego do produkcji stali opartej na rudach żelaza, energią elektryczną i wodorem. W efekcie będzie to pierwsza na świecie technologia produkcji stali wolna od paliw kopalnych, niemal bez śladu węglowego.

Początkowo eko-stal produkowana pilotażowo w Lulea w północnej Szwecji nad Zatoką Botnicką będzie wykorzystywana do celów testowych i to właśnie z niej powstanie prototypowy samochód Volvo. A w 2026 roku SSAB dostarczy na rynek ekologicznie wytapianą stal na skalę komercyjną. Jednocześnie Volvo chce zostać pierwszym producentem, który wykorzysta stal wolną od paliw kopalnych do seryjnej produkcji samochodów w swoich fabrykach na całym świecie.

– Nasza przełomowa technologia praktycznie nie pozostawia śladu węglowego. Wspólnie z Volvo Cars dążymy do opracowywania produktów ze stali wolnej od paliw kopalnych dla samochodów przyszłości – powiedział Martin Lindqvist, prezes i dyrektor generalny SSAB.

Volvo kończy z węglem - pierwsze samochody z "zielonej" stali

Światowy przemysł stalowy odpowiada za około 7 proc. globalnej bezpośredniej emisji dwutlenku węgla związanej z wytapianiem stali. Branża motoryzacyjna korzysta ze stali wytapianej w wielkich piecach opalanych węglem koksującym. Jeśli chodzi o Volvo, to emisje CO 2 związane z produkcją stali i żelaza w szwedzkich samochodach wynoszą około 35 proc. w przypadku auta z napędem spalinowym i 20 proc. w przypadku pojazdu elektrycznego - w odniesieniu do całkowitej emisji CO 2 koniecznej do pozyskania materiałów i produkcji każdego pojazdu.

Volvo do 2030 roku zaoferuje wyłącznie samochody elektryczne. Jednak plan firmy znacznie wykracza poza rozwiązanie problemu emisji z rury wydechowej. Stal wytapiana bez paliw kopalnych ma pomóc Szwedom zmniejszyć ślad węglowy w cyklu życia pojazdu o 40 proc. Tak by do 2040 roku stać się producentem aut neutralnym dla klimatu.