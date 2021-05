Nowe przepisy ruchu drogowego od czwartku 20 maja regulują zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagające ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki).

– Bezpieczeństwo niechronionych uczestnikowi ruchu drogowego jest jednym z priorytetów działań policji ruchu drogowego, więc będziemy obserwować zarówno zachowanie użytkowników "nowych kategorii pojazdów" jak i pieszych – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Każda sytuacja oczywiście będzie traktowana indywidualnie. Jednak trzeba pamiętać nie tylko o uprawnieniach, jakie dają znowelizowane przepisy, ale także obowiązkach, które nakładają na kierujących – wskazał.

Policja podkreśla również, że w prawie o ruchu drogowym pojawiają się trzy nowe definicje:

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące – monocykl, seegway).

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (rolki, wrotki, deskorolka bez napędu elektrycznego).

– Zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami osobistego transportu cieszy się coraz większą popularnością. Nie dziwi więc konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, które uporządkują sposób korzystania z nich – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Warto zauważyć, że w określonych sytuacjach kierujący hulajnogą będzie mógł poruszać się także i po jezdni, o ile dopuszczalna na niej prędkość nie przekracza 30 km/h. Kierowcy muszą więc zwiększyć swoją czujność i mieć na uwadze, że na swojej drodze mogą spotkać nie tylko rowerzystów – zaznaczyła.

Hulajnoga elektryczna i dopuszczalna prędkość

– Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h – podkreśla policja.

Do tego ma obowiązek korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, ale musi zachowywać się według następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: jakie uprawnienia?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna i dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą z niej korzystać jedynie w strefie zamieszkania i to pod okiem dorosłego.

Hulajnoga elektryczna i zakaz jazdy po alkoholu

Czego nie wolno na hulajnodze? Nowe przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,

czepiać się innych pojazdów.

Hulajnoga elektryczna i parkowanie

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: jaki mandat i za co?

– Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń – podkreśla policja i wylicza:

Mandat 200 zł - za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku).

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.

Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Urządzenia transportu osobistego – gdzie jeździć UTO

Kierujący urządzeniem transportu osobistego (elektryczna deskorolka, monocykl, seegway) musi poruszać się drogą dla rowerów (nie ma możliwości jazdy pasem ruchu dla rowerów wyznaczonym na jezdni) z prędkością do 20 km/h. Z chodnika może korzystać, gdy brakuje ścieżki – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Kto może kierować UTO?

Każdy, kto ukończył 18 lat. Od osób w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Czego nie wolno na UTO?

Nowe przepisy, podobnie jak w przypadku hulajnogi, zabraniają:

jeździć w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewozić innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcia lub holowania innych pojazdów lub osób poruszających się np. na rolkach, wrotkach czy desce,

czepiać się innych pojazdów.

Urządzenia wspomagające ruch, czyli rolki wrotki i deskorolka

Urządzenie wspomagające ruch (UWR) to nic innego jak sprzęt sportowo-rekreacyjny, który wymaga pozycji stojącej i napędzany jest siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka bez silnika elektrycznego). Przy korzystaniu z UWR nie ma W myśl nowych przepisów użytkownik UWR ma korzystać z chodnika (z prędkością pieszego), drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Jaka prędkość na rolkach czy desce?

Osoba korzystająca z UWR ma obowiązek:

poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;

przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;

przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Czego nie wolno na rolkach, wrotkach i desce?

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

ciągnięcia pojazdu lub ładunku;

czepiania się pojazdów;

poruszania się tyłem.