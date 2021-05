Aleje Jerozolimskie w Warszawie czeka rewolucja. Stołeczny ratusz porozumiał się z kolejarzami, którzy na lata 2023-2027 zaplanowali modernizację i przebudowę linii średnicowej. – To szansa, żeby zmienić wygląd Alej Jerozolimskich – powiedział podczas konferencji Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy. – Zależy nam, aby przywrócić charakter sprzed wojny. Odbudowane po wojnie ulice maja charakter arterii, co nie sprzyja miejskiemu klimatowi – dodał.

Ze zmian nie będą zadowoleni kierowcy. Na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 m z każdej strony. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych.

– Podobnym przykładem jest ulica Świętokrzyska, która został zwężona przy okazji budowy II linii metra. Większość mieszkańców uważa, że wprowadzone tam zmiany są korzystne – wyjaśnił Olszewski.

Aleje Jerozolimskie i nowe centrum Warszawy

Nowy wygląd Alej Jerozolimskich to jeden z elementów projektu stołecznego ratusza "Nowe centrum Warszawy". Według jego założeń centrum miasta ma być bardziej przyjazne rowerzystom i pieszym. Będzie też więcej zieleni. – Wiele już zmieniło się przy rondzie Czterdziestolatka. Zmiany czekają tez Marszałkowską, rondo Dmowskiego czy rondo de Gaulle'a. Aleje połączą ten archipelag wysp w jedną całość – tłumaczyła na konferencji Marlena Happach z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy. – Ścisłe centrum Warszawy stanie się wizytówką stolicy i mam nadzieję, że taka koncepcja będzie się rozszerzać dalej w stronę Pragi, a potem nawet Woli – dodała.

Jak powiedział Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich przebudowa Alej Jerozolimskich "to plan długofalowy". Do końca roku mają już być gotowe dokumenty projektowe. Przebudowa odcinka pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem jest odtworzeniem ulicy po inwestycji PKP PLK.

Puchalski zaznaczył też, że "po przebudowie, rondo Dmowskiego i rondo de Gaulle'a zmienią się w skrzyżowania, które zyskają funkcję przesiadkową". – Zamiana ronda w skrzyżowanie jest korzystniejsza dla ruchu – dodał zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski. Na obu nowych skrzyżowaniach powstaną naziemne przejścia dla pieszych. Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone tak, aby zapewnić jak największy komfort pasażerom i ułatwić przesiadki. W okolicy ronda de Gaulle'a pojawi się nowy przystanek kolejowy.

Kolejnym elementem programu Nowego Centrum Warszawy jest trwająca przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów i zachodniej strony ul. Marszałkowskiej w rejonie placu Defilad. Rozpisano przetarg na zaprojektowanie przebudowy ulicy Marszałkowskiej na odcinkach na południe (do pl. Konstytucji) i na północ (Królewska – pl. Bankowy) od ronda Dmowskiego. W ubiegłym roku kompleksową zmianę przeszedł centralny odcinek alei Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka. Na swoją kolei czeka ulica Chmielna, wyniki konkursu na koncepcję jej zagospodarowania będą znane już niedługo.