Volvo C40 i XC40 Recharge to samochody elektryczne z układem napędowym o mocnych parametrach – potencjał dwóch silników (po jednym na oś) to aż 400 KM i 660 Nm! Sprint od zera do 100 km/h zajmie mniej niż 5 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Akumulator 78 kWh (instalacja 400 V) na jednym ładowaniu powinien zapewnić ok. 420 km zasięgu, który będzie można wydłużyć dzięki zdalnej aktualizacji oprogramowania w trakcie użytkowania auta… A ładowanie z mocą do 150 kW pozwala uzupełnić prąd do 80 proc. w 40 min.

I właśnie z myślą o kierowcach obecnych oraz przyszłych elektryków linii Recharge Szwedzi ogłosili, że zaoferują znacznie niższe od standardowych ceny ładowania w punktach IONITY w całej Europie. Od 1 lipca 2021 użytkownicy tych modeli zapłacą stawkę 0,35 euro/kWh. Oferta dotyczy pierwszych 12 miesięcy eksploatacji elektrycznego samochodu szwedzkiej marki. Do tego Volvo niedługo przedstawi odświeżoną wersję aplikacji na smartfony (Volvo Cars app). Połączy ona różne funkcjonalności – wskazówki dojazdu do stacji ładowania, zdalny odczyt stanu baterii, powiadomienia i płatności dotyczące ładowania.

Nowe ładowarki IONITY w Polsce - 11 stacji

Sieć IONITY to ponad 340 stacji dużej mocy rozsianych w 24 krajach Europy. W Polsce do końca lipca tego roku zaplanowano uruchomienie 6 stacji, a oddanie kolejnych 5 przewidziano do końca 2021 roku.

Z naszych ustaleń wynika, że nowe stacje IONITY mają być dostępne m.in. w następujących lokalizacjach: