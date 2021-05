Ford Mustang Mach-E fenomenem w Polsce. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży i zanim pierwsze egzemplarze trafiły nad Wisłę, chętnych znalazły wszystkie samochody. To łącznie 220 szt. Co ciekawe blisko 70 proc. zamawiających Mach-e stanowili nowi dla Forda klienci. Kierowcom nie przeszkadzał nawet brak systemu dopłat do aut elektrycznych.

Reklama

Aż 75 proc. wybrało wersję z napędem 4x4 i baterią o zwiększonej pojemności 98 kWh. Najczęściej wybierany lakier to Lucid Red. Najwięcej zamówień zebrano w Warszawie i okolicach (łącznie 50 szt.), Górnym Śląsku (26 szt.) i Trójmieście (25 szt.).

– Nie mam wątpliwości, że znalezienie nabywców na całą dostępną pulę samochodów przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży to dla nas duży sukces. Elektryczna rewolucja stała się faktem. Walczymy o więcej, ale samochód jest hitem sprzedaży globalnie więc będzie ciężko – powiedział prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska, Piotr Pawlak. – Mustang Mach-E reprezentuje nową wizję Forda, w której centralne miejsce zajmują samochody elektryczne – świetnie wyglądające, bogato wyposażone, z najnowszymi technologiami – podkreślił.

Mustang Mach-E - cena w Polsce i wyposażenie

Mimo wyprzedania całej puli samochód dalej można zamawiać. Akumulatory chroni 8 lat gwarancji do przebiegu 160 tys. km. Razem z rynkowym debiutem elektrycznego Mustanga Mach-E Ford uruchomi specjalną platformę internetową dedykowaną dla tego auta. Od tego momentu samochód będzie można kupować wyłącznie w sieci.

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh

Mach-E już w najtańszej wersji jest bogato wyposażony. Standardem to 15,5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Ford SYNC nowej generacji, podgrzewane przednie fotele czy tylne reflektory LED. Do tego m.in. system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, system zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist, asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa dla kierowcy, boczne poduszki i kurtyny dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, a także system ostrzegania pieszych Audible Vehicle Alert System. Wersje z napędem na tylne koła są dostępne z 18-calowymi felgami aluminiowymi.

Moc maksymalna samochodu w tej wersji to 269 KM, a jego zasięg według WLTP – do 440 km. Maksymalny moment obrotowy obu wersji z napędem na tylne koła wynosi natomiast 430 Nm. Cena startuje od 216 120 zł.

Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh

Podstawowa wersja Mustanga Mach-E z 4x4 kosztuje od 249 560 zł. Moc maksymalna tej wersji to 269 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm. Zasięg - 400 km na jednym ładowaniu akumulatora 75 kWh.

Mustang Mach-E AWD 75 kWh to także większe, bo 19-calowe alufelgi, a także zewnętrzny pakiet stylizacji nadwozia. Do tego są jeszcze adaptacyjne reflektory LED Mustang Signature czy przednie fotele z funkcją pamięci regulowane elektrycznie w ośmiu płaszczyznach, a także kamera ułatwiająca parkowanie tyłem.

Reklama

Ford Mustang Mach-E RWD 98 kWh

Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i baterią 98 kWh jest dostępna od 247 570 zł. To właśnie w tej odmianie można liczyć na imponujący zasięg 610 km oraz szereg dodatków, których próżno szukać w wersjach ze standardową baterią.

Ford Mustang Mach-E AWD 98 kWh

Mustang Mach-E z napędem 4x4 i mocą 351 KM - czyli taki jak testowy jest wyposażony w czerwone zaciski hamulcowe. W kabinie skrywa ciemną podsufitkę i perforowaną tapicerkę foteli Sensico z czerwonymi przeszyciami. Zasięg to 540 km. Cena startuje od 286 310 zł.

Ford Mustang Mach-E GT

A w drodze jest jeszcze ekstraklasa! Najsilniejszy i najszybszy Mustang Mach-E GT wyposażony w największy akumulator oraz dwusilnikowy układ napędowy o mocy 465 KM i imponującym momencie obrotowym 830 Nm, który może być przekazywany niezależnie na przednią i tylną oś zapewniając przy okazji optymalną trakcję. Taki układ sprawia, że elektryczny SUV popisywać się będzie charakterem godnym prawdziwego Mustanga. Od zera do setki przyspieszy w 3,7 sekundy, by pomknąć nawet do 200 km/h. A to już osiągi nawet lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Sam Ford chwali się, że GT jest o 0,2 s szybszy od Tesli Model Y.