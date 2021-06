Kierowcy samochodów elektrycznych zarejestrowani w EV Klubu Polska od 18 czerwca zostali zwolnieni z opłat za przejazdy odcinkami autostrad, które obejmuje system wideo-tollingu. Chodzi o odcinek Gdańsk – Toruń autostrady AmberOne A1 (węzeł Rusocin - węzeł Nowa Wieś) oraz odcinek Katowice – Kraków autostrady A4 (węzeł Murckowska - węzeł Balice), liczących w sumie 276 km. A to oznacza, że na weekend lub wakacje nad Bałtykiem lub w górach elektrykiem będzie można wybrać się za darmo - nie uwzględniając ładowania akumulatorów...

Organizatorzy akcji wyliczają, że dzięki temu trasa nad morze, tam i z powrotem, pozwoli zaoszczędzić 60 zł, a jazda autostradą A4 niemal 50 zł. Projekt ma charakter pilotażowy i potrwa od 18 czerwca do 18 października 2021. O kontynuacji zdecydują analizy, w tym ekonomiczne i środowiskowe.

Autostrada A1 i A4 za darmo - jak to zrobić?

Z opłat może zostać zwolniony każdy, kto posiada lub użytkuje samochód w pełni elektryczny (BEV, ang. battery electric vehicles). Wystarczy rejestracja w EV Klub Polska, a następnie na stronie elektromobilni.pl w panelu klubowicza należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji kierowca otrzyma specjalnie wygenerowany link, dzięki któremu zarejestruje się lub zaloguje w aplikacji Autopay. Po zalogowaniu wystarczy tylko uzupełnić dane pojazdu i cieszyć się darmowymi przejazdami wybranymi odcinkami Autostrad A1 i A4.

Darmowe przejazdy autostradami to nie jedyny benefit związany z przystąpieniem od EV Klub Polska.

– Klubowicze mają do dyspozycji także rabaty (5, 7 i 10 proc.) na ładowanie aut elektrycznych w ramach największej sieci stacji ładowania w Polsce (GreenWay) – powiedział Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska, organizator akcji "Autostrada do elektromobilności". – Stopniowo będą także wprowadzane dodatkowe benefity, m.in. atrakcyjne formy finansowania EV i ubezpieczenia, rabaty na zakup i instalację domowych stacji ładowania, a w przyszłości także zniżki na usługi hotelarskie i gastronomiczne, dostęp do dedykowanych ofert w ramach internetowego katalogu produktów oraz pełne wsparcie prawne i techniczne – dodał.

EV Klub Polska jest jednym z współzałożycieli Global EV Drivers Alliance, organizacji zrzeszającej kluby użytkowników EV z całego świata, m.in. z USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Szkocji.

Autostrada do elektromobilności - będzie więcej samochodów elektrycznych?

Transport generuje około 25-30 proc. rocznego udziału całkowitej emisji CO 2 w UE. Projekty związane z elektromobilnością dążą do znaczącego ograniczenia śladu węglowego tego sektora. "Autostrada do elektromobilności" nawiązuje do podobnych rozwiązań w UE. Przykładem są Czechy, gdzie od stycznia 2020 roku pojazdy elektryczne (BEV), zasilane wodorem (FCEV) oraz hybrydy typu plug-in (PHEV) o poziomie emisji do 50 gramów CO 2 na kilometr, są zwolnione z opłat za korzystanie z autostrad. Takie ułatwienie dla kierowców ma przełożenie na wzrost zainteresowania elektromobilnością.

– Choć problem smogu, wynikający z nadmiernej emisji, widać głównie w miastach, to dotyczy on także autostrad. W naszym systemie zarejestrowanych jest pół miliona pojazdów, które generują tysiące ton CO 2 – powiedział Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay Mobility. – Akcja ma zmniejszyć emisję z przejazdów autostradami i pokazać, że EV to nie tylko rozwiązanie miejskie, ale także w trasę, mając do dyspozycji stale rosnące zasięgi. Promocja tego środka transportu to podstawa w walce o klimat – skwitował.